'Yo heredé mi pasión por las matemáticas de mi papá'

Jeanette Shakalli heredó de su padre la pasión y el amor por las matemáticas.

Directora ejecutiva de la Fundación panameña para la promoción de las matemáticas. Cedida |

Desde que era una niña, en la escuela primaria, cuando le ayudaba a hacer las tareas, su progenitor empezó a transmitirle sus conocimientos. Al principio le molestaba que no solo le enseñara lo que necesitaba para hacer el examen, sino que siempre él iba un paso por delante. Al llegar a la secundaria los esfuerzos de su papá empezaron a dar sus primeros frutos. Las clases de matemáticas se convirtieron en sus favoritas porque entendía muy bien los conceptos cuando el profesor los explicaba.

Hubo un momento en su etapa de estudiante que la hizo comprometerse en matrimonio con las matemáticas para toda la vida. Eso ocurrió cuando ganó las olimpiadas nacionales. Hoy es una de las ocho doctoras en matemáticas que tiene el país y está replicando su historia. A través de una fundación sin fines de lucro, comparte sus conocimientos con niños, jóvenes y adultos, con el propósito de cambiar la percepción negativa que se tiene de las matemáticas y demostrar que son divertidas, pero sobre todo muy útiles en una sociedad.

¿De dónde nace su pasión por las matemáticas?

A mi papá siempre le han gustado las matemáticas. Él cuenta con un doctorado en química que realizó en Alemania. Cuando era pequeña, en la escuela primaria, me ayudaba a estudiar matemáticas y el resto de las materias. Y no solo me enseñaba el material de la clase, sino que iba más allá. Es decir, que terminaba aprendiendo más de lo que era. Yo me enojaba mucho porque solo quería conocer lo necesario para pasar el examen. Pero, ¿qué ocurría? Cuando el profesor me daba clases yo no tenía problemas porque ya me lo habían enseñado y entendía los conceptos. Entonces me fue gustando el tema y comencé por mí misma a querer aprender más. Empecé a retarme para comprender los problemas de matemáticas. Después participé en las olimpiadas nacionales de matemáticas y gané, y así se acentuó mi amor por las matemáticas. No tiene precio la satisfacción que uno siente después de resolver un problema matemático. Yo heredé mi pasión por las matemáticas de mi papá.

¿Qué tan importantes son las matemáticas?

Las matemáticas están en todas partes. Cuando he dicho eso, algunas personas se asustan. Pero no es para asustarse, es para descubrirlas y disfrutarlas. Ellas son muy útiles y no solo para los físicos, químicos, ingenieros y científicos. Hasta los médicos la usan cuando van a recetar un medicamento. Así mismo ocurre cuando vamos a diseñar un edificio que hay que hacer cálculos estructurales para que no se caiga. Es más, simplemente cuando vas a pagar en efectivo tenemos que tener conocimientos básicos de aritmética y matemáticas. Incluso, cuando hacemos una receta de comida tenemos que saber cuánto ingrediente podemos poner de cada cosa porque de lo contrario nos queda fatal. Las matemáticas están en todas partes y el conocimiento básico es necesario para llevar una mejor vida.

Además, te permiten aumentar el pensamiento crítico y el poder de razonamiento...

Te dan las herramientas para poder resolver todo tipo de problemas. Por ejemplo, en todas las profesiones, en todos los aspectos de nuestras vidas vamos a encontrarnos con problemas. Lo que nos permiten es analizar el problema que tenemos y entenderlo. Así entonces podemos evaluar las posibles soluciones y escoger la más óptima y más eficiente. Ese razonamiento crítico y lógico te lo permiten las matemáticas.

¿Cómo motivar a los niños y adolescentes a estudiar matemáticas?

Lo primero que hay que hacer es identificar qué le gusta a ese niño. Por ejemplo, si le gusta jugar videojuegos, armar rompecabezas, explorar la naturaleza o hacer deporte. Una vez que sabemos qué le gusta, lo conectamos con las matemáticas, y como las matemáticas están en todas partes, será sencillo.

¿Qué puedes hacer si estudias matemáticas?

Lo que tú quieras. Puedes trabajar en una empresa financiera, en una de telecomunicaciones o de tecnología. También puedes ser actuario o hacer investigaciones. Las matemáticas te abren las puertas para hacer lo que quieras y ese es el poder de ellas.

¿Hay deficiencias en matemáticas en la sociedad?

En 2019, Panamá ocupó el puesto número 76 de los 79 países evaluados en el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (prueba PISA), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Eso es trágico, es un fracaso total. Es un indicativo de la situación en la que estamos ahora mismo en el área de matemáticas.

En Panamá solo hay ocho doctores en matemáticas en todo el país. Nosotros no contamos con postgrado en matemáticas avanzado, imagínese.

¿A qué se refiere con eso?

Si alguien está interesado en estudiar matemáticas puede tomar una licenciatura en la Universidad de Panamá o en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Esas son las únicas dos universidades que ofrecen una licenciatura en matemáticas. Pero, después de la licenciatura, programas de postgrado, de matemáticas avanzadas, no hay en Panamá. Tienes que salir del país para poder estudiar la carrera.

¿Qué busca la fundación que creaste?

La Fundación panameña para la promoción de las matemáticas (Fundapromat) está abierta a todo público: niños, adolescentes y adultos. Buscamos cambiar la percepción de las personas hacia las matemáticas. Esto es un trabajo masivo en toda la sociedad. Hay que demostrar que las matemáticas no solo son divertidas, sino que también tienen muchas aplicaciones importantes. A través de Fundapromat buscamos cambiar la percepción negativa sobre las matemáticas.

¿Cuál ha sido el alcance de la fundación?

Hemos realizado 140 eventos virtuales con más de 16 mil participantes tanto panameños como extranjeros. Cuando vimos que la pandemia estaba afectando al mundo entero, decidimos que no esperaríamos que pasara porque no sabíamos cuánto iba a durar y decidimos que teníamos que ser creativos. Arrancamos en marzo. Hemos estado realizando entre 5 y 7 eventos virtuales por semana, que son gratuitos y abiertos a todo público. Nuestros expositores son expertos internacionales a los que les fascina compartir su pasión por las matemáticas.

¿Puedes medir los resultados del trabajo?

Después de cada uno de nuestros eventos virtuales, hacemos un cuestionario. Para nosotros es sumamente importante la opinión y recomendaciones de nuestros participantes. Esa es la única manera de mejorar.

¿Cómo acceden las personas a los eventos virtuales?

Hay dos opciones: las personas pueden acceder a nuestra base de datos en el sitio web, en la página de inicio, al final. Pueden inscribirse para que reciban nuestras notificaciones por correo. En nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. En ambas somos Fundapromat.

¿Cómo con este trabajo contribuyes a una mejor sociedad?

Con las matemáticas. El conocimiento de las matemáticas te ayuda a alcanzar tu máximo potencial como persona.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Directora de la Fundación panameña para la promoción de las matemáticas (Fundapromat)

Nombre completo: Jeanette Shakalli

Nacimiento: 27 de abril de 1985

Ocupación: Doctora en matemáticas

Creencias religiosas: Católica

Cónyuge: Soltera

Resumen de su carrera: Estudio en el PhD en Matemáticasen Texas A&M University, Mayo 2012. Además es licenciada en matemáticas y química. Egresada del Colegio Episcopal de Panamá, en diciembre de 2002. Se ha desempeñado como asesora del despacho superior de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).