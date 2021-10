Diputados de oposición insisten en que se devuelva a primer debate el paquete de reformas electorales

En una semana decisiva para la discusión del paquete de Reformas al Código Electoral, el diputado de la bancada panameñista, Luis Ernesto Carles, insistió en que se devuelva a primer debate porque aseguran que hay doce puntos que representan un retroceso en este debate, los cuales han sido avalados por el Tribunal Electoral.

"La bancada @panamenistas sustentó informe de minoría solicitando que se devuelva a primer debate el P de Ley 544 para que se reconsideren artículos q permiten conteo de votos dos veces para adjudicación de curules por residuo y se elimine fuero penal electoral, entre otros temas", escribió Carles en su cuenta de twitter.

Posteriormente, en declaraciones a Mesa de Periodistas, previo al inicio de las discusiones en segundo debate, Carles explicó que su petición se inspiró en el informe de minoría de lo que expresó el magistrado presidente del Tribunal Electoral Heriberto Araúz, el pasado jueves, en una entrevista en la que -Araúz- manifestó que lo que se había aprobado en primer debate advertía un número importante de temas que podían ser acusados de inconstitucionalidad.

"No me puedo quedar tranquilo; y en ese texto único que se aprobó el jueves hay artículos que avanzan aún más sobre el fuero penal electoral que ya existía…. y en un momento dado era necesario porque había una democracia incipiente". Pero, “si ya tienes un sistema penal acusatorio… es una figura innecesaria. Y si ya todos los países de la región lo han sacado, y ya no existe prácticamente en la ley electoral, entonces, para qué insistir”, afirmó el diputado panameñista.

Añadió que también "se observó como retroceso disminuir la prescripción". "Si en algún torneo electoral algún ciudadano o miembro del Tribunal Electoral advierte de una trampa y un delito electoral (no penal), hay que abrir una investigación", Pero, "esos términos de prescripción en cuanto yo investigo la posible comisión de un delito electoral fueron acortados”, advirtió.

¿Qué significa eso? "Que en menor tiempo la Fiscalía Electoral debe cerrar esa investigación y entregar su vista fiscal al Tribunal Electoral. La Fiscalía Electoral no estuvo de acuerdo con ese término de que se acortó los delitos electorales. Los delitos electorales de 1 a 4 años se redujeron de 1 a 3 años", dijo Carles.

Señaló que también hubo una advertencia por parte de la máxima corporación electoral sobre los artículos que "buscan afectar la ley natural estatutaria de cada partido político, y quitarle el rol al Tribunal Electoral, que él pueda estudiar el objeto de fondo".

"Cuando tú convocas a una convención extraordinaria o la adelantas, primero tienes que ver si tus estatutos lo permiten y dos que el Tribunal Electoral conozca si esa convocatoria responde a derecho o no. Eso se quitó, es decir que le dan una semana al Tribunal Electoral para que conozca del objeto; y si en una semana no responde, se presume entonces el silencio tácito administrativo, y se reúnen por derecho propio esos 200 convencionales o delegados que han surtido efecto al clientelismo del gobierno de turno y viene entonces lo que todos sabemos, los famosos caballos de Troya".

Al mismo tiempo se refirió al rol de los magistrados del Tribunal Electoral. "No están para mediar. Su rol es defender la democracia, y si no están de acuerdo con cinco o seis temas, su responsabilidad es decir que hay un retroceso".

Por lo tanto "no es un retroceso, son varios retrocesos. Creo que el Tribunal Electoral está confundiendo un poco su rol. El rol del Tribunal Electoral no es mediar. El rol del Tribunal es defender la democracia y la democracia no se negocia", expresó Carles en declaraciones a los medios.