Organismo electoral de la UP confirma que Fidel Palacios puede ser candidato

El Organismo Electoral Universitario (OEU) de la Universidad de Panamá (UP) confirmó que el profesor Fidel Palacios y a la profesora Malvina Díaz, pueden ser candidatos a las elecciones para decano y vicedecano de la Facultad de Administración Pública de esta casa de estudios superiores.

El anuncio se da tras el rechazo que dio el OEU, organismo de la Casa de Méndez Pereira que atiende los asuntos sobre la democracia interna y elecciones de la UP, que calificó como inadmisible la impugnación a la postulación interpuesta por el profesor Nicolás Jerome en contra de Palacios, integrante de la nómina Alianza, Integración y Compromiso (A.L.I.C).

Según señala la Resolución No. 114-2021, Jerome habría denunciado que Palacios no "reunía los requisitos legales" para postularse al ser "declarado responsable patrimonialmente en perjuicio del Estado" por una condena del Tribunal de Cuentas, y que además se le seguía un proceso en la vía penal por supuesto peculado en perjuicio de la UP, con una condena en primera instancia por parte del Juzgado Octavo del Circuito Penal, razón por la cual solicitaba que se aplicara el Código de Ética de la UP y la ley universitaria "en su justa dimensión".

En respuesta, el OEU explicó que tras realizar los procesos de observaciones legales, Palacios cumplía con lo que establece la norma en la medida que la Dirección de Investigaciones Judiciales certificó que el docente "no ha sido penado por contravención de policía ni por delito alguno", por tanto tanto Palacio como Díaz están habilitados para participar en la contienda de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones Universitaria.

Precisa además que el caso de Tribunal de Cuentas ya ha concluido por vía del Contencioso Administrativo en la Corte Suprema de Justicia.

“Que como la impugnación hace énfasis en la conducta delictuosa de Palacios, esta superioridad verifica en el expediente respectivo tal condición y encontramos que la dirección de Investigación Judicial certifico que Fidel Augusto Palacios De La Rosa no ha sido penado por contravenciones de policía ni por delito común alguno. Que, en materia de postulación, a los postulantes solo se les puede impugnar por falta de uno o más requisitos para estos efectos, y no nos da competencia para aplicar el Código de Ética de la UP”, destacó la Resolución.

El OEU resolvió como inadmisible la impugnación, lo que permite a Palacios, actual decano de la Facultad de Administración Pública correr en las elecciones universitarias.

Para el próximo 30 de junio están convocados estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Panamá para renovar el cargo de rector y decanos de la mayoría de las facultades en el centro de estudios superiores.