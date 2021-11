Con un trabajo artístico donde se mostraba a dos personas dándose la mano por estar de acuerdo con la independencia entre Panamá y España, la estudiante Fiorella Anaís Pereira de la provincia de Panamá fue elegida como una de las ganadoras del concurso “Pinta tu Bicentenario”. Una iniciativa que buscaba conectar a los estudiantes con el valor de la panameñidad, en este periodo que se celebramos los 200 años de la Independencia de Panamá y España.

"Me pregunté sobre qué podía hacer para el dibujo y cómo fue una independencia amistosa, por decirlo así, porque no hubo guerra, se me ocurrió dibujar a dos personas dándose las manos porque están de acuerdo con la independencia. Además, puse la pollera panameña, el águila arpía y algunos instrumentos musicales. Investigue sobre información de España para saber que podía poner de su cultura", narró Pereira.

Pinta tu Bicentenario estaba dirigido para estudiantes de primaria. Durante el periodo de convocatoria se recibieron un aproximado 200 propuestas, repartidas entre las categorías de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. El concurso fue organizado por el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE).

Ganadores de la categoría de 5 a 8 años:

Primer lugar: Alan Navarro de Panamá Oeste.

Segundo lugar: Andrea Sofía Estribí de Chiriquí.

Tercer lugar: Jhared Contreras de Panamá.

Ganadores de la categoría de 9 a 12 años:

Primer lugar: Fiorella Anaís Pereira de Panamá.

Segundo lugar: Ibelys Zaireth Sanjur de Coclé.

Tercer lugar: Jhoset Cedeño de Panamá.

El equipo de jurado estaba conformado por el pintor, Aristides Ureña Ramos; la periodista y educadora Sharon Pringle; el profesor Roderick Richards; y la profesora Niura Bárcenas.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, junto a una de las ganadoras del concurso Pinta tu Bicentenario Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Eduardo Quiros, presidente de GESE, comentó que Pinta tu Bicentenario ha sido uno de los proyectos más emblemáticos que han tenido.

"Pinta tu Bicentenario es un proyecto en el que queremos lograr conectar a la niñez y a los estudiantes con los temas de la historia. Pensamos que no había mejor forma de expresarse que a través de la pintura y el arte. Los ganadores han desarrollados pequeñas obras de arte que van más allá de la belleza de la misma obra”, dijo el presidente de GESE.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, quien participó en el evento de premiación, expresó que en medio de las celebraciones de los 200 años de Independencia de Panamá y España, que marca una etapa para iniciar un periodo republicano, los estudiantes buscaron adentrarse en esa historia.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, junto a una de las ganadoras del concurso Pinta tu Bicentenario Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Exhortó a que estos concursos no solo queden por el Bicentenario sino que se comience a marcar pautas para elevar el nivel cultural y valorar “nuestra historia”.

“La historia nos lleva al presente, así que entender que nuestros chicos de primaria han podido expresar en este concurso lo que ocurrió hace 200 años y plasmarlo en diferentes expresiones artísticas, es importante para nosotros. Que bueno que los llevemos a expresar y poder contar su perspectiva que esta condicionado por un conocimiento previo de una mamá que le narró el cuento o de un vídeo que vieron o de una lectura que hicieron”, resaltó la ministra de Educación.

Para el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, el hecho de participar en un concurso que conmemora una gesta de 200 años del Bicentenario marca una invitación a mantener la historia. “Nunca podemos olvidar de dónde venimos y cómo nacimos como nación porque solo así podemos defender nuestros derechos”, indicó.

A los estudiante se les exhortó seguir utilizando el arte como medio de expresión para resaltar la cultura que representa e identifica al país.