Senadis, incapaz de justificar traslado de partida

Salón en la sede de El Tecal, donde se planea capacitar a profesores. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fundader), que preside la diputada Marylín Vallarino, suscribió el pasado 15 de marzo del corriente año un convenio marco de cooperación con la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) que tiene como fin fortalecer programas de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familiares.

Dicho convenio fue suscrito entre Dohany Raquel Shaud, directora de Senadis, y Vivian Esther Tuñón, por Fundader.

El proyecto parece estar bien intencionado, pretende llenar un vacío en materia de capacitación para quienes están vinculados con personas con discapacidad o encamadas. No obstante, persisten ciertos vacíos sobre el procedimiento empleado por Senadis para obtener los fondos y el monto de la partida solicitada por la entidad para este proyecto.

Llama la atención que la directora de Senadis, Dohany Raquel Shaud, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el traslado de una partida interinstitucional del presupuesto de inversiones de la presente vigencia fiscal, por la suma de $240 mil, cuando la propuesta de Fundader especifica un presupuesto por $140 mil. Una diferencia de $100 mil que a Shaud le cuesta trabajo sustentar.

La directora formalizó al MEF la solicitud de traslado de partida mediante nota fechada el 22 de febrero por la suma en mención. El 15 de marzo suscribió el convenio, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá, y que durante la entrevista, Shaud reconoció como modificables en un futuro.

Una semana después, el 24 de marzo, al ser un monto superior a $200 mil, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Benicio Robinson y Crispiano Adames, como secretario, aprobó el traslado por $240 mil.

La parte resolutiva, que tiene un solo artículo, señala la aprobación a favor del Ministerio de Desarrollo Social/Senadis. Aparecen las firmas de los diputados Yanibel Ábrego (Cambio Democrático); Itzi Atencio (Panameñista); Bernardino González (Panameñista); Nelson Jackson (CD); Marylín Vallarino (CD) y Jaime Vargas (PRD).

Abogados consultados por este medio coinciden en que no existe una prohibición constitucional para presentar al Estado un proyecto de esta naturaleza, que además debe ser sin fines de lucro. No obstante, “causa ruido el hecho de que la diputada firmante en la comisión sea parte interesada en el proyecto”.

El Mides preside la directiva de Senadis, al consultar sobre el convenio en mención, indicaron que la entidad es autónoma de emplear su presupuesto.

El 9 de abril, Carlos González, director de Presupuesto del MEF, remitió a Senadis la copia de la resolución 157 del 24 de marzo mediante la cual se autorizó el traslado de partida en la Asamblea.

¿Cuál fue el sustento de Senadis para solicitar al MEF un monto por encima de lo presupuestado? Una inquietud que la directora no logra aclarar.

Al cuestionar al MEF de dónde se asignó la partida, o de qué institución, al no utilizar el dinero, se podía disponer para que otra institución lo ejecute, respondieron que los fondos forman parte de “ahorros de la institución hasta el mes de abril”. Otras fuentes comentaron a 'La Decana' “que se trata de dinero del presupuesto de la Asamblea que fue trasladado a Senadis”, pero este medio no logró corroborar esta versión.

Uno de los 10 salones donde se dictaba el programa Panamá Bilingüe (Fundader). Larish Julio | La Estrella de Panamá

Indistintamente de la actividad, quienes tienen experiencia en trámites con el Estado manifestaron a este medio sobre la necesidad de identificar plenamente y sustentar el destino de la partida.

A pesar de la insistencia, Shaud no logró explicar por qué solicitó al MEF $100 mil por encima de lo presupuestado por la fundación sobre el valor del programa, tomando en cuenta que lo usual es que el contrato avale el monto.

La entrevista se enfrascó en ese tema, la directora buscó apoyo en el asesor legal y la directora de proyectos que presenciaron la cita, pero sin mucho aporte.

“A medida que tú vas ejecutando, vas presentando”, dijo Shaud. Se mostró un tanto olvidadiza sobre el valor plasmado en el convenio. “A la final para poder llegar a este monto, tú tendrás que ejecutar esto y luego presentar otro proyecto para seguir elaborando”, intentó aclarar.

“Pedí eso porque necesitamos fortalecer esa área y ellos presentaron la propuesta por ese monto; yo tengo un presupuesto para seguir ejecutando con esos alcances, tanto con ellos (Fundader) como con lo que vayamos determinando en el camino. Las partidas nunca van a decir para lo que es”, justificó la directora.

Enseguida defendió que la cifra responde a “que no se quede guindado en el camino”, y prometió enviar a este medio el plan de ejecución presupuestaria y la forma en que se realizarían los desembolsos al proyecto de forma detallada, pero hasta la fecha este medio no ha recibido información al respecto.

Otro asunto que deja dudas es la información que maneja la directora de Senadis sobre el programa que suscribió. En la entrevista no logró precisar qué cantidad de personas serían beneficiadas con el programa o capacitadas.

