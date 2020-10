El Decreto Ejecutivo N° 628 de 20 de octubre de 2020 modificado fija multas entre $100 a $150 para los usuarios que no utilicen o utilicen en forma inadecuada la mascarilla o barbijos dentro de las instalaciones del Metro de Panamá

Metro de Panamá advierte que multará a usuarios que no porten la mascarilla

Luego de que el Metro de Panamá anunciara la modificación de su reglamento de viajeros, el responsable de la Línea 1, Julio Moreno, reiteró que sancionarán a quienes incumplan las medidas de bioseguridad y el uso de la mascarilla.

"Los usuarios que no porten su mascarilla o que la porten de manera inadecuada serán objeto de alguna multa. Esto entra dentro de nuestras faltas leves que van desde los $100 hasta los $150", advirtió Moreno en el noticiero matutino de Televisora Nacional.

Dicha infracción, calificada como una infracción leve con multas de $100 a $150, fue establecida por el Ministerio de la Presidencia en el Decreto Ejecutivo N° 628 de 20 de octubre de 2020 que modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo No. 261 de 4 de abril de 2014, que establece el Reglamento de viajeros del Metro de Panamá, publicado en la Gaceta Oficial No. 29138-B..

El decreto señala que los usuarios que no utilicen o utilicen en forma inadecuada la mascarilla o barbijos dentro de las instalaciones del Metro de Panamá, mientras sea de uso obligatorio, por instrucciones de las autoridades sanitarias, serán sancionados.

Moreno dijo que las nuevas medidas establecidas en este decreto forman parte del fortalecimiento de protección a los usuarios del Metro.

Adicional a ello, expresó que se solicita a los usuarios que mediante el viaje que realizan dentro del tren lo hagan de manera silenciosa.

Y ante la interrogante sobre si durante el viaje, con la burbuja familiar, se puede o no conversar o contestar el celular, expresó que no son tan cerrados a que una persona lo no conteste, pero sí mantener este viaje en forma silenciosa para garantizar la seguridad.

Destacó que dentro de las nuevas modificaciones también se incluyó otras medidas relacionadas con viajeros mayores de 70 años y menores de 12 años, las cuales se exige que realicen su viaje acompañados de otras personas mayores de edad, no de manera sola por su seguridad.

Respecto a la aplicación de las sanciones, dijo que en caso de observarse que un usuario no cumpla con estas medidas, el personal operativo está autorizado y tiene la potestad hasta de hacerlo salir de la Estación en caso de que fuera necesario y en caso de que estas personas se reúsen tendrán el apoyo de las unidades policiales.

Advirtió que las sanciones se harán tanto a panameños como a extranjeros; y en el caso de que un extranjero no porte su documentación, las unidades policiales incluso podrían referirlo a migración.

El decreto señala en su artículo 6 modificado que todos los viajeros del metro estarán sujetos a "cumplir con las medidas y recomendaciones que establezca el Estado, a través de sus autoridades nacionales, municipales y locales, por la emergencia sanitaria o de cualquier otra naturaleza".

Por su parte, el cumplimiento del pago de las multas le corresponde al Departamento de Asesoría Legal, el cual determinará la manera cómo se pagarían las infracciones, si por pagos voluntarios, descuentos o trabajos comunitarios.