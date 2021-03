Laurentino Cortizo: 'Algunos se pasan halándonos la pierna a los que estamos nadando para alcanzar la orilla. Nuestro desafío es enfocarnos para salir de esta pandemia'

Con un Panamá enfocado en salir de la pandemia, el presidente Laurentino Cortizo respondió este domingo en Debate Abierto un puñado de preguntas en relación al proceso de vacunación, la reactivación económica en el país, las salidas del procurador Eduardo Ulloa y Rosario Turner (Minsa), el caso Senniaf, la designación de magistrados en la Corte y la cantidad de comisionados de la Policía Nacional.

El presidente Laurentino Cortizo. Presidencia

Cuando esto empezó, el presidente hablaba hasta dos veces por semana, pero en ocasiones ha desaparecido del panorama.

La pandemia es la prueba más grande que he enfrentado. Es una prueba monumental que requiere también tiempo de reflexión para que lo de afuera no te distraiga o te desvíe de lo que es importante.

Muchos piensan que en algún momento el país estaba en piloto automático…

Nunca el país estuvo en piloto automático. Todos los días he trabajado desde que empezó la pandemia, hasta los fines de semana. Inclusive, hice giras a diferentes partes del país que fueron cubiertas por los medios.

Usted se vacunó en el día y hora que le correspondía ¿Qué mensaje quiso enviar con eso?

El mensaje es alto y claro. Si tenemos un calendario priorizado de vacunación, hay que cumplirlo independientemente del cargo que ocupas, porque el presidente de la República es un panameño más. Si yo me salto el lugar, el día y la hora que me corresponden, estoy dando un mal ejemplo.

¿Usted tenía clara la dimensión de lo que venía? ¿ Qué le dijeron en su momento los asesores de Salud sobre el Covid- 19?

El día más difícil fue cuando me llegó el informe del 16 de marzo, que redactó el Dr. Julio Sandoval, intensivista de primera línea, y parte del Consejo de Asesores, indicando que en Panamá, entre las siguientes seis u ocho semanas, íbamos a tener 122 mil casos positivos y que solo teníamos disponibles 350 camas, 50 por ciento de ellas ya ocupadas por pacientes no Covid. Decía que necesitaríamos, en el mejor de los escenarios, mil camas para cuidados intensivos y cinco mil, en el peor de los casos. Eso fue apocalíptico para mí; me impactó, pensé que podríamos tener un colapso en el sistema de salud; lo que no ha ocurrido en Panamá.

“El país no ha estado en piloto automático, ni un solo día. Salvar la mayor cantidad de vidas, y evitar que el sistema colapsara, es la prioridad 24/7”

¿Cuál es su balance de esos cinco meses con la ministra Rosario Turner al frente de la lucha contra la pandemia?

Ella es una extraordinaria capitana de barco, muy buena profesional, muy comprometida e intensa, pero con un gran proceso de desgaste tratándose de alguien muy pendiente de la salud de su madre enferma. Existieron elementos familiares que influyeron. La Dra. Turner estructuró todo el esquema y equipo para cómo atacar la pandemia. Ella habló al Consejo de Gabinete el 21 de febrero y el 23 de febrero y ya tenía disposiciones legales sobre la Covid 19. Estuvo a cargo de todo ese proceso de ir atacando la situación de la pandemia. Estoy muy agradecido con ella y le tengo un gran aprecio. En ocasiones me ayuda; converso con ella.

Hubo leyendas urbanas de que la Dra. Turner fue sacada del puesto porque se negó firmar a documentos para comprar ventiladores. ¿Fue cierto?

Eso es, leyenda urbana. Yo tengo un informe de auditoría externa de una reconocida firma, la cual concluye que se cumplieron todos los requisitos: no hubo orden de compra ni anticipos; que en mi Gobierno no los va a haber para ningún proyecto. Tampoco hubo refrendo de Contraloría y mucho menos se dieron pagos.

Sale a relucir en el tema de los ventiladores la figura del vicepresidente…

El vicepresidente es un hombre honesto y leal, joven, preparado, procedente de una familia honorable. Hay sectores que la han enfilado contra él. Al final de cuenta, ocupa un cargo logrado por elección popular y eso hay que respetarlo. La gente dice cosas de otra gente y eso no quiere decir que haya que repetirlo y tomarlo como una verdad. Probablemente lo que pasa ahí es que como él es joven y podría tener un futuro político, que él no lo ve todavía, los cañones podrían estar enfilados hacia él. Pero, repito, es un hombre honorable. Conozco a toda su familia; son gente trabajadora.

