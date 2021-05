Danilo Pérez recibe el premio Bruce Lundvall Visionary Award

Danilo Pérez Cedida

La tarde de este jueves, Danilo Pérez, reconocido jazzista panameño, compositor y profesor de música, fue distinguido con el premio Bruce Lundvall Visionary Award, que otorga la comunidad de música jazz en Estados Unidos.

"El momento es fantástico en mi vida para obtener este premio en Memoriam de Bruce Lundvall, un campeón de jazz de toda la vida y una leyenda viviente muy querida y respetada por la comunidad del jazz mundial", comentó Pérez durante la transmisión del sitio web del Jazz Congress.

Pérez, quien recientemente ganó un Grammy, cerró la transmisión agradeciendo a sus familiares, amigos y colaboradores en su vida y trayectoria profesional.

En 2003, el reconocido artista fundó el Panama Jazz Festival, un espacio cultural que cada año ofrece un diverso programa de conciertos donde participa una nutrida cartelera de músicos internacionales de jazz y donde hacen hincapié en la educación musical.

A inicios de año, Pérez ganó el Grammy al mejor disco de jazz vocal por la obra "Secrets are the Best Stories", reconocimiento que obtuvo junto al cantante estadounidense Kurt Elling.