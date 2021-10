Javier Morales:'El elemento jurídico (de las 'offshore') es totalmente legal'

Javier Morales cuenta con dos décadas de experiencia en la prevención, manejo y detección de conductas desviadas y antiéticas de las organizaciones públicas. Cedida

Javier Morales tiene un doctorado y una maestría en psicología industrial y organizacional. Presume más de dos décadas de experiencia en la prevención, manejo y detección de conductas desviadas y antiéticas en las organizaciones públicas y privadas. Hoy, 14 de octubre de 2021, en el auditorio Mireya Correa, de la Universidad Internacional de América Latina, dictará la conferencia “Investigación y perfilación científica de delitos económicos.

Para “Jueves de Entrevista” de La Estrella de Panamá, Morales conversa sobre el perfil de los lavadores de dinero, el impacto económico de la corrupción en la economía de un país, la legalidad de las sociedades offshore y las afectaciones de las leyes contra el lavado de activos en el sistema bancario panameño.

¿Existe un perfil particular para una persona que se dedica al lavado de dinero?

Los delitos económicos han sido manejados por los países en las áreas contables y legales (contadores, auditores y abogados). Lo importante en mi caso, que soy psicólogo, es cómo les explicó a mis compañeros contadores o abogados que estamos refiriéndonos a conductas. Así que hay que establecer y entender la conducta humana para manejar este tipo de delitos.

Históricamente se han basado en un elemento teórico de Donald Cressey, denominado el triángulo del fraude, que utilizan como guía y que establece que las personas, cuando les llega la oportunidad de cometer el delito de corrupción o fraude, justifican el hecho alegando la necesidad del dinero, etc. En estos criterios se basa la teoría. Pero esas son malas interpretaciones del perfil. Los elementos y las investigaciones científicas, neuropsicológicas y de comportamiento humano establecen que para que exista la conducta antiética y la falta de valores, tiene que haber una predisposición. A las personas con valores les pueden poner dinero en frente, una buena cantidad, que sería razonable para vivir, y no las estimulará a tomarlo porque existe un elemento valorativo.

¿Qué impacto tiene la actividad delictiva dentro de la economía de un país?

Hay que entender y, eso es bien importante, utilizando el criterio de las Naciones Unidas, que desde 2012 la corrupción es una de las violaciones de derechos humanos, porque impacta a la sociedad.

En esa estructura, el dinero que está dirigido para el pueblo, que es nuestro dinero, de la sociedad y del pueblo que algunas veces no entiende que cuando el corrupto nos roba el dinero, es el suyo.

Si usted aporta en su diario vivir, dependiendo la estructura económica de impuestos que tenga el país de impuestos, que es el dinero que está dirigido para el desarrollo o nuestro servicio, y eso no ocurre porque unos pocos que se lo han llevado. Igual forma los servicios particulares que se van a dar a la sociedad tampoco. Entonces, hay que ver los daños psíquicos que se producen detrás del hurto.

¿Qué opina de este argumento?

Tenemos que definir el elemento conductual de la organización financiera. ¿A qué se dedican los bancos? La respuesta es: a hacer dinero. Esa es su función, hay un proceso prestatario. Yo le presto y le cobro un poco más. Las leyes internacionales y de cada país que son aplicables para la actividad delictiva son sumamente restrictivas y le exigen al sistema bancario una operación mucho más compleja de supervisión, de la que muchos se quejan, la gran mayoría pienso yo, porque que tienen que hacerle el trabajo al ente de gobierno, al ente investigador, a la policía y a la unidad de inteligencia financiera, etc. Porque el banco tiene que invertir y gastar millones en sistemas operacionales para supervisar a los clientes y eso puede afectar la relación con ellos. El sistema bancario, en siglos y desde sus inicios, nunca ha tenido una conducta transparente. Por eso es que las leyes bancarias son tan rigurosas, porque la tendencia en ese mundo es la conducta desviada, fraudulenta y corrupta, etc.

Los Papeles de Panamá tienen cierta similitud con los Papeles de Pandora. Hubo un 'boom' a nivel mundial de lavado de activos. Pero cuando vemos el asunto jurídico, no había tal violación.

Además, del narcotráfico, ¿qué otras actividades son comunes para el blanqueo de capitales?

En este proceso, más allá del narcotráfico, que es lo comúnmente se observa, y el terrorismo, que es lo que ha ido desarrollando y dándole énfasis al lavado de activos, tenemos que entender la corrupción que es la que no se manifiesta abiertamente y de la que existe una mala percepción.

