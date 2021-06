El Aeropuerto Internacional de Tocumen aclaró que la empresa investigada por supuesta vacunación ilegal, no guarda relación con ellos

Tocumen aclara que no tiene relación con vacunación clandestina

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) salió al paso y aclaró que no guarda relación con la empresa ubicada en Coco del Mar, que clandestinamente administraba una supuesta anticovid.

"Las empresas mencionadas en informes periodísticos sobre la administración no autorizada de vacunas contra el COVID 19, no mantienen relación comercial con Tocumen, S.A. no son parte del consorcio que ofrece el servicio de pruebas de COVID 19 en la terminal internacional de Tocumen", así indicó el AITSA a través de sus redes sociales.

Debido a la supuesta vacunación clandestina, este martes, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre, acudió en persona a la Procuraduría General de la Nación a presentar una denuncia penal ante Javier Enrique Caraballo Salazar, procurador encargado.