Enfermeras reclaman al Gobierno cumplir con acuerdos de pago

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) exigió al Gobierno cumplir los acuerdos pactados en abril, que se firmaron para ponerle fin a un paro de labores.

Ana Reyes, presidenta de la ANEP, aseguró que el Gobierno incumple los acuerdos y esto afecta a aproximadamente 7,200 enfermeras del sistema de salud de Panamá.

La dirigente de las enfermeras señaló en rueda de prensa que las autoridades les informaron que por el momento no se les podía pagar los turnos, ya que era demasiado dinero y que por la actual situación económica no podrían cumplirles.

Recordó que las enfermeras son el único grupo ocupacional que ha estado en la primera línea de batalla contra la covid-19. “Es lamentable que no se nos haya otorgado esos pagos, a los que por ley tenemos derecho”, manifestó.

“De no tener respuestas no se descartan medidas de presión a lo que no se desea llegar, pero es la única manera en que las autoridades al parecer entienden que no se puede jugar con la salud de las enfermeras y de los pacientes que atienden, que debido al exceso de trabajo y la falta de ese pago de horas extras ha desencadenado accidentes y hasta muerte de las compañeras por el cansancio del trabajo excesivo, y eso sin contar con la cantidad de enfermeras que desean trabajar y no son nombradas”, detalló un comunicado de la Asociación Nacional de Enfermeras.

Las enfermeras tienen el deseo de reunirse con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para abordar el tema.

La paralización de las labores en los diferentes hospitales no se descarta.