¿Quién entiende quién es más corrupto? La empresa privada o el gobierno. Y, más allá del 90% de las personas indican que el gobierno es más corrupto. Pero es un error de percepción. Pero si evalúas los casos de corrupción en todo el mundo, hay un ente privado, un individuo o una corporación que utiliza el gobierno a través de contratos para robar el dinero. Así que la realidad es que quien está en ese proceso de la corrupción es el ente privado que utiliza al gobierno para eso. Usted no va a ver una entidad de gobierno, de energía eléctrica, por ejemplo, que le robe al Estado y le ofrezca a otra institución dinero para un mejor presupuesto. La relación es ente privado o gobierno. La gente dice 50% y 50%. Yo no creo que lo sea porque es el ente privado el que más se beneficia.

¿Qué opina de las sociedades 'offshore'?

Voy a poner un ejemplo sencillo. El joven que estaba segundo en mando en la empresa Facebook, que fue uno de los fundadores, por los altos impuestos que EE.UU. impone a los individuos y empresas, que en Puerto Rico puede ser hasta el 30% del sueldo por el vínculo político entre ambos países, decidió ceder su ciudadanía. Él se fue a Portugal, donde le cobran menor cantidad de impuestos y puede tener una mejor vida con los pocos millones que tiene el señor.

Los países lo que hacen, porque sus economías no producen a altas esferas por su área geográfica, es establecer estas estructuras de no cobro de impuestos, poca transparencia en el proceso y rigor en identificar el origen del dinero. Entonces, eso estimula a las personas a transferir el dinero a esos sitios. Por ejemplo, hay países que venden su ciudadanía y en esa venta de la ciudadanía va por renglones. Por ejemplo, la que cuesta $50 mil equivale a que puedes vivir en el país y comprar ciertas propiedades. Pero, con una ciudadanía de $250 mil y $300 mil, usted puede hacer negocios y cualquier tipo de estructura como cualquier otro ciudadano. Incluso, montar hasta un banco. Y, está la regulación de lavado de activos, pero es una fachada, porque en la ejecutoria no son tan rigurosos en el proceso, que fue lo que pasó en 2015 con Panamá, que estaba en listas grises de grupos financieros. Eso significa que existen las leyes, pero no hay rigor en la aplicación. El país, para salir de esas listas grises, porque no podía hacer negocios, ha sido más riguroso en la creación y aplicación de las leyes.

El elemento jurídico (de las sociedades anónimas) es totalmente legal. No están diseñadas para lavar activos, están para que en lugar de pagar ese 30% de su sueldo pague 7%. Pongo el dinero allí y entonces viene el cruce y como no hay mucho rigor es excelente para lavar dinero.

¿Cuál sería el límite entre la legalidad de la constitución de una 'offshore' y su uso?

Cuando salieron los Papeles de Panamá, discutía con un abogado el aspecto jurídico. Los Papeles de Panamá fueron un boom y tienen cierta similitud con los Papeles de Pandora. Hubo un boom a nivel mundial de lavado de activos. Pero, cuando vemos el asunto jurídico no había tal violación. Básicamente, según estaba constituida la ley, utilizaron ese mecanismo para minimizar el pago de impuestos. Lo que pasa es que cada cual en su país tiene requerimientos de la información de las finanzas, que si no la transfirieron probablemente están violando la ley. Habría que ver qué se analiza y si ese dinero minimizó el pago de los impuestos. Si era dinero del pueblo, y si se devolvió... No podemos llegar a conclusiones sin evaluar todos los elementos, porque es totalmente legal que ponga mis activos en otro país. La situación es que hay regulaciones de las finanzas foráneas. Hay muchos países que comparten información. Hay muchos países que se han entrelazado para poder detectar si sus ciudadanos están tratando de evadir el pago de impuestos. Si hay una conducta delictiva, usando estos mecanismos, el asunto jurídico establece que se le puede aplicar las leyes de lavado de activos. Si usted es una ciudadano trabajador que está tratando de ahorrar y lo pone en cuentas offshore para una inversión o tener un dinero para su vejez, no hay problema.

Panamá no es el único país que estructura sociedades anónimas. Pero muy poco se menciona a otros, ¿por qué pasa esto?

Volvamos al análisis de la conducta. Como dice el refrán: del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. Ese lado gris que tuvo el país, y que todo el mundo lo recrea, que es un elemento de paraíso offshore, un lugar que promueve el lavado de activos. Entonces, crea fama y acuéstate a dormir. Todo el mundo se enfoca en ese criterio como un elemento presente. Y, si, volvemos a la conducta, si usted en algún momento actuó de forma desviada, esa conducta está ahí.

Entiendo que el país, las personas que han estado dirigiendo la defensa del tema, que no han encontrado la mejor forma de proyectar al mundo que están combatiendo el lavado de activos, que tienen estas empresas pero que somos un país libre y soberano que tiene el derecho legal y jurídico de crearlas dentro de los márgenes legales. En el mundo financiero, en el mundo jurídico investigativo, lo ven como que no me has convencido de que tú estás en esta actitud. El país tiene que enfocarse y decirle al mundo –y demostrarlo con hechos– que los están procesando, que los están llevando a la cárcel, que estamos recuperando los activos lavados.