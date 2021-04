Javier Alvarado: 'Antes de escribir hay que leer mucho. Hay que ser crítico y autocrítico'

Javier Alvarado es una pluma que arde cuando se le atraviesa la belleza, la vida, las musas. Es un talento poético que nació en nuestro país y que ha trascendido por años. Según el poeta colombiano Jotamario Arbeláez, Alvarado es “la más resonante armadura poética que Panamá presenta a Latinoamerica”. El reconocido poeta cubano Delfín Prats expone que la grandeza de sus versos se debe a “la profunda humanidad que se respira en sus bosques poéticos...”.

Javier Alvarado es un poeta panameño, cuya obra ha recibido varios premios. Cedida

'Balada sin ovejas para un pastor de huesos', 'Ojos parlantes para estaciones de ceguera', 'Soy mi desconocido', 'No me cubre de edad la primavera' y 'Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachín -la eternidad a lomo de tren', son algunas de sus obras.

El 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía, por ello, celebrando la narrativa nacional conversamos con Alvarado sobre la esencia del poeta, los obstáculos, la inspiración y sus proyectos.

¿Cómo llegaste al camino de las letras?

Tengo que reconocer que tuve una infancia rodeada de una madre que era maestra que acostumbraba a leerme cuentos. Tuve una abuela en Ocú, provincia de Herrera, que me contaba historias y leyendas del pueblo. Otro punto es que Ocú es cuna de muchos decimeros. Yo crecí escuchando las décimas y las cantaderas, presenciando algunas, y otras escuchándolas. Esto luego desembocó en mis gustos por la declamación.

También encontré en la escuela secundaria a profesores de literatura que me incentivaron a leer y escribir. Luego hubo una sed de conocer a escritores nacionales. Visité muchos escritores, poetas, novelistas, dramaturgos, tallistas y narradores que me abrieron las puertas de su vida, de su obra, que me regalaron libros y me dieron consejos.

Creo que eso fue importante para acercarme a las letras. Luego ocurre la muerte de mi abuela y creo que ese golpe tan abrupto fue el inicio para empezar a escribir poesías. Digamos que fue una manera de tomar en serio las letras.

¿Qué te inspiró a escribir ese primer libro de poesías con el cual obtuviste tu primer premio?

El libro se llama Tiempos de vida y muerte, que tiene esa atmósfera que te lleva a reflexionar sobre la vida y la muerte. Ahondando un poco, la muerte y el dolor tienen esa impronta en la literatura. Recuerdo las Coplas de la muerte de su padre de Jorge Manrique. ¡Claro! Cuando se nos va un ser querido ese puede ser el detonante de una manifestación del arte.

“Pienso que cuando una profesión o un arte se ejercen con pasión, hay una gran ganancia, una satisfacción”.

¿Cuál ha sido la rama artística exacta que has elegido?

Soy poeta. Me dedico a la poesía. Tengo actualmente 18 poemarios publicados. Algunos de ellos en el país y otros en el extranjero. Cuento con dos antologías de mis poemas. Y recientemente una antología bilingüe apareció en Estados Unidos.

¿Se puede vivir de las letras?

Pienso que cuando una profesión o un arte se ejercen con pasión, hay una gran ganancia, una satisfacción. Bueno, podemos decir que aquí es difícil vivir de las letras. Yo he tenido plataforma, gracias a mi familia, para poderme dedicar a esto. Pienso que va llegar el momento en que tengo que hacer un trabajo para tener una entrada. He podido publicar los libros, viajar y conocer poetas y escritores, y acumular experiencias maravillosas. Digamos que ha sido una ganancia de vida, que he vivido de las letras de esta manera.

¿Qué obstáculos encontraste en el camino para lograr cumplir ese sueño?

En un principio hallé cierta incredulidad de parte de mi padre y de algunos familiares. El apoyo de mi madre siempre lo he tenido. Creo que una de las limitantes para los escritores, en muchos casos, son los altos costos de edición. Publicar un libro aquí es sumamente caro. Creo que ese sería un obstáculo que muchas personas enfrentan. Pero gracias a premios nacionales e internacionales he podido publicar mis libros dentro y fuera de Panamá. Pero sigo insistiendo que el país es caro para editar. Aquí, imprimir un libro tiene un gran costo comparado con otros países.

¿La era digital ha facilitado las publicaciones?

Ahora puedes publicar poemas en cuestión de minutos, de un país a otro. Antes había una demora. También tengo que reconocer la labor de agregados y embajadores que en su momento han seguido ejerciendo la labor de difundir la cultura panameña en otros países. Actualmente tengo contacto con embajadores, agregados y difusores culturales para seguir realizando proyectos, eventos, lecturas. Digamos que las cosas poco a poco se han ido mejorando.

