Desfile de las Mil Polleras es suspendido por el Minsa ante el incremento de contagios por covid-19

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la suspensión del Desfile de las Mil Polleras, una actividad que estaba prevista a realizarse el próximo 15 de enero de 2022.

La decisión de cancelar esta actividad se dio ante el aumento de casos por contagios de la covid-19 y con el fin de disminuir la propagación del virus en el país.

En la Gaceta Oficial de este miércoles se publicará el Decreto que fija las disposiciones sobre el Desfile de las Mil Polleras y otras actividades que se efectuarán próximamente.

"El Desfile de las Mil Polleras está cancelado", fueron las declaraciones de Melva Cruz, directora de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Cruz explicó que estas actividades como el Desfile de las Mil Polleras, en donde no pueden tener control de quienes asisten, de las medidas de bioseguridad y de quien está o no está vacunado, no estarán permitidas.