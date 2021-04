Denuncian a funcionarios por cuestionada compra de insumo

Una denuncia formal fue interpuesta este lunes –26 de abril- ante la Dirección General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra la directora de Compras del Ministerio de Salud, Zuleyka Carvajal, contra el director general de Contrataciones Públicas Rafael Ariel Fuentes y contra quien pueda resultar responsable por supuestos actos irregulares en el otorgamiento del acto público en línea, No. 2021-7-0-1-08-CL-000068, para el otorgamiento de pruebas e insumos de laboratorio.

De acuerdo al denunciante, el abogado Eduardo Pinnokc Quintero, en el acto no se establecieron las cantidades de pruebas que serían suministradas a la Caja de Seguro Social (CSS) y por el Ministerio de Salud y esto es importante considerando que la CSS se encuentra exenta del pago del ITBMS.

En el acto público, en el que participaron las empresas: Labtech, Consorcio PCR Panamá 2021, Productos Roche (Panamá), S.A., Biolab Internacional S.A., Rochem Biocare de Panamá S.A., Promed S.A. innova Medical y Minero Corp; y en donde se pedía 600 mil pruebas, fueron descalificadas las ofertas económicas más bajas (B/. 14 y B/. 30.60), seleccionado a quien ofreció el precio más caro: PCR Panamá 2021 con el costo de B/. 32.90 cada prueba.

Al revisar la documentación, indicó el abogado Pinnokc Quintero, la mesa conjunta del MINSA y la CSS no se percató que el convenio del consorcio presentado no establece la obligación que tienen las empresas de responder solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; la empresa (Consorcio PCR Panamá 2021) que tiene el registro sanitario No 15337 no tiene el catálogo del producto, lo que genera duda sobre la ilegalidad, y este número de registro se encontraba vencido desde noviembre de 2020.

En la denuncia hace constar que en la dirección web del registro público: http://200.115.148.59/registro/public/ en la cual se validan los registros sanitarios en línea del Instituto Gorgas, hasta la fecha no existen registros vigentes de este producto, ni aparece esta prueba en la dirección de Instituto Gorgas: http://www.gorgas.gob.pa/wp-content/uploads/2020/12/Registros-sanitarios-Vigentes-de-reactivos-para-deteccion-de-SARS-CoV-2-24-de-diciembre.pdf

En la página web: http://codiagnostics.com/covid-19-test-kits/ se observa que estos Kits se ofrecen al público hasta en 10 balboas y fueron cotizados en 22.90 dólares, es decir un sobre costo de 22.90 dólares, por lo que estamos solicitando a la ANTAI, sostuvo Pinnokc, que estas irregularidades sean investigadas y se haga un alto a esta situación, principalmente, en estos tiempos de crisis y contención del gasto público.

"En tiempo oportuno hicimos esto de conocimiento de estas irregularidades, a las autoridades correspondientes: la Dirección de Compras de la Caja de Seguro Social, Luis Francisco Sucre, ministro de Salud; Enrique Lao, director de la Caja de Seguro Social, Gerardo Solís, Contralor; y Raphael Fuentes, director de Contrataciones Públicas, integrantes de la mesa interinstitucional; sin embargo, se hizo caso omiso a lo denunciado y rápidamente adjudicaron el acto por 21 millones 121 mil 800 dólares cuya entrega requirieron de manera inmediata", denunció el abogado Pinnok.

La solicitud, ante la ANTAI, se interpone en los términos señalados en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, en los casos administrativos dentro del engranaje gubernamental, para que dentro de sus 6 fases respectivas se investigue y se sancione de comprobarse faltas administrativas, a quienes resulten responsables.

Solicitamos a Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, dijo Eduardo Pinnokc, que de ser necesario se eleve al Ministerio Público las investigaciones tal como lo establece la norma en los casos en los que hay graves y claros indicios de la comisión de un hecho punible y hemos remitido copia de esta denuncia al Ministerio de Economía y Finanzas y al Presidente Laurentino Cortizo por ser el MEF el que asigna los fondos públicos y la presidencia a la que le corresponde hacer el desembolso.