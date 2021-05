'Yo agarraba el sobre cerrado, ponía el nombre y lo llevaba a Brasil'

En la continuación de la ampliación de la delación efectuada por la Fiscalía Especial Anticorrupción el 10 de agosto de 2018, André Rabello, jefe de la filial panameña de Odebrecht, menciona su relación con el abogado Hugo Torrijos quien serviría como enlace para la adquisición de la concesión autopista Panamá-Colón. Un intermediario con dos sombreros, representante de Pycsa y de Odebrecht al mismo tiempo, quien Rabello acusa de haber pirateado los estudios técnicos que había efectuado la brasileña sobre el proyecto.

La entrega continúa con el desahogo de Rabello, uno en que la fiscalía no logra conseguir respuestas concretas del colaborador sobre una serie de transferencias efectuadas a compañías en el extranjero que supuestamente emanaron del Departamento de Operaciones Estructuradas. Rabello explica que enviaba sobres cerrados con personal de cofianza a Brasil con la información de los beneficarios finales.

AR: La primera cosa que yo hice y le voy a comentar, hubo un pago de ese calificativo, en el cual el DOE, yo no hice este trabajo, le puedo decir. Hubo un pago que fue de $5,5 millones a un solo grupo y le voy a explicar ahora y voy a pasar incluso los nombres de las personas que están en mi opinión de hoy, están entre los valores porque cuando yo sumo para llegar a los valores, este número sí lo tengo en mi cabeza, es donde encaja Mundial de Valores, Marpesca y ahí sí que sale otra empresa que no sé cuál es. Hay que encajar las piezas.

Se hace por anuncios en el periódico, entre otras cosas, pero hay que encajar las piezas. Yo voy a contarle como si fuera una historia, yo empecé desde el inicio de 2005, voy a hablar más despacio para que usted entienda y después de hoy evalúe y comprenda la situación. Luego vuelvo para atrás en 2005, está bien. Cuando yo recibo este mail, el señor cónsul no era funcionario y tampoco él recibió valores globales por la transacción y movimiento, eso es lo que yo recuerdo, incluso porque en esta época yo hice un pago oficial a él, por una tontería, de hecho, no me gustó e hicimos un pago que era como de $10 mil en 2005. Esto no es oficial, no hubo recibo y no era nada personal tampoco. El pago fue porque me presentó a Pycsa, me dijo estos son los señores. Todo empezó con la persona que representaba a Pycsa, que eran los abogados de Pycsa y, entonces me dijo: voy a llevarte a la persona que puede hacer negociaciones y que ya está con este encargo.

Se llamaba Max Haddad el propietario. Me reuní con Pycsa más adelante, con quien era el propietario y puso una persona encargada de llevar la autopista que se llama Hugo Torrijos Richa, yo no sé exactamente, pero era tiempo atrás. Él era el representante de Pycsa y era la persona escogida que ayudó a cerrar el tema de Pycsa, de las fechas de la concesión de Pycsa. Era representante legal de la empresa en ese momento. Cuando llegó a la empresa este señor, él fue quien me llevó a pasear, me presentó también a otro grupo de abogados que tenía. Me decía que él trabajó mucho por esto, era otro abogado y era él quien estaba en el día a día y en la parte comercial.

Entonces, en el inicio él me suministró todo el material que consiguió de la empresa, nos llevó a la empresa, nos llevó el material, empezamos a estudiar.

Él hizo las primeras reuniones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la época, básicamente él abría las puertas y ayudaba a hacer la conexión con el material que era necesario estudiar. Fue eso y siempre intentando intermediar y negociar los valores, para ir más resumido, que solo queríamos ir a la parte greenfield, o sea la parte Madden-Colón.

