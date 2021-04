Según explicó la vicecanciller Dayra Carrizo, el concurso diplomático abre 20 plazas en el ministerio. Asegura que el servicio exterior no está politizado, aunque la mayoría de los actuales embajadores no pasaron por el concurso

Viceministra Carrizo: 'Los diplomáticos, sean de carrera o de libre remoción, son gente capacitada'

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo anunció el pasado 7 de abril la apertura del concurso para aquellos panameños que aspiren a ser diplomáticos de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE). La Estrella de Panamá habló con la abogada y vicecanciller de la República, Dayra Carrizo Castillero, sobre esta convocatoria, que explicó busca “fortalecer la institucionalidad del ministerio” y del servicio exterior, este último, un histórico botín político de todos los gobiernos postinvasión, incluido el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Es el primer concurso de carrera diplomática en la Administración Cortizo, ¿cuántas plazas abren?

Hay 20 plazas para el cargo de terceros secretarios, lo ideal es que se haga de forma anual, pero el año pasado por temas de pandemia no se pudo. El concurso tiene dos etapas, una postulación con exámenes, es el primer filtro. Los que pasan esas pruebas van a una segunda fase de formación, que demora cuatro meses, ocho horas al día; es una formación bastante completa. Luego se les evalúa otra vez, quienes saquen mejor notas son contratados como terceros secretarios en la carrera diplomática. Con este concurso se fortalece la institucionalidad del ministerio, eso es lo que también estamos buscando, avanzar en la profesionalización del servicio exterior.

Antes habló de profesionalizar al personal, ¿cuál es el número de diplomáticos de carrera en Cancillería?

Contamos con 127 funcionarios de carrera diplomática (...) una situación ideal para nosotros es que donde tenemos representación en el exterior siempre haya un funcionario de carrera en cualquiera de los rangos existentes.

¿Cuántos diplomáticos de carrera sirven en el servicio exterior?

Dayra Carrizo, titular de Exteriores, indicó que el periodo de inscripción para el concurso será del 14 de abril al 4 de mayo de este año. Cedida

De los 127 funcionarios de carrera en Cancillería, 63 están acreditados en el servicio exterior y 64 en sede; de ellos, en posiciones de jerarquía tenemos tres directores: Política Exterior, Organismo Internacionales y el de Carrera Diplomática, y 3 subdirectoras: Protocolo, Política Exterior y Cooperación Internacional.

¿Y que ejercen como embajadores?

Nueve embajadores son de carrera diplomática y cinco embajadores son de relaciones internacionales.

Históricamente el servicio exterior ha sido un botín político de todos los gobiernos de turno, con tan pocos diplomáticos de carrera al mando de embajadas, 9 de 55 embajadas, ¿qué hace diferente esta administración con las anteriores?

Mire, parte de lo que se está haciendo aquí con el concurso es precisamente fortalecer la institucionalidad y mientras se vaya fortaleciendo esa institucionalidad, precisamente se evita caer en ese tipo de juicios o prejuicios que puede haber con las embajadas. Pero yo le puedo hablar de la experiencia, normalmente las personas que están en el servicio exterior, ya sea personal de carrera o nombramiento de libre remoción, son gente bastante capacitada que está sirviendo al país.

Pero familiares de diputados, junto con personas cercanas a altas figuras del PRD y del gobierno están en el servicio exterior y no son de carrera diplomática. ¿Quién va querer entrar al concurso si sus puestos los ocupan gente designada políticamente?

Sí pueden llegar a esos cargos. En cada embajada prácticamente tenemos uno o dos funcionarios de carrera (...) se está haciendo todo lo posible porque se mantenga así.

Aparte de lo que establece la Ley 28, que dice que el llamado a concurso es anual, ¿la decisión tiene que ver con la apertura de nuevas embajadas?

No, no se abrirán nuevas embajadas. El concurso es anual y va de acuerdo con las necesidades del ministerio y nuestra política exterior. La pandemia comprobó la importancia que tiene la Cancillería tanto en sede como en el servicio exterior. Por ejemplo, la repatriación de las personas que se quedaron varadas en el extranjero, casi 3 mil, fue un trabajo enorme. En materia de cooperación internacional, la canalización de donaciones, todo esto requiere una labor incansable.

¿Cómo van las gestiones diplomáticas para adquirir la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac? ¿Cuándo estarán disponibles en Panamá?

Es un tema que compete al Ministerio de Salud (Minsa) dar fechas definitivas.

Pero la Cancillería es parte de las negociaciones, nos podría dar la primicia...

Normalmente es un asunto del Minsa con el comité técnico-científico que se encarga de eso, pero definitivamente el gobierno tiene todo el interés de ampliar su portafolio de vacunas.

El año pasado hubo una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el Estado panameño fue denunciado por violaciones a los derechos humanos en Darién, malos tratos a migrantes, hacinamientos pese al covid-19. Las denuncias siguen hoy. ¿Qué se está haciendo al respecto?

El gobierno está haciendo mucho, se lo puedo decir de primera mano. Es importante tomar en cuenta que el año pasado las circunstancias fueron muy difíciles para Panamá, porque los migrantes quedaron bloqueados aquí (por la pandemia). Actualmente los campamentos donde se les da cobijo, tienen condiciones totalmente aceptables. Ahora, como se están abriendo las fronteras, eso hace que el problema escale, por eso la canciller Erika Mouynes solicitó una reunión urgente con Colombia para hablar del tema y articular una solución.

Algunos expertos señalan que el Croan (Centro Regional de Operaciones Aeronavales) debió manejarse por vía de Cancillería y la Asamblea, por que toca directamente la soberanía nacional y que el MIRE cedió sus competencias frente a ese acuerdo...

Este tipo de acuerdos que tienen que ver con estos temas, de lucha contra el narcotráfico, se da entre los estamentos de seguridad, el Ministerio de Seguridad y la autoridad homóloga en Estados Unidos. Cancillería cumplió su deber como coordinador, tomando en consideración que cada documento que se firma pasa una revisión de los departamentos jurídicos de cada ministerio (...) el Croan no va en contra de la soberanía y no es inconstitucional. No le tocaba a Cancillería.

¿Pero es o no una base militar de Estados Unidos en Panamá?

No es una base militar, no hay presencia estadounidense en este centro regional de operaciones. El Ministerio de Seguridad te puede dar detalles mucho más precisos al respecto.