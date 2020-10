Metro de Panamá impondrá multas hasta de 150 dólares a usuarios que no utilicen mascarilla

El Metro de Panamá impondrá una multa de entre 100 a 150 dólares a todo usuario que no utilice o utilice en forma inadecuada la mascarilla dentro de sus instalaciones, mientras sea de uso obligatorio, por instrucciones de las autoridades sanitarias del país.

En un comunicado, el Metro de Panamá S.A. informó que de acuerdo con el Decreto No. 628 del 20 de octubre de 2020, que modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo No. 261 del 4 de abril de 2014 que establece el Reglamento de Viajeros del Metro de Panamá, todo usuario que no utilice o utilice inadecuadamente la mascarilla dentro de las instalaciones, será objeto de una sanción.

De igual manera, se establece como obligación de los usuarios que, en caso de recomendarse por razones de salud pública, deberán procurar permanecer en silencio durante el viaje dentro de los trenes de las líneas del Metro, evitando cualquier actividad que conlleve a esta acción.

También se autoriza al personal operativo del Metro a reservarse el derecho de solicitar a cualquier usuario el abandono de las instalaciones, y en caso de presentarse resistencia, se solicitará el apoyo a la Unidad Policial del Metro (UPM).

Si el infractor es un ciudadano extranjero y no acredita la legalidad de su estatus migatorio, la UPM lo podrá retener y ponerlo a órdenes del Servicio Nacional de Migración.

El Metro de Panamá informó además que se reanuda la operacuión los días domingo en horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que el horario de lunes a viernes se mantiene de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.