¿Cómo fue la renuncia del Procurador? ¿Usted se la pidió? ¿Se equivocó en su designación?

No le pedí la renuncia al procurador Ulloa. Conversé con él sobre la situación de los casos de Senniaf que se habían presentado desde junio y julio del año pasado y no se habían tomado medidas. Hay casos que tienen que avanzar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y que no pase nada. Él al final me habló, y lo tengo por escrito, de las presiones que recibía de los medios; los ataques. Lo entiendo por ser una figura nueva no acostumbrada a estas presiones. Yo no puedo decir que me equivoqué con el procurador, él fue parte de un proceso de escogencia.

“El vicepresidente es un hombre honesto y leal, joven preparado. Hay sectores que la han enfilado contra él, los entiendo, los respeto. Lo que no puede aceptarse es repetir lo que otros dicen y tomarlo como una verdad”

Hablábamos de la transición que se da en la capitanía del Ministerio de Salud y como usted bien anota, no colapsó el sistema…

Ese era uno de los grandes objetivos, buscar la manera de salvar gran cantidad de vidas, sin maquillar cifras. Panamá es un país que no ha maquillado cifras y fuimos muy claros en eso desde el inicio. También buscamos que el sistema de salud no colapsara por lo que esto significa en vidas humanas, para las familias e internacionalmente para la imagen del país. Y no ha colapsado por la calidad humana y profesional del equipo extraordinario que tenemos de trabajadores de la salud. Este es uno de los países con mayor porcentaje de recuperados en el mundo.

En un análisis hecho en Australia salimos entre los países que peor habían manejado la pandemia desde el punto de vista de ese análisis. ¿Usted cómo interpreta esas cifras, Presidente, ¿versus lo que nos está diciendo?

El doctor Alfaro de la OPS fue muy claro con ese informe. ¿Por qué?, porque el doctor Alfaro ha estado desde el día uno viendo como manejamos la pandemia sin maquillar cifras, y viendo el trabajo intenso de un equipo alineado, especialmente los trabajadores de la salud y los voluntarios del Panamá Solidario. Un instrumento de paz social al garantizarle a más de un millón de panameños que están pasando problemas sus bolsas de comida, o el bono con el vale digital. Por eso Panamá Solidario acaba de obtener un reconocimiento de la OEA y el BID.

“La mejor inversión realizada ha sido el programa Panamá Solidario. Al mitigar tantas necesidades de nuestra gente, hemos garantizado la Paz Social que todos necesitamos”

Presidente, cuando inicia Panamá Solidario, a un hospital se le pone ese nombre y vino un escándalo de supuesta corrupción, de supuesto sobrecosto, 53%, decían algunos especialistas, ¿Cuál es hoy su respuesta?

En el hospital Panamá Solidario no hubo sobre costos, así de sencillo. Hay un informe de la Contraloría General que así lo declara. Y yo solicité otra auditoría de una firma independiente que lo confirma. Ese hospital ha atendido a más de 1,200 pacientes y ha salvado a más de 900 panameños y panameñas.

¿Usted también pone las manos en el fuego por el Ministro de Obras Públicas?

También. Como he dicho, hay un informe de la Contraloría que es la responsable de auditar y es un informe que se ha hecho público.

¿Y las donaciones chinas?

Esas “donaciones” ponlas entre comillas. Esa donación no era tan real como se ha dicho. Son buenas cuando aterrizan en hechos concretos. Por ejemplo, mañana lunes estaré recibiendo dos hospitales de campaña del gobierno de Estados Unidos.

A propósito de la reactivación económica, Presidente, un año después, cerramos el 2020 con 18.5% de desempleo, la caída del Producto Interno Bruto, 17%, tampoco tiene parangón en la historia nacional. Se ha disparado por encima de 50% la informalidad, hemos pedido prestado a nivel internacional, qué hacemos y dice el sector privado: no hay un plan…

No. Sí hay un plan. Nosotros tenemos un plan de 125 acciones. Y en este momento se está revisando el Plan Estratégico de Gobierno (PEG), como tienen que hacerlo todos los gobiernos. Obviamente requiere ajustes por la caída de los ingresos. También existe el Plan de Recuperación Económica Fase 1, que obviamente comienza como una pirámide, en la base. Y la base de una recuperación económica es una política pública efectiva, en este caso, la vacuna. Sin avanzar con la vacunación, la recuperación económica “cierra-abre” no funciona.

