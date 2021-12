Cuestionan "clientelismo político" de diputados con entrega de jamones durante fiestas de fin de año

Una vez más la entrega de jamones en estas fiestas de fin de año, por parte de diputados de la Asamblea Nacional, ha generado críticas de diversos sectores de la sociedad, que la catalogan como un acto de clientelismo político.

Mientras que el procurador de la Administración, Rigoberto González, advierte a diputados que no pueden estar entregando donaciones en giras comunitarias, el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez manifestó que es inconstitucional la entrega por parte de diputados, de artículos con fondos públicos.

"Además de ilegal es inconstitucional que los diputados de la Asamblea estemos entregando con dinero público, cosas como si fuesen nuestras. Aquí te entrego este jamón, este regalo, cuando al final son comprados con fondos públicos y no es nuestra labor", indicó.

Sostuvo que estar entregando o distribuyendo fondos públicos de forma equitativa, eso tiene que dejarse a las juntas comunales, a las alcaldías, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y al resto de las entidades.

Manifestó que cree que los diputados tienen por supuesto una responsabilidad comunitaria, pero enfatizó que no es bajo ninguna circunstancia, la utilización de fondos públicos y menos para hacer política con estos fondos, y menos aún en una pandemia y menos de forma politiquera y clientelar.

"Yo estoy totalmente convencido, y lo digo como un diputado desde la Asamblea, si mis colegas quisieran ayudar al pueblo fueran a la Asamblea, impulsaran mejores proyectos de ley, no andaran viendo cómo se rebuscan plata cuando se debaten cosas y estar más concentrados en cumplir aquellas funciones que la Constitución claramente nos enmarca, y peor aún, quitándole trabajo al Mides, a las juntas comunales y a las alcaldías", precisó.

Sostuvo que hay es que potenciar los gobiernos locales si se quiere ayudar a la ciudadanía.

"Hay que combatir la pobreza a través de políticas públicas. Eso debemos hacer, transformar la educación, transformar la salud en discusiones en la Asamblea, no regalando yo como diputado pastillas que me da el Seguro Social o regalando yo un jamón que me da el IMA, eso es incorrecto y yo no estoy de acuerdo con eso", destacó.

Por su parte, Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que es frustrante cómo, a sabiendas de que están al margen de la ley, los diputados siguen haciendo entregas discrecionales de jamones y otros artículos, con el objetivo de ganar favores políticos.

"Le restriegan a la ciudadanía su poder y su impunidad, perpetuando la dependencia enfermiza de los ciudadanos a los que ellos se deben y por los que deberían estar trabajando para buscarles, a través de las leyes y la fiscalización del Ejecutivo, una mejor calidad de vida y total independencia para tener la capacidad de comprar su propio jamón", aseguró.