Hablemos de los reconocimientos que ha recibido tu carrera...

Tengo que dar gracias a Dios, a la poesía, que mi trabajo ha sido reconocido tanto en Panamá como en el extranjero. He obtenido el premio nacional de poesía Joven Gustavo Batista, el Ricardo Miró, el Stella Sierra... También tengo un premio Pablo Neruda, que fue organizado en Panamá, pero tuvo un alcance con Chile. Posteriormente, obtuve una mención en Casa de las Américas de Cuba. Alcancé el premio internacional Rubén Darío de Nicaragua. Me he ganado el premio Nicolás Guillén, el Medardo Ángel Silva, el Cervantes. También he obtenido el premio Panamericano de poesía, de San Salvador. El año pasado obtuve un premio desde la traducción. Me contactó un traductor estadounidense que quería traducir unos poemas míos y ganaron dos. He tenido traducciones a mi trabajo al inglés, al árabe, al portugués, al italiano y al francés. Estas también son maneras de reconocer el trabajo que se está haciendo, un trabajo que confieso que es arduo, que se hace con pasión y dedicación y que está rindiendo sus frutos.

¿Hasta dónde sueñas llegar?

Con toda esta situación de la pandemia, con todo lo que conlleva, y que no es solo reflexionar sobre la condición de salud y la fragilidad del ser humano sino también con el reto político y económico, yo quisiera seguir trabajando, seguir escribiendo. Ese es mi norte. Ya lo que me traiga la vida, la poesía, lo que Dios quiera enviarme a través del arte será lo que esté destinado. Por ahora, seguir escribiendo, seguir trabajando, eso es lo que aspiro, a que mi poesía sea leída y logre llegar a las personas en Panamá o en cualquier otra parte.

¿Has escrito sobre la pandemia?

Confieso que ha sido difícil el tema de la pandemia y la literatura. En un principio tuve tres meses que no podía ni escribir por el miedo que tenía. Tengo dos padres mayores y eso fue una gran preocupación. Todo eso me lleva a tener esa situación de miedo e incertidumbre. Entonces estuve un tiempo bloqueado. Después empecé a leer y escribir. He trabajado en varios proyectos. Sí, he escrito uno que otro poema sobre la pandemia. Pero, están inéditos, es decir, que no se han publicado.

¿Proyectos futuros?

Estamos viendo la posibilidad de unas traducciones. Estoy colaborando en proyectos de revistas digitales. Esos son mis proyectos y también seguir trabajando en la difusión de poesías panameñas y de otras partes. También hago reseñas de libros y escribo sobre poetas.

¿Qué les dirías a jóvenes adolescentes a quienes les gusta la lectura, la escritura, pero que no encuentran el camino?

Lo que puedo decir, con mi testimonio de vida, es que hay que luchar por alcanzar los sueños, hay que perseverar. Yo estuve en esa posición. De hecho, cuando compraba libros que se acumulaban y producían alguna incomodidad en el hogar. Lo que siempre recomendaré es que antes de escribir hay que leer mucho. Hay que ser crítico y autocrítico. También hay que alternar con otras artes. En el camino hay situaciones muy bellas. También van a haber abrojos y pedradas. Lo importante es seguir adelante, seguir escribiendo y trabajando con seriedad.

¿Has logrado identificar la musa de tus poesías?

Puedo hablar de varias musas. Por ejemplo, mi abuela Lucila, es una de ellas. La otra es mi abuela Macaria. Hay musas de musas. Otra musa es la historia de Panamá, con la que he trabajado en mis poesías. Otra es la lucha social de los pueblos originarios, la vida, el tiempo, el amor y lo místico. He escrito libros y poemas a Dios.

UN POETA PATRIO

Es una de las plumas más reconocidas de nuestro panorama narrativo

Nombre completo: Javier Alvarado

Nacimiento: 28 de agosto de 1982, Santiago de Veraguas.

Ocupación: Poeta

Resumen de su carrera: Hizo sus estudios de bachillerato en el colegio Panamá School y se licenció en lengua y literatura españolas en la Universidad de Panamá (2005). Ha sido galardonado en numerosas ocasiones: Premio Diana Morán intercolegial, en poesía y cuento en 1998, y en poesía en 1999. Premio Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño del Instituto Nacional de Cultura de Panamá en los años 2000, 2004, 2007 y 2014. Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda 2004, convocado por la Embajada de Chile y la Universidad Tecnológica de Panamá. Mención en el premio Casa de las Américas 2010 por 'Carta natal al país de los locos '(Poeta en Escocia) Premio de los Juegos Florales Belice y Panamá (León, Nicaragua) 2010. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, poesía 2011. Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2011, convocado por el Instituto Nicaragüense de Cultura. Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador, 2017, entre otros.