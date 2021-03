Estudiantes y médicos piden despolitización de la medicina

Marcha de 'batas blancas' Aris Martinez | La Estrella de Panamá

Estudiantes y personal de Salud, vestidos con batas, camisas y suéteres blancos, portando pancartas, coreando consignas y sonando pailas, marcharon a la Asamblea Nacional para exigir el retiro de una iniciativa legislativa que propone cambios en el régimen de certificación de los estudiantes para que ingresen a los internados en los hospitales, y solicitar la despolitización de la medicina.

“La salud no es un juego, no se negocia, no se politiza”, “no tengo plata ni palanca, pero sí un conocimiento que nadie me arrebata”, “el único privilegio: educación de calidad”, “no al proyecto de ley 525”, “no al proyecto •525. El examen de certificación se pasa con esfuerzo, no con privilegios”, “las plazas no se regalan, se ganan”, “saquen la politiquería de la medicina” y “abajo la ley 525”, eran algunos de los mensajes que en su recorrido mostraban los profesionales de la Salud.

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri), que organizó la marcha, mostraba su desacuerdo con la propuesta de eliminar el examen básico de certificación médica, por considerar que se opone al progreso del sistema de salud y constituye un retroceso.

Julio Lu, médico y vocero del grupo, dijo que la propuesta denigra la educación panameña. “Todo el público ha visto la falta de respeto del diputado (Crispiano) Adames hacia el doctor Enrique Mendoza (decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá), los egresados y el gremio”, dijo Lu.

Eduardo Flores Castro, rector de la UP, enfatizó que querían manifestarle a la Asamblea que están en contra de que se derogue el examen de certificación, que representa la calidad del médico panameño.

El anteproyecto de ley, impulsado por dos miembros de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha generado duros cuestionamientos, no solo entre los gremios y estudiantes de medicina, sino también en la sociedad civil porque supuestamente fue propuesto con el interés de beneficiar a un familiar de un diputado, aseguró una fuente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Paralelo al anteproyecto, la Comisión Interinstitucional de Certificación Básica emitió la Resolución 1 del 3 de marzo de 2021, del Ministerio de Salud (Minsa), que rebaja el puntaje mínimo requerido para certificar a los graduados de medicina, un requisito indispensable para entrar al internado en los hospitales.

La acción también fue rechazada por el mandatario panameño Laurentino Cortizo, quien prometió que la resolución sería derogada. “No hay margen para el juega vivo”, advirtió el presidente. Pero cuatro días después de la primera manifestación pública del presidente, todo sigue en el mismo punto: no se retira el anteproyecto ni se deroga la resolución.

La derogación de la medida depende de la Comisión Interinstitucional de Certificación Básica, un órgano interinstitucional amparado en la Ley 43 del 21 de julio de 2004, que no ha emitido un pronunciamiento público ni por el tema ni por los mensajes del mandatario panameño.

Según ha trascendido a los medios, la resolución fue emitida por unanimidad por los miembros de la comisión, tres de los cuales representan a la UP, uno al Minsa, uno de la Caja de Seguro Social (CSS), uno de las universidades privadas y uno del colegio médico.

Autoridades de la Facultad de Medicina de la UP denunciaron que los miembros de la comisión tuvieron presiones.