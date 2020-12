Instituto Gorgas ampliará estudio de seroprevalencia con donación de 8,500 pruebas

Con la donación de 8,500 pruebas serológicas, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) ampliará el estudio nacional cuya primera fase había culminado el pasado 4 de diciembre.

El objetivo del muestreo de sangre es estimar la exposición de la población al SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19. En total, el ICGES esperaba recolectar muestras de más de 3 mil personas, las cuales se ubican en 10 corregimientos, donde se han reportado casos que superan los 2,000 contagiados con covid-19.

Instituto Gorgas termina primera ronda de estudios de seroprevalencia en Panamá Oeste Lee más

La donación de las 8,500 pruebas provienen de Cobre Panamá, con lo que crecerá el muestrario. La investigación del ICGES se desarrolla en conjunto con el Hospital Santo Tomás y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat).

Juan Miguel Pascale, director del ICGES, en declaraciones sobre el tema destacó: “no sabemos cuánta gente tiene inmunidad. Hay personas que no tiene síntomas y que, al no presentar síntomas, no asisten al sistema de salud, pero probablemente esté infectado. Con estas pruebas ampliaremos el rango del estudio”.

Las pruebas de seroprevalencia analizan la sangre de las personas en busca de anticuerpo. Esto muestra si las personas tienen inmunidad. Información que permite saber cuáles son los lugares geográficos, los grupos etarios que han tenido más afectación y dónde hay que intensificar la trazabilidad.

CSS solicita apoyo a la Universidad de Panamá para atender pacientes con covid-19 Lee más

Por su parte, Manuel Aizpurúa vocero de la mina indicó: “Cobre Panamá apoya al país y a las instituciones que desarrollan este importante estudio científico, para que juntos sigamos combatiendo este virus y podamos volver lo más pronto posible al 100% de las actividades económicas. Tenemos experiencia aplicando este tipo de pruebas en la mina. Con ellas se identificaron, durante el aislamiento preventivo, a personas que habían sido expuestas al virus en sus comunidades y que no presentaban síntomas”.

Desde mayo en Cobre Panamá se han aplicado un total de 31,475 a sus trabajadores.