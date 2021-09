Directorio del PRD convoca para el 15 de mayo de 2022 el Congreso Nacional del partido

El Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobó la tarde de este sábado la fecha para realizar el XI Congreso Ordinario Nacional, que será el 15 de mayo de 2022. Allí definirán la hoja de ruta de los comicios internos de cara a las elecciones generales del 2024.

El PRD se convierte así en el primer partido político que inicia la renovación interna de sus estructuras con la elección de delegados, directivas de corregimiento, así como directores y miembros del CEN. Actualmente, el PRD lo integran 4,200 delegados.

Como era de esperarse, asistió la plana mayor del colectivo. El secretario general del colectivo, Pedro Miguel González; los diputados Raúl Pinea y Benicio Robinson; Doris Zapara y Luis Francisco Sucre, ministros de Trabajo y Salud respectivamente; así como otras figuras del PRD.

El evento cerró con la palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien pronunció un discurso en el que volvió a defender sus gestión y cuestionó a quienes se "dedican a conspirar" en referencia los críticos de su gobierno.

Para González, actual secretario general del colectivo oficialista, este directorio busca definir la convocación del próximo congreso ordinario del PRD, donde definirán los nuevos liderazgos y el nuevo rumbo del partido. "Ahora en gobierno en una etapa crítica de la vida de la nación y del mundo, donde (como partido) tenemos el gran compromiso de delegarle a las próximas generaciones un estado de cosas diferentes, hay cosas que quedaron en evidencia en Panamá y el mundo entero... y es que tenemos un modelo de desarrollo que genera crecimiento económico, pero una gran desigualdad social y la gran responsabilidad del gobierno presidente (Laurentino) Cortizo es sentar las bases para esa transformación nacional. A partir de hoy creó que puede haber más sinergia entre el gobierno y la conducción política del partido para lograr las metas que el país espera de nosotros".

"Lo que viene en adelante de aquí al 15 de mayo, si esa es la fecha que aprueban los directores, es una fiesta democrática donde en el que se confrontarán ideas y propuestas y, finalmente, se determinará el nuevo liderazgo en el partido de Omar Torrijos", agregó.

Aclaró que el PRD es un solo partido, y como cualquiera organización política pueden haber corrientes y distintas fracciones o corrientes. "Lo importante es que se inicia un proceso de renovación de liderazgo o revalidación de liderazgo en unidad”, afirmó el secretario general del partido.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre divisiones en el partido, el diputado del circuito 8-6, Raúl Pineda, indicó que el objetivo de la reunión es definir la hoja ruta para la reestructuración de todos los puestos, ya que siempre que hay elecciones, surgen las aspiraciones de todo el mundo y eso genera uno, dos, tres o cuatro grupos que se disputen el mismo puesto. "El PRD siempre sale unido después de ejercicios democráticos", destacó el diputado.

Por su parte, su homólogo y copartidario, Benicio Robinson considera que la oxigenación del partido es positiva, ya que en ella se empieza el proceso de saber quiénes van administrar la próxima campaña de 2024.

Los medios también cuestionaron de posibles divisiones a la dirigente, Balbina Herrera, quien fue enfática al manifestar que "el momento actual pospandemia nos obliga a tener una visión distinta de lo que debe ser el papel de los partidos políticos, y habló de los partidos políticos, porque la gente está muy sensible a los problemas reales el desempleo, la falta de seguridad y la reducción de las horas laborables; lo que nosotros necesitamos es tener conciencia en que nuestro entorno hay una situación delicada".

Por votación unánime aprueban el XI Congreso Ordinario Nacional para el día domingo 15 de mayo del 2022 en la Ciudad de Panamá.



Declaración del Directorio Nacional #ElPRDSERENUEVA pic.twitter.com/t3TSf5e8RJ — PRD Panamá (@PRDesPanama) September 18, 2021

Reforma electoral

Otro de los temas que abordaros los diputados que participaron en la reunión fue sobre la reforma electorales y cuya mesa se instalará el próximo lunes en la Asamblea Nacional.

Para el diputado Pineda, lo que ha pasado es que no se le ha brindado una información clara a la ciudadanía, ya que hay que hacer una reforma electoral. Según Pineda en el tema de los candidatos independientes, estos deben postularse sin firmas y competir libremente con todo el mundo. Sin embargo, aclaró que en el tema del residuo y el medio cociente se podría eliminar e irse voto a voto; "eso le gustaría Raúl Pineda, pero al grupo de rabiblancos que estaban en la Asamblea (5 de Mayo) no quieren eliminar el residuo ni el medio cociente... quieren que se mantenga el 'estatus quo' como está".

Y agregó: "Vamos a sentarnos en la mesa y vamos aclarar y a decirle a la gente qué son las reformas electorales".

La postura de Pineda es similar a la del representante de Bocas del Toro, Benicio Robinson quien manifestó que "lo que el pueblo tiene que saber es que cuatro miembros de la sociedad civil, un panameñista y partido popular no son los que tienen la verdad en las modificaciones que se están haciendo. Sí, el Código estaba tan bien, porque seis personas están modificando 327 artículos, son seis personas en pandemia, virtualmente no discuten a la cara del pueblo".

Explicó que siendo el PRD el partido mayoritario y otros tienen su representación en la Asamblea van a callar, no es justo; nos vamos a sentar y lo que no está correcto en las modificaciones que estamos haciendo —los propios magistrados han dicho que ellos votaban cuando había empate— y nunca hubo empate, porque la comisión son 5 miembros de la sociedad civil 4, dos de partido y cinco que no , La comisión es consultiva, pero la Asamblea es la que dice la ley, pero nosotros obediente a nuestro presidente (Laurentino Cortizo Cohen) entraremos a un diálogo y creó que muchas de las propuestas que nosotros hicimos podamos reconsiderar para que todos ganemos.

Por su parte, el diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, también abordó el tema de residuo y medio cociente ante los medios apostados en la convocatoria del PRD. "La fórmula producir la protección de las minorías, no los rebasa en votos. Nos vamos a voto a voto, las curules la ocuparan los partidos políticos y no las minorías que son los nuevos partidos e independientes, que son quienes reciben el medio cociente que es la mitad del cociente y es inferior a lo que la gente piensa que es un residuo terminado"

Adames como ganó la curul del 8-7 con los votos por residuo. Él obtuvo un total de 20,148 votos, mientras que el diputado independiente que también salió obtuvo por el medio cociente 13 mil.

Sostuvo que la confusión es un "problema de semántica, no de votos, no confundan, ya que los residuos son superiores en muchos circuitos plurinominales a los medios cociente", acotó.