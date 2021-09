Magistrados del TE se retiran de la discusión de las Reformas Electorales

Tras el “retroceso” con el que vieron el inicio de las aprobaciones al proyecto de reformas al Código Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) anunciaron su retiro de las discusiones que se dan dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de la Asamblea Nacional (AN).

La notificación se dio mediante una carta enviada al presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el diputado Víctor Castillo, que cuenta con la firma de Heriberto Araúz Sánchez, magistrado presidente; Eduardo Valdés Escoffery, magistrado primer vicepresidente; y Alfredo Junca Wendehake, magistrado segundo vicepresidente.

En la misiva, los magistrados explicaron que sus decisiones están basadas en lo ocurrido en la sesión del pasado miércoles 1 de septiembre, donde sufrieron innumerables diferencias en torno a la solicitud para conseguir copia de las primeras propuestas, falta de notificación sobre propuestas adicionales y objeciones para sustentar algunas modificaciones.

Los magistrados indicaron que las propuestas aprobadas del primer bloque representan un sensible retroceso sobre las profundas e innovadoras reformas plasmadas en la Leyey 29 de 2017, y que a la institución que dio origen al proyecto de ley 544, “no se le está tomando en cuenta en el primer debate, que es cuando mayor consulta debe haber, resulta evidente que el TE y su equipo técnico no están cumpliendo ninguna función con asistir a los debates de su iniciativa legislativa”.

Y añadieron: “El objetivo de toda reforma electoral, como la presente, es mejorar lo que se tiene, no retroceder sobre los avances ya logrados”.

Los magistrados recordaron que lo sucedido en el primer debate se parece mucho a lo ocurrido en la AN 2009-2014 cuando el TE se vio obligado a retirarse de las sesiones del primer debate, del cual pretenden coadyuvar con la labor legislativa para que no se repita lo ocurrido con la expedición de la Ley 54 de 2012, que luego fue objeto de varias declaratorias de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia.

Advirtieron de que, si las decisiones en el primer debate continúan con las limitaciones antes expresadas, y si el proceso de reforma en curso continúa por el camino que va, el TE aconseja organizar las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 con el Código Electoral vigente, “pero bajo ningún concepto desmejorarlo, con lo cual el Tribunal se opone enfáticamente”.

“En virtud de que la discusión y aprobación en primer debate del primer bloque del proyecto de ley presentado hasta ahora no llena las expectativas que el TE, la CNRE y el país esperan, y que por mandato del Reglamento Interno de la AN no podemos retirar una propuesta de ley que ha sufrido modificaciones en el primer debate, la institución que representamos se ve obligada a declinar seguir asistiendo a las sesiones legislativas porque no puede avalar con su presencia la manera como se están desarrollando tales sesiones y la mayoría de los temas aprobados”, manifestaron los magistrados de TE.