Sí hay un Plan de Reactivación Económica que estamos ejecutando. La mejor política pública para la recuperación económica se llama “vacuna”

¿Cómo se va a corregir el problema de la imagen de la justicia presidente?

¿Cómo se corrige? Con el ejemplo. El primer ejemplo es cómo el presidente Cortizo designó a tres magistrados de la corte suprema de justicia. ¿Son amigos del presidente Cortizo? No. El presidente Cortizo dijo en campaña que iba a utilizar un procedimiento verificable, ¿lo utilizó? Sí; cumplió su palabra.

Yo no tengo ni amiguitos, ni amiguitas en la Corte Suprema de Justicia. Cuando me reuní con los magistrados que iba a designar, a dos les hice una pregunta directa por separado. ¿Usted alguna vez ha conversado conmigo? Nunca. ¿Qué les dije? “Usted haga lo correcto, usted no se debe a un presidente. Usted se debe a un país”. Ese es el ejemplo.

En abril voy a designar a dos más, serían cinco y todavía me falta un sexto. Yo no necesito ningún amigo o amiga para defenderme de nada cuando yo salga de aquí, porque no entré aquí para gastar mi tiempo en ver qué negocio o qué negociado o qué chanchullo se hace. Llegué aquí para hacer un trabajo y especialmente ahora con la gran prueba de esta pandemia.

Ahora Presidente, “Vamos a una constituyente” decía el señor José Isabel Blandón, “el dialogo del Bicentenario es simplemente un mareo, un alargar, un entretenernos y se busca una constituyente por parte de algunos”.

El tema de la constituyente está en la Constitución, estamos hablando del método. Eso es correcto, es parte de la Constitución, capitulo décimo tercero, articulo 314.

Frente a SENNIAF ha habido gente protestando desde hace semanas. ¿Por qué no los atienden?

No, sí se atienden, nosotros los hemos atendido, y los vamos a seguir atendiendo, no solamente ese tema, cualquier otro tema igual porque es parte de la democracia.

El sentimiento de impunidad que hay en la calle de que no se castiga el delito permanece. No hay ningún pez gordo tras las rejas. No hay nadie de cuello blanco tras las rejas.

Por eso es importante que los casos que están, que tienen por ejemplo vista fiscal, salgan a la luz pública.

En cuanto a la Fuerza Pública, ¿no le parece que tenemos muchos generales para un ejército tan pequeño, o sea la cantidad de comisionados?

Eso se está podando. Sí se está podando, ese tema yo le doy mucho seguimiento. La pirámide, ¿qué tan invertida está? ¿Cómo está esa pirámide de comisionados, subcomisionados? Eso lo estudiamos.

Nuestro principal reto es enfocarnos para salir de esta pandemia"

Pienso en la forma en que el gobierno y específicamente el Vicepresidente es tratado en redes sociales y usted dice no desenfocarse, pero es que lo que se está diciendo es serio y es duro y tenemos un Vicepresidente que guarda silencio. ¿Esto forma parte de ese no desenfocarse o lo que dice la sabiduría popular “el que calla otorga”?

Se trata de no ponerse en un dime que te diré. Porque para nosotros la situación está tan dura, es una situación de oscuridad, de muerte, de familiares sufriendo, de personas falleciendo. Yo he sentido eso. También he tenido la suerte de sentir lo bueno de mucha gente. Obviamente como ser humano, y es normal, también sale la parte oscura de los menos. Si tienes tareas tan importantes, como ese balance entre la salud, que fue lo primero, y después el tema social a mediados de marzo del año pasado y luego el económico, no puedes permitir que venga alguien y te lance un tweet y comiences a responder diciendo de aquí para allá. Señor: focalícese, usted tiene la tarea más enorme que ha tenido un presidente de la República de Panamá. Concéntrese, amárrese los pantalones. Al final es cómo salimos todos juntos de esta pandemia, ese será el resultado. Ahora, si alguno se siente feliz y tranquilo con mentir en vez de apoyar; si lo que estás haciendo es halarnos la pierna a quienes estamos nadando para ver si llegamos a la orilla, hazlo. Ese es tu derecho. Mi responsabilidad es enfocarme. Por eso son tan importantes la concentración y la disciplina.

*Extracto de entrevista con el periodista Hugo Famanía, Telemetro Reporta.