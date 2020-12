El Centro Educativo Guillermo Endara Galimany rinde tributo a la docencia

El Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, inaugurado un 25 de marzo de 2013, brindó un homenaje a los educadores del país como parte de la celebración del Día del Maestro.

Heydhy Caballero, directora del centro educativo, dio inicio a la cita con una reflexión de la Madre Teresa de Calcuta: “Enseñarás a volar pero no volarán tus sueños. Enseñarás a soñar pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, cada vida, cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado”.

Estudiantes del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Archivo La Estrella de Panamá

Caballero dirigió unas palabras de agradecimiento a los profesionales de la educación, remarcando que han sabido “dejar huellas en este proceso educativo tras su disposición, vocación, y entrega durante la pandemia. Reinventaron su aula virtual y con ello devolvieron la esperanza y optimismo a niños y jóvenes. Cambiaron la forma de enseñar y lograron hacer de cada hogar la mejor escuela”.

“En esta cuarentena hemos oído hablar de héroes, hoy con mucho orgullo y regocijo pedimos esos aplausos también para el docente, el héroe del saber. La vida los convirtió en héroes, aceptaron retos desafíos, se arriesgaron en medio de ansiedades, emociones encontradas y hasta nerviosismo en este proceso porque había que ganar batallas en este mundo virtual”, detalló.

Mary Gaby González, egresada de esta institución y ganadora del primer concurso de Talenpro (un programa que lidera la reconocida compositora y cantante Erika Ender), deleitó a los asistentes durante la cita virtual con la interpretación del tema ‘Cómo un héroe, como tú’, mientras que Fernando Sánchez, también egresado, interpretó ‘Sentimiento sin fin’, de su propia autoría.

La educación es la base para una mejor comprensión del mundo, desde múltiples perspectivas. Es una pieza que interconecta y empuja hacia el desarrollo social, cultural y económico, “es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo", decía Nelson Mandela.

A la jornada se sumó Yazmín Muñoz, trovadora de la provincia de Panamá Oeste, quien ha plasmado en versos su inspiración de puño letra, pero esta vez para destacar el trabajo arduo de los protagonistas de la docencia. Marcelino y Marcel Guerra rindieron homenaje a los docentes con las notas del acordeón.

Homenaje virtual en honor al Día del Maestro. You Tube

“En difíciles momentos, de tristeza a nivel mundial, cada uno por igual ha brindado el cien por ciento. De sus alumnos atentos, lo que les da un gran valor . Dedicación y amor para cumplir el programa, eso es lo que se llama ser un gran educador”, rezaba Muñoz.

Los docentes Belkis Domínguez, Yanet Aparicio, Taidee Bustamante, Javier Vásquez, Ilda Flores, Jenifer Serrano, Yuliana Jiménez, Daynira Vega, Moisés Polo, José Flores, Xenia Moreno, María Isabel Saavedra, fueron reconocidos, mientras que Nely Reyes, Andrés Sánchez, Maryi González, Izel Bustamante, Joel Baena, Lesbia Vásquez, Eileen García e Isabel Pérez, fueron homenajeados por su labor de enseñanza en la etapa de secundaria.

También se otorgó la ‘Medalla de la Excelencia’ a quienes se convirtieron en “maestros apoyando al maestro” como Moisés Polo y Andrés Sánchez.