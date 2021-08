Lamentan el fallecimiento de Ana Sánchez Urrutia

Ana Sánchez Urrutia, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y especialista en Bioética, falleció.

Sánchez Urrutia se incorporó en el 2019 al Comité de expertos sobre edición genómica de la Organización Mundial de la Salud denominado "Worth Health Organization Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight Human Genome Editing".

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) lamentó profundamente la pérdida física de Sánchez Urrutia.

Ortega-Barría manifestó que toda la entidad extendió el pésame a su padre el Dr. Ceferino Sánchez, exrector de la Universidad de Panamá, ex presidente de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) y exsecretario nacional de la SENACYT y a su hermano Dr. Víctor Sánchez Urrutia, exdirector de Innovación Empresarial y exsecretario nacional encargado de la SENACYT, quien contribuye al proceso de implementación del Plan Estratégico de Gobierno y del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la presente administración.