Él llegó hacia mí, no sé qué periodo era, y que sería el valor de $12 millones. Ese sería el valor, $12 millones, para reembolsar a la empresa y los honorarios a los que estaban antes por otros trabajos que hacían, trabajos viejos o para lo que tendría que hacer hasta completar la transición de una empresa a otra. En el inicio yo acepté sus recomendaciones de ser el único abogado para las dos empresas. Él trabajaba para mí y para Pycsa en el inicio, hasta que tuve ese tema del peaje y yo creo que fue coordinado con él que se fue a España con uno de los materiales de Pycsa. Eso me molestó, como le dije, tomé la decisión de desistir.

Me decepcionó la actitud y yo le dije a las personas con las que ambos nos habíamos reunido, que me traicionó.

Al hacer esto del pago, yo le dije que se necesitaba una reunión dura con este abogado, el dueño de Pycsa. Esto fue una pequeña parte de esta reunión, varios de los otros abogados participaron en esta reunión, intentaron volver a negociar con la empresa. Había mucha presión en ese tiempo. Y a la salida de Hugo Torrijos, lo llamo y le digo, mire, voy a volver, pero primero tenemos que hacer el valor, ya le había comunicado son $12 millones por los valores. A esto dicen, es imposible para nosotros, recuerda que esto es una concesión no es una obra pública. En el caso nuestro, construye Odebrecht con otra empresa nuestra que se llama CMC Concesionaria Madden-Colón. La empresa que se llama CMC tenía un director y la obra otro.

El cliente de la obra era la concesionaria, eran los fiscalizadores de la obra. Entonces pasados unos tres meses de negociar este valor, yo les decía que no era posible, no viable, y llegamos a $5,5 millones. Yo le comenté que esa era la transacción y sería finalmente el pago para la concesionaria que se llama Pycsa. Después de 15 días de la concesión, todo se veía viable, él me llama a un almuerzo en un restaurante de la vía Argentina y me dice: Mira André, este pago yo ya hablé con la empresa no va nada para ellos, nosotros tenemos estados de cuenta y de ahí viene plata por los servicios que yo hice hasta ahora. Yo hice 'adendas' y todo, y él me comentó que él transfirió el crédito para pagar sus deudas y yo arreglar mis temas con él. Y se llevó unos $5 millones que serían para su bufete.

Después de un mes de que yo pagara, el gobierno todavía no había aceptado la transferencia; recuerde que ellos tenían que aceptar la transferencia. Yo les dije mire, nosotros pagamos la obra, yo no tengo, la concesionaria no es mía, todavía es de Pycsa, el día que yo vuelva para nosotros con el pago y tampoco tenemos el modelo financiero para pagar de una sola vez los pagos hechos a lo largo del flujo de la concesionaria en las últimas semanas.

La concesionaria tuvo que tomar el financiamiento, no recuerdo cuáles son los pagos ahora, la concesionaria toma el financiamiento para pagar la obra. Entonces a lo largo del flujo todo va encajando con los pagos de ustedes. El me dijo ok, y así empezamos a pagar en 2007 hasta 2008, necesito identificar cuáles son las empresas que encajan los valores en el flujo de la obra, me explico, esto es lo que necesito.

“Hubo un pago que fue de $5,5 millones a un solo grupo y le voy a explicar ahora y voy a pasar incluso los nombres de las personas que están en mi opinión de hoy, están entre los valores porque cuando yo sumo para llegar a los valores”.

Pero aquí también yo digo que el movimiento de $5,5 millones fue por dos abogados, no sé si pasó a Pycsa o no. Yo podría decir que sí, usted podría decir que no. Yo tengo otra cosa que recordé, que esto pasó a una primera cuenta, después a una segunda cuenta al día siguiente. Ah, debo decir que yo tengo muchos negocios fuera, algunos son en China y en otros lados. Aquí fue que yo recordé, yo quería recibir de fuera el dinero de las empresas para pagar de otros países, o de otras empresas de otros países, pero esto no se podía mezclar.

Yo no tengo por ejemplo, hay Odebrecht Angola que pagaba hacia allá, Odebrecht en (República) Dominicana, en China y yo no sabía cuáles eran las cuentas. Esto lo deben saber otras personas, yo no recuerdo cuáles fue que abrió el área de operaciones.

