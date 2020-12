Los dirigentes denuncian que unos 7 mil 500 trabajadores no han sido reactivados a pesar que los “empresarios no han gastado un centavo en todo el tiempo de la pandemia”

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) realizaron este miércoles un piqueteo en distintos puntos del país en contra del Decreto Ejecutivo n° 1036 del 7 de septiembre de 2020 que ordena la reapertura de las obras de construcción.

"Existen empresas en la que no han retornado los obreros a sus puestos de trabajo a sabiendas de que no han gastado ni invertido un centavo en todo el tiempo de la pandemia, eso es violatorio ya que dicho decreto determina el retorno gradual de los trabajadores", remarcó el sub secretario general del gremio, Abdiel Betancur.

Este decreto establece que a partir del lunes 7 al 12 de septiembre, los proyectos de construcción operaran de manera parcial mientras que a "partir del 14 de septiembre, los proyectos de construcción podrán reactivarse gradualmente hasta llegar a su totalidad", señala el artículo 2 del documento.

Por su parte, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, criticó el Decreto 228 del 3 de diciembre de 2020, el cual establece que un representante del Ministerio de Trabajo participe en las reuniones virtuales que realicen las organizaciones sindicales.

"El decreto 228 es una intromisión en la autonomía de las organizaciones sindicales dado que este decreto interviene en el órgano más democrático que tiene que es su asamblea general. Esto viola la Constitución, el Código de Trabajo y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo", fustigó el dirigente.

Méndez explicó que 16 mil obreros han regresado a sus puestos de trabajo y 7 mil 500 trabajadores no han sido reactivados.