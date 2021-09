Asesor de Biden visita Latinoamérica y el miércoles llegará a Panamá

Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, inicia este lunes una gira por Colombia, Ecuador y Panamá para empezar a dar forma a un gran plan de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China.

Singh llegó este domingo a Colombia en un viaje que durará hasta el jueves y en el que se reunirá con los presidentes colombiano, Iván Duque, y ecuatoriano, Guillermo Lasso; además de con varios ministros panameños y con representantes de distintos sectores de los tres países.

El asesor de Biden visita Latinoamérica para crear un plan económico frente a China. imela Pantzartzi | EFE

El objetivo de su gira es escuchar ideas para diseñar un proyecto de infraestructuras que Biden quiere lanzar como alternativa al proyecto chino "One Belt, One Road" (Una ruta, un cinturón), explicó un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.

Biden ya convenció en junio al resto de países miembros del G7 (los siete países más desarrollados) para que lanzaran junto a él la iniciativa, llamada "Build back better for the world" (Reconstruir mejor para el mundo) y que busca invertir en infraestructuras en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

La Casa Blanca está desarrollando todavía esa iniciativa y tiene previsto presentarla "a principios del año que viene", según el citado funcionario, que pidió el anonimato.

Para redactar el proyecto, los asesores de Biden quieren hacer una serie de viajes para "escuchar" las prioridades y problemas de los países que se beneficiarían de la iniciativa, y han escogido Latinoamérica como primera parada porque es un continente que el presidente conoce de forma "íntima", añadió la fuente.

"La idea es ofrecer un producto que refleje nuestros valores, con altos estándares de medio ambiente y laborales y con una transparencia completa en los términos financieros", aseguró el funcionario.

Durante su visita, Singh preguntará a sus interlocutores en los tres países cómo puede Estados Unidos "ayudarles a resolver sus problemas" en cuanto a sus necesidades de inversión en infraestructuras, y cuál ha sido su "experiencia" en los acuerdos de inversión con otros países, como China, añadió la fuente.

"No se trata de ejercer presión, sino de ofrecer un producto mejor" que el de China, subrayó el funcionario.

Durante su visita este lunes a Colombia, Singh se reunirá con el presidente Duque y "otros miembros del gabinete", entre ellos representantes del Ministerio de Salud para hablar sobre la capacidad de producción de vacunas, según fuentes oficiales.

También se verá con representantes de instituciones financieras privadas que trabajan en infraestructuras, con líderes sindicales y con defensores del medio ambiente.

El martes, Singh estará en Ecuador, donde se reunirá con el presidente Lasso y buena parte de su gobierno, además de con representantes del sector privado y la sociedad civil.

Los ministros ecuatorianos con los que hablará Singh serán el canciller Mauricio Montalvo; el titular de Medio Ambiente, Gustavo Manrique; la de Salud Pública, Ximena Garzón; la de Telecomunicaciones, Vianna Maino; el de Energía, Juan Carlos Bermeo; y el secretario nacional de Planificación, Jairon Merchán.

Por último, el asesor de Biden visitará el miércoles y jueves Panamá, donde se reunirá con el ministro de Medio Ambiente, Milciades Concepción; el de Inversión Privada, Jose Rojas; y el de Obras Públicas, Rafael Sabonge; además de con las autoridades encargadas del Canal de Panamá y con empresarios.

Se espera que el futuro plan de EE. UU. movilice capital del sector privado para impulsar proyectos en cuatro ámbitos: el clima, la seguridad sanitaria, la tecnología digital y la igualdad de género.