Hena González de Zachrisson logra reconocimiento con el Premio Cervantes Chico 2021

La panameña, Hena González de Zachrisson gana el Premio Cervantes Chico Iberoamericano 2021

La panameña Hena González de Zachrisson es la tercera galardonada de Latinoamérica en obtener el Premio Cervantes Chico Iberoamericano, luego de que el 7 de julio, el jurado en su versión 2021, presidido por el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, acordó otorgarle el reconocimiento a la escritora de literatura infantil y juvenil, según se desprende de un comunicado de la OEI en Iberoamérica.

Conocida con el apelativo, 'La abuela de Panamá' por su contribución a la cultura a través de sus obras de literatura infantil y juvenil.

González de Zachrisson ha tenido una destacada trayectoria en bellas artes, estudió Artes Plásticas; coordinó el programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil (PIALI), con sede en México, y representante al istmo en Suiza ante la sección Nacional de la International Board of Books for the Young.

Previo a la distinción de González de Zachrisson, el Premio Cervantes Chico Iberoamericano lo obtuvieron las también escritoras latinoamericanas, López Vigil y Edna Iturralde, de Nicaragua y Ecuador, respectivamente.

Desde 2019, el premio contempla la categoría del Reconocimiento Especial Cervantes Chico Iberoamericano, creado en colaboración con la Cátedra Iberoamericana de Educación de la Universidad de Alcalá y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Según la nota de prensa, el ganador del galardón principal del Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil en su XXV edición fue Roberto Santiago, un destacado cineasta y escritor español, debido a una colección de sagas denominadas ‘Futbolísimos’.