Volviendo al tema, cuando esto pasó a una de las empresas él me dijo: André, esto que está aquí yo quiero cambiar la cuenta porque son de mis socios en el proyecto que tengo en Corozal. Hay personas importantes en este proyecto, hay personas bien importantes, y yo quiero que ustedes se incluyan, lo que es viable, sean parte de los pagos de la construcción. Después hubo otros proyectos del área industrial y de procesamiento, pero no sé ahora, no recuerdo. Fue un proceso industrial en Corozal, luego se cambió la cuenta de la sociedad. Le comento esto porque puede que lleguemos a algunas personas más por ahí, que quizá han recibido esta plata, porque esto era de otra persona, lo sé.

Fiscal: A ver si comprendo, ¿cuándo se da la negociación con Pycsa entra el abogado Hugo Torrijos?

AR: Antes, él entró antes de las negociaciones con Pycsa.

Fiscal: Pero ese pago que se hace a él, ¿usted entonces lo solicita de DOE o quién lo solicita para que procedan?

AR: Bien, la verdad que eso no era el director superintendente. Entonces otra persona aprobó y firmó eso, lo que yo hice fue solo autorizar los pagos. Hugo Torrijos siempre fue el líder, recuerde que en 2007 la estructura era otra.

Fiscal: Pero, ¿quién hizo la solicitud del pago a favor de Hugo Torrijos?

AR: La autorización, la aprobación otra persona, mi líder. La solicitud de los pagos en los tiempos que era anterior, por eso es que me acuerdo bien.

Fiscal: Pero entonces las empresas que aparecen aquí, que estamos hablando, Marpesca Seatrade, Mundial de Valores, Importadora Guiberug, Vernell International, Strategic Management, Caribbean Holding...

AR: Yo no logro encajar fiscal estos valores entre las empresas. Tengo entre variables que son: el valor que es fijo, los valores que los tengo. Pero una cosa si sé, y es que son más o menos tres o cuatro empresas que recibieron esto.

Fiscal: ¿Cuáles son?

AR: Yo no completé este ciclo, pero falta poco. Tengo la sospecha que Mundial de Valores es una de ellas por el monto, Marpesca conecta con el monto. Necesito algo de tiempo para revisar la información. Yo creo que esta tiene que ver, pero yo creo, necesito algo de tiempo para revisar la información. Yo creo que Marpesca tiene que ver con Corozal y los valores también, una parte. Esto es importante porque si usted relaciona quizá tenga quiénes son los socios de este proyecto.

Fiscal: ¿Qué proyecto, es que no entendí el proyecto que me dijo?

AR: Usted se recuerda que yo le comenté que él abrió la cuenta, me dijo que era un socio que necesitaba pagar para ampliar su sociedad en Corozal. Esto era privado y después iban al procesamiento. ¿Qué quiero decir? Aquí está la pista, si nosotros nos concentramos en esto, en este proyecto usted puede ayudar a descubrir quiénes eran los socios de aquí y ahí va a descubrir el camino de la plata. Él diseñó los proyectos, no es algo que inventó, yo vi el proyecto, estaba intentando buscar y quería una copia y no lo conseguí. Puede ser que en la oficina de Panamá tengan eso, yo no sé si lo tienen. Pero con esto podemos llegar a un grupo de personas que estaban involucradas también. Puede ser que tenga que ver Vernell, puede Marpesca y Mundial de Valores. Hay otra empresa, pero no recuerdo el nombre. Ahí hay oportunidad para entrar en esto y podemos llegar a una conclusión buena de a dónde se fue la plata.

Fiscal: ¿Y Caribbean Holding?

