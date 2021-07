Casos activos de covid-19 en Panamá alcanzan los 13,539; se registran 5 nuevos fallecidos

Panamá registró en las últimas 24 horas 5 nuevas defunciones por covid-19, con lo que totalizan 6,632 muertes acumuladas desde el inicio de la pandemia, para una letalidad del 1.6%.

Para este domingo en Panamá se contabilizan 395,309 pacientes recuperados, 833 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 415,480.

A la fecha se aplicaron 9,748 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.5%.

Los casos activos al día de hoy suman 13,539. En aislamiento domiciliario se reportan 12,838 de los cuales 12,485 se encuentran en casa y 353 en hoteles. Los hospitalizados suman 701 y de ellos 589 se encuentran en sala y 112 en UCI.

Plan de vacunación

Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa), informó que este lunes 12 de julio, la Operación PanavaC-19 continuará la vacunación a mayores de 40 años, en esta ocasión en Juan Díaz, donde los indicadores epidemiológicos determinan que este corregimiento se ha mantenido por varias semanas consecutivas en el listado de los 20 corregimientos del país con los mayores niveles de casos de covid-19.

En este corregimiento se espera colocar la primera dosis a más de 23 mil personas en los siguientes centros de vacunación habilitados: Colegio Elena CH. Pinate, Escuela República de Guatemala, Escuela Carmen Solé B, Gimnasio Roberto Durán, Escuela José M. Torrijos.

Informe de vacunación

Hasta el día de hoy en Panamá se han aplicado 1,736,269 dosis de vacunas contra la covid-19, según el reporte emitido esta tarde por el Programa Ampliado de Inmunización del Minsa.

Informe del Aeropuerto de Tocumen

En tanto, el Ministerio de Salud dio a conocer que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 165,681 pruebas y se han detectado un total de 1,661 viajeros positivos con covid-19.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se lograron detectar 6 pasajeros positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260, 486 y 589 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, India, Suráfrica y Reino Unido se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 297 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela de un total de 34,726 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Trescientos cuarenta y cinco viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba.