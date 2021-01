Reactivarán operativo de inversión de carriles a partir del lunes 18 de enero

A partir del lunes 18 de enero, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional reactivará los operativos de inversión de vías en varios puntos de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

El operativo iniciará de 5:00 a.m. las medidas son para facilitar el flujo vehicular, luego de la reapertura gradual de actividades económicas.

Autopista Arraiján – La Chorrera, desde TCT hasta Burunga, cuatro carriles hacia Arraiján y dos hacia TCT.

Carretera Panamericana desde la entrada de Veracruz hasta la entrada de Amador (Tres carriles hacia la ciudad y uno hacia Veracruz).

Puente de las Américas desde la entrada de Veracruz hasta la entrada de Amador desde las 5:00 am hasta las 7:30am.

Mientras en la carretera Boyd Rossevelt desde la entrada del Rocío hasta el semáforo de Villa Zaita ,estarán habilitados tres carriles hacia San Miguelito y uno hacia Chilibre.

En La Avenida José Agustin Arango desde calle 1ra. Juan Díaz hasta la entrada de Llano Bonito mantendrán tres carriles hacia la ciudad y uno hacia avenida 1ra en horario de 5:30a.m hasta las 7:30pm.

En un horario de 6:00 a.m. hasta 9:00a.m. inicia la inversión de carriles en la intersección de la vía Cincuentenario con vía Santa Elena, hasta la intersección de vía Santa Elena con la vía Belisario Porras con dos carriles.

En horas de la tarde en la Avenida de los Mártires a Howard mantendrán tres carriles hacia Arraiján y una hacia la ciudad y de Howard hasta Arraiján cabecera se mantendrá en cuatro carriles.

Desde el pasado 14 de enero en Panamá y Panamá Oeste se aplicó un horario escalonado de entrada y salida de los trabajadores para evitar aglomeraciones en el transporte. La construcción entrará a las 7:00 a.m.; las empresas privadas a las 8:00 a.m. y los servidores públicos a las 9:00 a.m.