AR: Caribbean Holding tengo casi seguro la fecha y los montos que eso pasó en la campaña de Martinelli, es la primera vez que yo le comento esto, yo no había abierto la cuenta. Usted no tiene esta información pero es muy posible, yo creo que sí. Hay que investigar mejor, pero por el tiempo yo creo que sea posible que es una parte de la campaña quizá, y otra parte quizá sea una parte que yo me recuerde de los primeros $6 millones que conecta y que hacía parte del pago de campaña de 2009. Yo le digo todo esto fiscal y yo confío que esto debe aparecer en este señor. Yo no sé si usted comprendió, pero no estoy seguro. Hay que buscar lo de ese momento para llegar a una conclusión segura.

“Después del paso de criptografía hacíamos la venta. Pero, antes de la criptografía muchas veces enviábamos a Brasil por medio de alguien que viajaba a entregar a alguien de DOE en sus manos para que pudiera pagar por 'e-mail' o fax que era la alternativa”.

Fiscal: ¿Y en cuánto tiempo, señor André? Porque yo quisiera concluir...

AR: Yo quería intentar la próxima semana tener todo esto fiscal. Si usted me permite yo puedo tenerlo.

Fiscal: Si podemos coordinarlo mejor para después del señor Olivio, yo avancé con eso. ¿Está bien?

AR: Sí, puede ser.

Fiscal: ¿Usted conoció al señor Aaron Mizrachi?

AR: Sí lo conocí.

Fiscal: ¿En qué circunstancia lo conoció?

AR: Yo lo conocí en 2013, perdón 2011, 2012 o 2013, no sé bien. Él fue con uno de los hijos que me pudo presentar un negocio de vallas, que en Panamá estaba en la autopista. Ellos ganaron la licitación para vallas y como tenía una interferencia con nosotros, entonces él nos compró por tres meses y conversó conmigo, solamente él, y otra vez fue para reclamar que no estaba ganando plata. Yo le dije, esto es, al contrario, usted tiene que pagar a la concesionaria el alquiler para lo de las vallas. Entonces intentó reclamar que el alquiler estaba alto, que no tenía comisiones, que había algo de crisis, algo así. Yo pasé a conversar con el director de la concesión. Pero a él lo conocí en estas circunstancias

Fiscal: Cuando usted se refiere a los hijos, ¿a quién se refiere?

AR: Fue Quique que fue con él ahí. Quique Luis Martinelli. El más nuevo, el hijo más chico, más joven. Eso fue en 2011-2012 o 2013 cuando lo conocí, uno de esos años. Después yo lo vi en algún evento, en alguna fiesta. Yo creo que él era cuñado o algo así de Martinelli.

Fiscal: ¿Sabe algo de la sociedad Ralford?

AR: Esta sociedad creo que es de Andorra, pero no estoy cien por ciento seguro. Yo creo que ya lo había hablado, no estoy seguro, fiscal.

Fiscal: ¿Ralford o Ralfim?

AR: No estoy seguro.

Fiscal: Pero no está seguro ¿de qué?

AR: No estoy seguro si puedo estar mezclando Ralford con Ralfim, por los nombres.

Fiscal: ¿Conoce a Mozes Libedinsky?

AR: No lo conozco. Sí lo he visto en el periódico que hablan de los pagos involucrados en Andorra y fue detenido.

Fiscal: ¿La sociedad Radalille?

AR: No recuerdo tampoco.

Fiscal: De las cuentas de Andorra, ¿ha investigado para ver a quiénes se les benefició?

AR: Yo me acuerdo de algunos, de Saiz, es una persona que yo no sé quién es. Una persona que trabajó en el súper 99, él decía que trabajaba para el súper. Los papás de Jimmy Papadimitriu, el exministro. Yo creo que ellos tenían cuenta en Andorra, pero no eran agentes públicos.

Fiscal: Otra pregunta señor André, la sociedad Progamsa, ¿que relación habrá tenido con Odebrecht o algún acercamiento con usted?

AR: No tiene nada que ver, no me suena que la haya visto reciente. Yo nunca la vi en toda mi vida esta empresa, no la conozco. No sé de qué se trata, no me suena este nombre de forma alguna para nosotros. De forma alguna yo no recuerdo esto.

Fiscal: ¿No se acuerda de Progamsa?

