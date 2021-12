Tres empresas interesadas en licitación para extensión de la Línea 1 del Metro

La extensión busca atender la demanda que se genera hacia las afueras del área de San Isidro. Archivo | La Estrella de Panamá

Unas tres empresas ofertaron a la licitación del Metro de Panamá para el sistema integral ferroviario para la extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaíta con un valor estimado en $33.7 millones.

Las empresas interesadas en la licitación del Metro de Panamá son Grupo SAT conformado por Alstom Panamá, S.A., Sofratesa de Panamá, INC., y Thales Six GTS France SAS. Además están interesadas en la licitación que se adjudica por renglón Almost Panamá y Celmec S.A.

El Metro de Panamá requiere de los servicios de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones e interfaces con el Sistema Integral ferroviario para la extensión de Línea 1 del Metro de Panamá hasta Villa Zaíta.

El Grupo SAT presentó una propuesta para el diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de los sistemas de Señalización y Mando Centralizado.

Su propuesta fue de $31.3 millones y el Metro de Panamá tiene un precio de referencia de $24 millones.

En el punto de diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema de Energía, la empresa Almost Panamá ofertó $5.9 millones y la empresa Celmec $7.9 millones. El precio de referencia es de $9.5 millones.

La extensión de Línea 1 a Villa Zaíta se desarrollará en sentido Sur-Norte, iniciando a partir de la finalización de la estructura del viaducto existente de Línea 1 en el Pk 15+646 ubicado sobre el eje central vehicular de la avenida Transístmica.

El Consorcio Línea Panamá Norte, integrado por las compañías constructoras OHL, MOTA ENGIL, está a cargo de la construcción de la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá hasta Villa Zaita, al ofrecer las mejores propuestas técnica y económica para desarrollar la obra con una inversión de $ 203,9 millones incluyendo el precio del financiamiento.

El contratista que resulte adjudicatario de cada renglón deberá tomar en consideración que trabajará en plena coordinación con Contratistas de otros renglones y con el contratista de la obra civil, tomando en cuenta las premisas del cronograma y plazo de ejecución previstos en este pliego.

La extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaita tiene como objetivo atender, de manera eficiente, la demanda que se genera hacia las afueras del área de San Isidro, por lo que el proyecto contempla una estación terminal en el extremo Norte de la línea, con una capacidad mayor de 10,000 pasajeros en hora pico.

Además, se construirá un intercambiador de buses con capacidad de más de 8,000 pasajeros en hora pico y un estacionamiento vehicular para unas 800 unidades.

La obra tiene una longitud de 2.2 kilómetros. Entre sus componentes está la ampliación de la Vía Transístmica a 6 carriles y un segmento con manejo del tráfico a 2 niveles, aparte de mejoras peatonales y paisajistas, las cuales se desarrollarán en la servidumbre existente.

La construcción de la extensión de la línea 1 del Metro de Panamá inició en enero de este año.