La fundación que dirige Marylín Vallarino, cuya directora ejecutiva es Massiel Vallarino, tiene más de 20 años de experiencia en la ejecución de diversos programas enfocados principalmente para beneficiar al sector de Panamá Oeste dirigidos a la capacitación principalmente de mujeres, adolescentes y niños.

Este medio visitó dos sedes, una en Arraiján cabecera y la otra en El Tecal, con la intención de conversar con la diputada, quien redireccionó la entrevista a Massiel Vallarino, su sobrina y directora ejecutiva del proyecto.

Ambas instalaciones se encuentran en excelente estado físico, limpias y equipadas, aunque a raíz de la pandemia han suspendido las clases presenciales y activaron los planes remotos. De acuerdo con una de las encargadas de la sede de Arraiján, Fundader ha capacitado alrededor de 23 mil personas entre mujeres, jóvenes y niños en diferentes actividades, como bordado, ama de llaves, recamareras, saloneros, bartender, repostería, cursos que brindan una oportunidad de empleo a los interesados gracias a los enlaces de la fundación con la empresa privada y diferentes instituciones gubernamentales que financian e intervienen en el proceso de enseñanza.

La directora ejecutiva de Fundader señaló que la idea “es ayudar a los docentes a tener programas que tienen que ver con el diseño universal del aprendizaje en áreas especiales”. Para ello, contemplan 69 cursos que beneficiarán a 200 adultos mayores, a 500 docentes de centros educativos particulares y oficiales y que impactará a mil personas con discapacidad de la provincia Panamá Oeste.

Vallarino añadió que como parte del programa se “capacitará a personas, con cursos de cuatro meses, para el cuido de encamados, una especie de diplomado”.

Al ser cuestionada sobre el monto de la partida solicitada por Senadis, la ejecutiva Vallarino afirmó desconocer sobre el mismo, pues su vinculación es de “carácter técnico”, dijo, enfocado en la ejecución del programa y a la contratación de personal tomando en cuenta que se trata de un proyecto nuevo en la fundación, que supuestamente arrancaba en mayo de este año, pero a falta de refrendo de la Contraloría se ha retrasado. Este diario conoció que la Contraloría ordenó una subsanación del mismo.

Entre otras cosas permanece la duda sobre el criterio empleado por Senadis para aprobar el monto del convenio, tomando en cuenta los controles de supervisión que ejercerá sobre este, y que la gran mayoría de las oenegés que solicitan apoyo a la institución reciben como máximo $10 mil.

Al respecto, Massiel Vallarino indicó que “el presupuesto depende del alcance”. Lo comparó, por ejemplo, con el programa integral Panamá Bilingüe que ha desarrollado Fundader con el Ministerio de Educación con 600 adolescentes de escuelas públicas de Arraiján, por un periodo de nueve meses, que requirió un presupuesto de $450 mil.

El programa en cuestión puede tener una vigencia de cinco años, como lo estipula el convenio marco, con el que se pretende beneficiar a niños con autismo o con ciertas discapacidades que asisten a la escuela, pero que se sienten excluidos porque los profesores no están entrenados para atenderlos.

Dohany Raquel Shaud, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad. A. Saltiel | La Estrella de Panamá

Enseguida este medio cuestionó a Shaud cuánto dinero requerirá el proyecto considerando una vigencia por cinco años.

“El MEF sabrá de dónde me dará los fondos cuando los solicite como traslado de partida, esto se hace a través de la Asamblea, que decide si se autoriza o no el traslado”, respondió.

En la cláusula quinta del convenio marco, sobre aspectos financieros, se detalla que las partes convienen en precisar que al tratarse de un Convenio de Cooperación, “el mismo no contiene asignación ni compromiso presupuestario alguno para la Senadis, que implique erogación con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente”. A continuación describe que “en cada convenio específico o actividad de interés común para cada organización que se desarrolle al amparo del convenio, se especificarán los correspondientes compromisos, obligaciones y derechos de cada una de las partes”.

Al parecer existe cierta discreción de la Senadis en la fórmula empleada para la asignación de fondos a las oenegés. Una persona de la sociedad civil que preside una fundación de esta naturaleza, dijo desconocer el criterio que emplea la entidad para este renglón.

“Últimamente me han dado $5 mil o $10 mil. El año pasado no nos nada. Este año no han dado nada a la fecha”, manifestó y pidió la reserva de su nombre. Enseguida recordó que lo que más ha dado Senadis “ha sido $50 mil hace muchos años a la Federación Nacional de Personas con Discapacidad”. Reclamó que el convenio debía ser publicado en el portal de Senadis y señaló que lamentablemente la institución se ha politizado, “pues el personal con conocimiento técnico ha sido despedido y relevado por otro inexperto, por lo que puso en tela de duda la capacidad de Senadis en la auditoría de uso de fondos”, por ejemplo.

Shaud dijo que los desembolsos dependen de lo que pidan las fundaciones. “Tratamos de tener un alcance con los fondos que se recaban”, sostuvo.