AR: Yo no recuerdo, deme tiempo a ver si puedo contestar para ustedes.

“Yo lo conocí en 2013, perdón 2011, 2012 o 2013, no sé bien. Él fue con uno de los hijos que me pudo presentar un negocio de vallas, que en Panamá estaba en la autopista. Ellos ganaron la licitación para vallas y como tenía una interferencia con nosotros, entonces él nos compró por tres meses”.

Fiscal: ¿Usted o alguien de Odebrecht tuvo alguna relación de contabilidad contractual con Constructora Internacional del Sur, Klienfeld o Trident International?

AR: Mira, por lo menos dos de estas, Constructora y Klienfeld son noticias en el periódico. Yo nunca las había conocido antes de ver esos nombres de pagos en la investigación de Lava Jato en Brasil. No sabía, no conocía ninguna de las dos. Como les dije, nosotros solicitábamos los pagos, pero incluso yo no sé de dónde salía la plata y a dónde iba. Muchas veces la gente, sea el intermediario, el lobista o el pariente del agente público o quien sea que entrega las cuentas y nosotros principalmente veíamos la criptografía.

Después del paso de criptografía hacíamos la venta. Pero, antes de la criptografía muchas veces enviábamos a Brasil por medio de alguien que viajaba a entregar a alguien de DOE en sus manos para que pudiera pagar por e-mail o fax que era la alternativa. Después de la criptografía en computadores, pero, a veces, yo generalmente pasaba la cuenta cerrada en un sobre, ponía el nombre para calificar y entregaba al área de operaciones estructuradas y aprovechaba mis viajes y reuniones periódicas y entregaba en Sao Paulo la dirección.

Pero nunca sabía el destino, sabía de las personas y el flujo, no del origen. Jamás supe el origen, a no ser que al inicio de la operación Lava Jato que empezó a aparecer estos nombres, y en ese momento Constructora Internacional del Sur hizo estos pagos que se llamaba gastos negativos, porque en el siguiente periodo se llamó gastos mensuales, cuando se publicó en los periódicos al inicio de 2015, y él me explicó que la empresa que no era de él, una empresa que era de otro señor, luego supimos que era de Olivio y que hacía pagos ilícitos y lícitos, y fue una empresa que pagó a algunas personas en Petrobras.

En este momento fue en marzo de 2015 que él me comunicó. Después de ahí, intentó hacerlo con otros más... Yo no tengo nada, ninguna solicitud para asegurar nada, ninguna información pasó por mí con estas empresas. No tengo nada que ver, nunca hice ninguna solicitud a nadie para enviar información en Panamá para Brasil sobre esta empresa. ¿No sé si comprende?

Fiscal: Diga, ¿cómo procedían las órdenes de pago estando usted como la cara de Odebrecht en Panamá?

AR: Nosotros una vez que tenía el valor del servicio de la operación, de lo que sea del negocio, pedía autorización a los clientes en ese momento, al líder empresarial y decía, mire, ahí esto parece negocio. Él aprobaba el valor y lo enviaba automáticamente para el DOE. O sea, quienes formaban el área de Operaciones Estructuradas, yo aprobé para Panamá por ejemplo, el valor de $3 millones que se debitaban a otra área. Entonces cada área de DOE tenía este crédito para debitar de la cuenta aprobada por Mameri que era el líder. Cuando se cumplían las metas de las misiones, yo lo que hacía era aprobar los valores dentro del proyecto aprobado por el líder empresarial. O sea, si aprobó $3 millones solo podía usar hasta esa cantidad y no pasarme.

Fiscal: Pero entonces, ¿cómo sabía el líder empresarial para pasárselo al DOE, a qué estructura financiera tenía que dar el pago o a través de qué estructura financiera tenía que dar el pago? ¿Cómo sabía el DOE en qué cuenta o a qué sociedad tenía que dar el pago?

