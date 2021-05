'Las pantallas faciales se deben utilizar en sitios de altísimo riesgo', afirmó Rebollón

A partir del próximo 17 de mayo el uso de la pantalla facial y las mascarillas en el transporte público (metro y metro bus) serán de uso obligatorio, como parte de las medidas que están implementado las autoridades de Salud panameñas en su intento por frenar el virus de la covid-19, que hasta la fecha ha contagiado y cobrado la vida de miles personas en todo el mundo.

Pasajeros del Metro de Panamá deberán usar pantallas faciales y mascarillas a partir del próximo 17 de mayo. Archivo | La Estrella de Panamá

El epidemiológico Arturo Rebollón dijo que la pantalla facial, además de la mascarilla, es una recomendación que se hizo desde junio del año pasado; y desde julio a agosto ya se estaban distribuyendo ampliamente por clubes cívicos, el movimiento Nuevo Panamá, en sitios de alto riesgo.

“Hay que decirlo, las pantallas faciales se deben utilizar en sitios de altísimo riesgo y por eso es que el profesional de salud la utiliza en los hospitales”, dijo en TVN Rebollón, al referirse al uso obligatorio de la pantalla facial y la mascarilla desde la próxima semana.

Indicó que desde el inicio de la pandemia se ha dicho que los sitios aglomerados “son los más peligrosos y uno de esos siempre se le tiró la piedra duro al transporte público”; sin embargo, en las empresas se ha hecho un trabajo gigante de educación interna, con charlas educativas, entrega de pantalla, mensajes educativos y una campaña donde recomiendan que no se hable durante el viaje, que “van a hacer la diferencia” .

Afirmó que “con la mascarilla, pantalla facial y que la gente no hable el riesgo se mantiene bajo, a pesar de que haya una aglomeración tú lo puedes mantener bajo”, por lo que su uso dentro del metro bus y el metro es “obligatorio”.

“Todo el mundo debe usar mascarilla y pantalla porque eso te protege en más del 90% del riesgo y cuando se está dentro (del transporte). No hablar, no comer, no tomar porque el virus se transmite por vía aérea. Si tú hablas salen las microgotas que pueden volar cierta distancia e infectar a una persona que está cerca sin la pantalla, por eso es que hay que protegerse lo más posible”.

La idea de la pantalla es que “si hay infectados hayan barreras para que más nadie se infecte y se corte la transmisión”, reiteró Rebollón.

Aunque según datos del Ministerio de Salud (Minsa) unas 500 mil personas ya han recibido la primera y segunda dosis, según Rebollón eso no significa que ya se tenga un mejor control del contagio.

“Todavía no, hay que ser firmes en esto, los niveles de inmunidad colectiva, deben estar por encima del 70%. Con 500 mil personas vacunadas solamente hemos vacunado a uno de cada 8 panameños, y deberíamos tener a 8 de diez vacunados. Ese tipo de medidas tiene que ser un poco más realista, asumir que si tu quieres una inmunidad, tienes que vacunar en serio”.

Lo anterior, “lastimosamente no depende del país porque el país tiene el músculo para poner vacunas, se han estado poniendo, y ya empezaron la campaña de vacunación, y las están poniendo por montones... la gente se está vacunando bastante”.

Sin embargo, advirtió “si no llegamos a ese nivel, vacunando a ese nivel, protegiendo a las personas que están en riesgo nosotros podemos ver lo que está pasando en otros países, va haber aceleración de casos en personas no vacunadas y esas personas no vacunadas pueden aumentar el riesgo de muerte, por eso es que es muy importante vacunar a las personas de mayor riesgo”.