Nelva Reyes: 'La salud es un derecho humano, y requiere el deber y la responsabilidad del Estado garantizarla'

Nelva Reyes es educadora y protagonista de luchas que promueven el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Es la primera mujer en dirigir la Central Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) y nadie puede regatear el mérito que tiene para estar en esa posición. Su voz se escucha alto y claro en las protestas de los educadores y de los trabajadores. Y ahora, al frente de los trabajadores en el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS). El gobierno debe asumir la responsabilidad establecida en la Constitución Política de la República de Panamá de garantizar la salud al pueblo panameño, ha dicho puntualmente sobre el tema.

En una entrevista concedida a La Estrella de Panamá para “Jueves de entrevista”, habla sobre la postura del grupo que representa en el diálogo por la CSS.

¿Tienen o no la disposición para regresar al diálogo?

Considero que sí. No se ha hecho porque no hay las condiciones que permitan que se dé un diálogo democrático, no excluyente y en igualdad. Esperamos que se tomen en cuenta los cinco puntos que han sido planteados. Hay un punto que no es negociable y es la vuelta al sistema solidario, como lo han hecho más de una veintena de países.

Entiendo que el reingreso al diálogo estaría determinado por estos puntos propuestos...

En cuanto al reingreso al diálogo, desde el día uno fuimos bien claros al presentar cinco puntos fundamentales para participar en el mismo. Esto lo hicimos el 8 de febrero, que fue la primera reunión plenaria, donde se escogió una subcomisión que trabajaba la metodología a seguir en el diálogo.

Planteamos los cinco puntos para participar en el diálogo, ninguno ha sido tomado en cuenta; le hablo por la CGTP, no podemos reingresar al diálogo en la medida que los puntos no han sido tomados en cuenta.

¿Cuáles son esas peticiones para incorporarse a la discusión de las soluciones para reflotar la CSS?

Hemos planteado cinco peticiones para incorporarnos a la discusión, que son las siguientes: Que la moderación del diálogo lo decida la propia mesa del diálogo, que el moderador no sea impuesto, que tenga credibilidad y autoridad moral.

Que la mesa esté compuesta por los verdaderos actores de la Caja de Seguro Social. Aquí nos referimos a los trabajadores, el sector del gobierno y los empresarios, los trabajadores de la salud, los pensionados y jubilados. Además, que no se divida la Caja de Seguro Social. Consideramos que la misma debe mantener su integralidad. Que los diputados y el resto de las personas que han integrado pueden estar como observadores, mas no sean decisorios a la toma de decisión. Y que las decisiones sean por consenso. Que se vuelva al sistema solidario. Que se tomen en cuenta estos puntos.

¿Podría verse afectada esta fase del diálogo si no regresa el gremio de los trabajadores a la mesa de negociaciones?

Claro que sí, esta mesa está coja, falta un sector muy importante que son los trabajadores, que están coordinados en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Es una mesa que está totalmente deslegitimada.

En un diálogo sobre la principal institución de salud de los trabajadores, no pueden primero imponerse por medio de la junta directiva de la Caja de Seguro Social los componentes de la mesa del diálogo; segundo, que no se haya tomado en cuenta lo planteado por los trabajadores para la participación en el mismo. Tercero, la decisiones que se tomen no son por consenso, o un consenso muy sui géneris para favorecer las posiciones neoliberales que se den en el mismo.

¿Qué propone el grupo de los trabajadores para reflotar la Caja de Seguro Social?.

Desde Conato, desde el Foro Alternativo, desde la Universidad de Panamá, tenemos tres propuestas entrelazadas que parten de los principios que debe tener una institución como la CSS, columna vertebral fundamental para el pueblo panameño. Se ha realizado un diagnóstico de lo que ha sido la Ley 51 y el fracaso que ha significado, y se establece la vuelta al sistema solidario. Esta vuelta al sistema solidario tiene 15 propuestas que sustentan la garantía para volver al mismo. La salud es un derecho humano, y requiere el deber y la responsabilidad del Estado garantizarla.

Que se discutan las propuestas planteadas por los trabajadores en igualdad de condiciones y se lleven a un referéndum; que sea el pueblo el que decida si está por la propuesta de los trabajadores o por la del gobierno y el sector empresarial.

¿Cree la agrupación en el diálogo como opción para dar solución a los problemas económicos que enfrenta la CSS?

Las formas y métodos como se han llevado los diálogos de la CSS han sido un fracaso, como el de 2005 que dio como resultado la Ley 51. En ese diálogo también hubo imposiciones de los componentes del mismo. Hoy han tenido el mismo método de 2005, y no permite una salida cónsona, equilibrada y justa para los trabajadores.

Se requiere un diálogo que no siga los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, que en reunión con el gobierno el 19 y 30 de abril del presente año señaló: “Encomiendo al Gobierno panameño adoptar las siguientes acciones de políticas públicas: entre las cuales indica que el sistema de pensiones puede necesitar medidas graduales para cimentar su viabilidad financiera”.

Lo que nos dice el Fondo es que hay que aplicar las medidas paramétricas, que no son más que aumentar a 65 años –a hombres y mujeres– la edad de jubilación; aumentar de 20 a 35 años los años para poder pensionarse, y subir la cuota obrero patronal, entre otras.

Se ha mencionado que el ausentismo de la agrupación podría calificarse como una falta de interés en el tema...

No es cierto. El no estar en la mesa no indica que no hemos estado trabajando en lo que consideramos debe ser un documento y llegar a una ley para una CSS humana, solidaria y de calidad.

¿Cómo pretenden los trabajadores aportar soluciones fuera de la mesa de negociaciones?

Si no se dan las condiciones planteadas, no podremos volver a la mesa. Por lo tanto, es necesario que toda la población esté en alerta, leer, estudiar la propuesta de los trabajadores que indican que hay salida a la CSS si hay la voluntad política para hacerlo, sin tomar medidas en detrimento de las familias y trabajadores de nuestro país, mínimamente estableciendo una buena administración. Si los empresarios y el gobierno pagan al día la cuota obrero patronal, si el gobierno asume la responsabilidad que le indica la Constitución de garantizar la salud al pueblo panameño, y eso significa aportes a la Caja, se controlen los niveles de corrupción que han sido denunciados en la institución, así como poner alto a los hurtos y pérdidas que se dan en la misma, entre muchas otras.

¿Cuál sería el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya presencia ustedes han solicitado en la mesa?

El papel de la OIT, hay que hacer una discusión con ellos y dejar bien definido lo que harían. Algunos consideran que puede ser un apoyo técnico como lo han hecho en otros países. Pero habría que definirlo con ellos.

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

Nació en Vallerriquito, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Nombre completo: Nelva Reyes

Nacimiento: 23 de septiembre.

Ocupación: Educadora

Creencias religiosas: Católica

Resumen de su carrera: Hizo su escuela primaria en Vallerriquito y la secundaria en el Colegio Manuel María Tejada Roca de Las Tablas. Estudió cooperativismo en el Instituto Cooperativo Interamericano (ICI). Se graduó de educadora de primera enseñanza de la Universidad de Panamá y educadora de segunda enseñanza en Uniedpa. Codirigió la revista 'Mujeres, adelante' y el programa de radio 'Mujeres, adelante'. Con el equipo que publicaba la revista realizó trabajos con mujeres campesinas y en distintos sectores de la ciudad.