AR: Porque nosotros mandábamos lo nuestro, de dónde salía y cómo sabíamos, yo no sé. Pero, a dónde debía llegar el pago, ok, nosotros o la persona que hacía la solicitud ya había informado previamente a dónde se enviaba. Por ejemplo, hasta aquí esta situación de Mundial de Valores. Por ejemplo, el primer pago de Mundial de Valores entregué y se recibe en mano para 2007, no había criptografía. Fue entregado en manos a alguien del área de DOE, no recuerdo de quién. Aquí está Mundial Valores y los pagos y la primera pasada del trato. En el segundo mes ya no necesitaba integrar Mundial de Valores, ya solo llamaba por teléfono y decía, autorice el pago a la empresa que está previamente autorizado.

Y a la salida de Hugo Torrijos, lo llamo y le digo, mire, voy a volver, pero primero tenemos que hacer el valor, ya le había comunicado son $12 millones por los valores. A esto dicen, es imposible para nosotros, recuerda que esto es una concesión no es una obra pública

Fiscal: Es que todavía no capto bien como usted dice, la persona beneficiaria final de Mundial de Valores decía tiene que pagarle a esta cuenta, pero ¿cómo se hacía? ¿Ellos mandaban un correo, se manda un sobre, hablaban por teléfono para que supieran qué?

AR: Mira yo voy a verificar lo más importante y para que no se sienta en una confusión de todo. Siempre el beneficiario, siempre el que pasaba las cuentas era un beneficiario final. A veces, por ejemplo, en el gobierno pasado se hacía como un encuentro de cuentas, era la palabra así: yo debo ayudar con $100 mil, André $100 mil y cada cuenta debe alcanzar, se hace un cruce de pagos.

Fiscal: Pero, ¿cómo hacían para comunicarse para saber a qué cuentas tenía que pagarse? Esa es la parte que no logro comprender, usted me ha dicho que no sabía...

AR: Que era la persona que me dio la plata o que prestó un servicio o que tenía un ajuste de la obra de otro y pasaba la cuenta. A veces pasaba un sobre cerrado, me decía, aquí está la cuenta, usted puede ver el porcentaje de $5 millones y el porcentaje de los primeros millones.

Aquí está $2 millones y de ahí nosotros vemos cómo voy a hacer. Entonces yo agarraba el sobre cerrado, ponía el nombre y lo llevaba a Brasil o si alguien de confianza lo mandaba a “entreguen a persona tal”, que sería alguien del área de operaciones estructuradas, digo Luiz Soares. Después, cuando veo la criptografía en la computadora que tenía un pliego o lo que sea, yo enviaba por ahí a veces. Yo debitaba porque tenía siempre.

Fiscal: ¿Ese procedimiento lo empleó usted o las personas por la confianza idearon de esa manera?

AR: No, era un procedimiento común, era la mayor parte de las personas que hacían, era procedimiento de la empresa, en el momento era así. Algunas veces, cuando la empresa ayudaba a abrir la cuenta, que pasó algunas veces en mi relato, nosotros intercambiábamos dirección, solamente mandábamos 'de cuenta tal a cuenta tal', ya se sabía dónde era la dirección porque eran personas que cerró con ayuda del DOE.

Ya la persona tenía la cuenta, el mismo banco tenía la cuenta, el nombre o un apellido, pero ya se sabía para qué era. Otras veces, como pasó con Panamá, es el caso de Joao Santana, Mónica Moura. Mónica tenía su relación con el DOE y esto pasaba algunas veces que Mónica tenía su cliente y contacto con ellos. Entonces ella decidía recibir de otro lado, sea de Brasil o Panamá también. Ella decía, envíenme directamente aquí este porcentaje y después que recibía les exigía el cobro del valor para debitar.

Fiscal: Porque ya tenía experiencia y ella se manejaba directamente con ellos allá...

AR: Sí, se manejaba directamente con ellos allá. Esto a veces pasaba con personas que iban y abrían la cuenta directamente en el banco.

Fiscal: Tenemos pendiente averiguación de las sociedades Vernell Development

AR: Tengo que ver para saber quién está o si está Luiz Soares.

