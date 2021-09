Impugnan congreso de la CGTP que concluyó con la elección de la nueva directiva

Seis organizaciones sindicales de trabajadores, aglutinados en la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), interpusieron un recurso de impugnación contra el XI congreso, que concluyó con la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva para el periodo 2021-2024.

La impugnación fue presentada en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) por la Federación Nacional Autónoma de Trabajadores de la Alimentación y Similares, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Colegios Particulares, la Unión de Trabajadores de Aliresa Mobil Terminal Sociedad Anónima, el Sindicato de Trabajadores del Hogar y Afines, el Sindicato de Educadores Democráticos de Panamá y la Federación Istmeña de Trabajadores Agrícolas.

El recurso presentado por las seis organizaciones sindicales intenta frenar la inscripción de la Junta Directiva para el periodo 2021-2024, que está encabezada por Rogelio Quinn, Secretario General de la Unión General de Trabajadores de la Aviación Comercial, Afines y Similares (UGETRACAS).

Las organizaciones le solicitaron al Mitradel de manera "urgente" suspender la inscripción del acto registrado al Tomo II, folio 194 de la sección de Registro Sindical, con fecha 31 de agosto de 2021. Además, que se ordene la suspensión de la instrucción dada a los bancos de cambio de firmantes en las cuentas bancarias.

Las normas infringidas, según el recurso presentado en el Mitradel, son la norma estatutaria de la CGTP en el artículo 79, reglamento electoral de la CGTP

Los impugnantes sostienen, según la documentación, que el día 28 de agosto de 2021, en la etapa de presentación de nóminas, la Secretaria General, la profesora Nelva Reyes, tuvo un inconveniente a última hora, ya que cinco de los miembros de su nómina declinaron en participar en la misma y, de hecho estás mismas personas, se encontraban incluidas en la nómina, en la cual se encontraba como secretario general a Rogelio Quinn. Incluso, agrega la impugnación, el señor Quinn fue uno de los que declinó en participar en la nómina de la profesora Reyes.

Que en virtud de las declinaciones antes señaladas y por estipulaciones estatutarias, la nómina encabezada por la profesora Reyes, debía suplir las posiciones en las cuales hubo las declinaciones con otros delegados al Congreso, lo cual no se pudo realizar.

“La nómina encabezada por el señor Rogelio Quinn, solicitó a los delegados fraternales que les proclamará como nueva Junta Directiva, según ellos porque no había más nóminas y no era necesario realizar el acto de votación. Es más, ante dicha posición los delegados que apoyaban la nómina encabezada por la profesora Reyes y que presentan la presente impugnación, se retiraron sin que a su partida se realizará votación alguna”, sustenta la impugnación.

En el recurso presentado se señala que el acto de votación, aún ante la presencia de una sola nómina, es obligatorio, para consignar los resultados de la elección.

Recuerda que para las elecciones de la CGTP, para la vigencia de la Junta Directiva 2018 - 2020, hubo una sola nómina, la cual fue de consenso y pese a esto se realizó como establecen los estatutos, el acto de votación dentro del proceso electoral interno.

Como un hecho, no ilegal, pero sí muy curioso y atípico, resulta que el día 31 de agosto de 2021, a las 10:35 a.m., fue presentado ante el Mitradel, en el Departamento de Organizaciones Sociales, la documentación, incluyendo los actos que solicitamos su impugnación, para el registro de la nueva junta directiva de la CGTP, y ese mismo día; es decir, el 31 de agosto del año en curso, específicamente a las 2:05 p,m., ya se encontraba registrada y de hecho emitida la certificación No. 1279. DOS.2021, entiéndase todo en menos de cuatro (4) horas.

Es más, en ese departamento, solamente para sacar una copia hay que esperar más de una semana.