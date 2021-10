Concepción y Mauad responden a intenso cuestionario en la AN

Markova Concepción Jaramillo, exministra de Desarrollo Social, y Graciela Mauad, directora de Senniaf Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Un intenso cuestionamiento hubo este martes en la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional a la exministra de Desarrollo Social (Mides) Markova Concepción, quien viajó de Nueva York para asistir a la cita, y a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), Graciela Mauad, como parte de las labores de investigación del informe presentado en febrero pasado por la comisión en el que se expusieron denuncias por abuso sexual y maltrato.

La comisión también citó a la exdirectora de la Senniaf (2019-2020) Sara Rodríguez, quien se excusó por un asunto personal.

La sesión tenía como propósito que las citadas respondieran un cuestionario de siete preguntas. Entre ellas pretendían conocer la gravedad de la situación del sistema de albergues y el nudo que lo afecta; si el modelo de tercerización que asume el cuidado de niños y adolescentes es el indicado; los factores que inciden en que los casos de abuso sexual no sean denunciados y atendidos antes, y las acciones que efectuó la Senniaf frente a las recomendaciones del Comité Internacional de Derechos del Niño que pretendían subsanar las debilidades del sistema.

También querían saber si la junta directiva de la Senniaf cumplió con sus responsabilidades y las acciones que deben efectuarse para blindar a la institución del clientelismo político en cuanto a contrataciones, y las medidas a futuro para mejorar el sistema.

Precisamente la forma en que se contrata el personal en Senniaf tomó una gran parte del interrogatorio de Concepción. La diputada Walkiria Chandler increpó las fuentes que recomiendan el personal en la institución e insistía en saber si el origen de las recomendaciones eran los partidos políticos, cuáles y cuántas veces ocurrió durante la administración de Concepción.

“Generalmente en la institución los perfiles llegan por diferentes fuentes, la comunidad, referencias de instancias institucionales que llegaban de todas partes, del partido, por ejemplo, y en la institución había de todos los partidos”, reconoció la exministra. Pero también explicó que en los primeros siete, de los once meses que estuvo en el cargo, se abocó a elaborar un plan estratégico que contaba con los puntos de selección de personal. Algunas profesiones están regidas por ley, psicólogos por ejemplo, que ingresaron antes. Justificó que no sacó los cargos a concurso porque requería de una metodología, y después vino la pandemia y el personal tuvo que atender virtualmente desde el comité de emergencia.

Chandler insistió en el tema de las denuncias que se perpetúan y la institución no tiene el personal idóneo para atenderlas “porque viene recomendado por un partido, por un donante, y no se puede pedir más presupuesto” con ese panorama, para qué sancionamos leyes cosméticas si no las vamos a implementar, exclamó la diputada. “Se falló en una parte medular durante su gestión, discúlpeme”, zanjó Chandler.

Concepción respondió que en agosto de 2019 ya existían denuncias ante el Ministerio Público. Enumeró que en julio de ese año la institución interpuso una denuncia sobre un hecho en Panamá Oeste, además coordinó con las autoridades en el caso de Funchipa en 2020, canceló el permiso del albergue y presentó denuncia ante la fiscalía. “Hubo denuncias, diputada, no estoy diciendo que no hayan podido encontrar situaciones, pero sí las hubo”, defendió la exministra.

Indagaron sobre la responsabilidad del Estado en casos de abuso sexual o maltrato. No podemos proteger a mil niños y queremos cumplir con los ODS, no podemos decir que la responsabilidad es de la Senniaf únicamente porque depende del Mides. En junio de 2020 se elevó una nota a Sara Rodríguez, que se puso a disposición de Senniaf, de un menor con discapacidad que había sido violado, el menor intentó evadirse, dijo Walkiria Chandler, “me gustaría saber la responsabilidad del Mides”, cuestionó. A continuación, leyó un resumen ejecutivo sobre casos especiales durante el periodo de Concepción, cuando los albergues cerraron sus puertas a causa de la pandemia, y niños y adolescentes recibían negativas para ser ingresados en los centros. Así enumeró algunos casos ocurridos en otras provincias, que Bocas del Toro no cuenta con un albergue de protección y no se ha hecho nada al respecto. Demandó la responsabilidad por omisión que refiere al Estado en casos difíciles que requieren de personal técnico para atender expedientes y la falta de permisos que tienen algunos albergues, Cuestión de Fe, y a pesar de ello se ingresaron cinco adolescentes.

“Por qué no se atendió y no hubo respuesta, tuvo un primer llamado Sara Rodríguez que no ha venido a dar la cara, no está Carla García que era la subdirectora, por lo menos usted ha venido, y la felicito. El resto no ha dado respuesta, si no pasa nada para otros, para nosotras sí, se ha abusado de niños y adolescentes y es una cadena que tiene la culpa tanto el que está arriba como el de abajo, y es igual de responsable el que no hace”, increpó Chandler.

La exministra reconoció que se trata de un tema grave, el de los albergues, porque son los derechos de la niñez del país, aunque se tratara de un solo caso. Como punto central destacó la ausencia de una normativa específica y estratégica para la protección, la necesidad de un sistema para protección fortaleciendo las instituciones, incrementar el presupuesto, contar con el personal técnico especializado.

Aunado a lo anterior, la descomposición social y aumento de la violencia doméstica producen un incremento de la necesidad de protección producto de la vulneración que acude al Estado como primera respuesta.

Por su parte, Mauad enumeró a este medio las acciones que ha tomado desde que asumió el cargo hace ocho meses. Dijo que intenta incrementar la cantidad de hogares acogentes para prevenir la institucionalización de niños y adolescentes en albergues. Esto a través de una campaña de sensibilización que lanzará próximamente.

Sobre la lentitud en el proceso de adopciones, indicó que a su llegada a la Senniaf había 50 niños en estado de adoptabilidad, la mayoría indígenas, pero los padres “quieren niños de ojos verdes, rubios y bien portados”, expresó la directora de la Senniaf como parte de las debilidades del sistema. Aseguró que está fortaleciendo las direcciones provinciales y algunos departamentos que se encontraban copados de trabajo. Esto lo hace mediante la contratación de personal que, según indicó, pretende instaurar por concurso para buscar especialistas que brinden respuesta a las necesidades de la comunidad.