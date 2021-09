'No se ha incumplido el contrato' con el aeropuerto de Tocumen, afirma Odebrecht

Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC) Panamá, en lo relativo al comunicado emitido por Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (“AITSA”), sobre la terminación del contrato ejecutado por CNO S.A. (“CNO”) para la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, aclarara que “el contrato continúa legalmente en vigencia”.

“El Proyecto cuenta con un avance constructivo de 99.9%. CNO completó la entrega sustancial de la Obra en febrero de 2020. La Terminal está operando. La resolución emitida el día de hoy (ayer, 28 de septiembre) por AITSA, por la que pretende resolver el contrato, carece de fundamento legal y sustento en los hechos”, señala la empresa en un comunicado.

La nota agrega que CNO considera que no ha incumplido el contrato y se mantiene en el sitio de la obra para concluir los escasos y últimos puntos pendientes que, si al momento no han sido concluidos, es por causas no atribuibles a CNO.

“AITSA mantiene un retraso en los pagos debidos a CNO, impactando de forma directa la ejecución de la obra. CNO hará valer en tiempo y forma ante las instancias que corresponden, sus derechos en relación a la resolución de AITSA. Dicho esto, CNO desea y espera que el diálogo constructivo en busca de soluciones sea retomado”, afirma OEC Panamá.

CNO entiende, añade el documento, que lo mejor para el proyecto en términos de menor plazo y costo para el Estado, es que se permita a CNO continuar ejecutando los escasos pendientes que quedan en la obra.

“CNO se mantiene en total disposición para buscar la mejor solución para la conclusión del 0.1% del Proyecto en beneficio del Estado Panameño, su población y los viajeros que lo visiten”, puntualiza el comunicado de OEC Panamá.

Ayer, 28 de septiembre, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), emitió una nota en la que señalaba que “Tocumen S.A., cancelaba por incumplimiento contrato a CNO, S.A., contratista de la Terminal 2”.

“El Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), Raffoul Arab confirmó que Tocumen ha rescindido el contrato a la empresa CNO, S.A. por incumplimiento de las obligaciones convenidas en el Contrato N°038/12, para la ejecución del Programa de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen”, apunta la nota.