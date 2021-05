Proliferación de cupos provocan ‘canibalismo’ entre los transportistas: Leblanc

Este sábado, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, pidió a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) apoyar a los taxistas a reinventarse sin que ello conlleve a subsidios, ya que el problema radica en la excesiva "proliferación de cupos", por lo que sugiere su eliminación y la modificación de la ley.

La sugerencia del ombudsman panameño se dio a conocer a través de un comunicado de prensa, luego de que esa instancia participa como mediadora en la negociación entre los transportistas selectivos y la ATTT por el regreso del sistema de circulación por medio del par y non, la que se extenderá hasta el 31 de julio próximo.

"La reinvención no conlleva a subsidios. Algunos transportistas no están claros porque tanto el Metro Bus (Mi BUs) como el Metro (Metro de Panamá) están subsidiados al ser propiedad del Estado. El país no aguanta más subsidios, no se trata de un tema político sino económico", afirmó.

A juicio del defensor el problema radica en "la excesiva proliferación de cupos", la cual fue permitida por los diferentes gobiernos de los partidos políticos (...) provocando el "canibalismo" entre los transportistas selectivos.

El defensor considera que se debe cambiar la ley y buscar la forma de eliminar cupos a aquellos a los que no les interesa ni quiere conducir

A juicio de Leblanc González, los cupos no deben ser entregados a empresas sino a personas naturales.

"Actualmente, (los cupos) se le dan a una piquera o concesionaria y algunas los venden (entre $10 mil y $20 mil), lo que no debe ser", dijo. Además debe castigarse a aquellos que revenden los cupos.