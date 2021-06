Ponen en duda buena custodia y control de vacunas anticovid, tras escándalo de clínica clandestina

El proceso de custodia, control o supervisión de las vacunas contra la covid-19 desde que llegan al país hasta llegar a ser aplicadas, ha quedado en duda tras conocerse de la existencia de una clínica clandestina en donde presuntamente se colocaba este inmunizante.

Aunque se desconoce si las vacunas aplicadas por esta clínica corresponden a los lotes adquiridos por el Estado o si se trata de vacunas traídas del exterior clandestinamente, el control sobre las vacunas compradas por el Gobierno ha quedado en entredicho, sobretodo tras las declaraciones del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Sucre, al ser cuestionado en torno a si renunciaría al cargo tras es escándalo de la clínica clandestina que colocaba vacunas anticovid, señaló que "el gobierno nacional no puede controlar 9 millones de dosis que estamos comprando y que se distribuyen a nivel nacional para que el ministro, viceministra o algún otro funcionario del gobierno de alta jerarquía estén dándole vigilancia. Cada dirección y cada departamento tiene responsabilidades y cada quien tendrá que correr con al misma".

Para el abogado Ernesto Cedeño, hay una figura que se llama peculado culposo y hay casos de personas que no establecieron los controles y se han llevado las laptop u otros bienes del Estado.

Manifestó que frente a estos hechos en las investigaciones primero se hace una auditoría interna y luego el Ministerio Público investiga si se pusieron los controles adecuados o no y quién era el encargado de poner los controles.

"El funcionario que por su culpa permita que se extravíen bienes y valores, puede ser sentenciado por peculado. El ministro tiene que establecer los controles y el plan de custodia. Si él no establece los controles él puede ser responsable. El Minsa tiene la responsabilidad de establecer los controles adecuados para que ningún bien se pierda, porque es un bien del Estado y el tipo penal es claro, es peculado culposo", advirtió.

Cedeño indicó que hay que ver si las vacunas son de los viales del Estado o si provinieron por otra vía, pero enfatizó que sí preocupan las declaraciones del ministro porque pareciera que no hubiese un grado de responsabilidad en el futuro si se llegase a extraviar o malograr un vial.

Por su parte, Roberto Troncoso, activista de derechos humanos y la sociedad civil indicó que una cosa es el poder y otra es la responsbilidad.

"Se puede conceder el poder o delegar, pero la responsabilidad en caso de que haya una pérdida o la posibilidad de que desaparezcan una o dos mil vacunas, siempre va a ser del ministro. La culpabilidad podrá ser de otro, pero la responsabilidad jamás podrá ser delegada a nadie", indicó Troncoso.

Sostuvo que no le parere correcto que el ministro diga que él no puede tener un control y destacó que en el caso de Coco del Mar lo que hay que investigar bien es si las vacunas estaban bajo la custodia del Minsa y si de alguna manera desaparecieron.

Para Anette Planneñs, del Movimiento Independiente (Movin) lo triste no es que el ministro acepte que no puede tener el control de 9 millones de vacunas, lo triste es que tiene el control de 4 millones de panameños.

"Parecen desafortunadas las declaraciones porque precisamente es en las vacunas donde mayor responsabilidad tiene él ante el país de saber exactamente dónde está cada vial, quién se lo puso y cuándo se lo puso", destacó.

Manifestó que precisamente es en la vacunación donde tenemos todos centradas nuestras esperanzas de salir de esta pandemia.

"Me parece desafortunado que él reniegue una responsabilidd que se hace evidente que no están llevando de manera correcta. Este no es el único caso donde se ha visto un mal manejo de las vacunas", precisó.

Viceministra de salud garantiza buena custodia de vacunas

Al respecto, la viceministra de Salud, Ivette Berrío señaló que hay que investigar si las sustancias utilizadas por la clínica clandestina son en realizad vacunas contra la covid-19 y si lo son, investigar cómo llegaron a las manos de una entidad totalmente privada.

"El Gobierno nacional da seguridad que tenemos bajo custodia las vacunas que hemos adquirido a través de negociaciones directas con los laboratorios", afirmó Berrío.

Manifestó que responsablemente no puede asegurar que lo que se estaba aplicando en esa clínica son vacunas que pertenecen al contingente adquirido por el gobierno, "ese es un trabajo que le corresponde al Ministerio Público deslindar", destacó.

Agregó que cuentan con herramientas que les ha proporcionado la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), para garantizar la vigilancia y por eso confían en que el sistema de seguimiento que se ha establecido es confiable.

Detalló que las vacunas son custodiadas en todo momento, desde que salen del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), y que además, cada caja con vacunas cuenta con un sistema GPS para saber la ubicación.