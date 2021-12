Advierten de futuro muy complicado para presidente de CD, Rómulo Roux

Roux aseguró que en CD no hay espacio para aquellos que quieran “dividir, negociar y entregar el partido a otras fuerzas políticas”

Para el consultor político Antonio Sanmartín, la percepción que se tiene es la de un Cambio Democrático debilitado. Archivo | La Estrella de Panamá

Termina un año polémico y conflictivo a lo interno del partido Cambio Democrático (CD), pero la crisis en esta agrupación política en el próximo año 2022, según los expertos, podría agravarse si se mantiene la intención de grupos “rebeldes” de tomar control del partido pensando en sus estrategias políticas rumbo a las elecciones generales de 2024.

Para el analista político José Eugenio Stoute, la lucha por el control de Cambio Democrático arreciará en 2022 en la misma medida en que nos acerquemos a la elección de la nueva junta directiva, proceso que está previsto a realizarse en 2023, justo un año antes de las elecciones de 2024.

Precisó que hay que considerar que el grupo de 15 diputados de CD que están en contra de la dirección del presidente del partido Rómulo Roux, y que lidera la diputada Yanibel Ábrego, tiene dos opciones: o desbanca al presidente del partido y controla el partido, o fracasa en sus intentos y entonces se suma a Realizando Metas (RM).

En cualquiera de las dos situaciones, dijo que terminarán aliados a Realizando Metas, presidido por el expresidente de la República Ricardo Martinelli.

Para Stoute, Rómulo Roux tiene un inmediato futuro muy complicado, y enfatiza que si Yanibel Ábrego materializara sus objetivos, el PRD también tendría un futuro electoral muy complicado.

Por su parte, el consultor político Antonio Sanmartín manifestó que la percepción que se tiene es la de un Cambio Democrático debilitado. Indicó que al no controlar a la gran mayoría de los diputados CD, el reto de Roux es demostrar que tiene estructura con alcaldes y representantes de corregimiento, aunque muchas veces estas figuras políticas están aliadas a los diputados.

Sanmartín destacó que hay dos síntomas que indican que Roux tampoco controla la mayoría de los puestos municipales: primero, la constante pérdida de adherentes, y segundo, los bajos números que registra Roux en las mediciones que se están haciendo

Avanza proceso de expulsión

El pasado 16 de diciembre, el Tribunal de Honor y Disciplina de CD rechazó los recursos presentados por la defensa de los 15 diputados de la bancada CD en la Asamblea Nacional, quienes actualmente enfrentan un proceso de expulsión.

La apuesta de la actual directiva de CD pareciera estar dirigida a lograr la expulsión de estos diputados y quitar del camino cualquier situación que represente un obstáculo en las aspiraciones políticas del presidente del partido.

“El proceso de expulsión continúa sin ningún impedimento, respetando el debido proceso y notificándose a los diputados de la admisión de dicha denuncia”, dio a conocer en su momento el Tribunal de Honor y Disciplina del partido.

Los diputados son procesados internamente luego de haber desatendido las directrices trazadas durante la elección del presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio, donde no apoyaron al candidato propuesto por el partido opositor, y avalaron con su voto al candidato del PRD Crispiano Adames.

Roux: 'CD se organiza y prepara para 2024'

Para el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux, 2021 fue algo conflictivo por el esfuerzo fallido de un grupo de diputados “aliados al gobierno” que trató de tomarse el partido a través de una convención extraordinaria que no procedió y legalmente no procederá.

Enfatizó que las elecciones internas de CD serán en 2023 como establece la ley y el estatuto.

Sostuvo que, a pesar de ese esfuerzo fallido de un “grupito”, la dirigencia del partido siguió y sigue organizando y preparando al partido para 2024.

“Los 300,000 miembros de Cambio Democrático somos y seguiremos siendo oposición. 2022 será un año de trabajo y organización para llevar el partido a gobernar en 2024 y así traer las soluciones que el país necesita”, precisó.

Roux afirmó, además, que ha democratizado el partido para hacer las cosas bien, para cambiar la forma de hacer política y de gobernar el país. “Esa es nuestra causa, y el que se quiera sumar a esa causa es bienvenido”.

No obstante, advirtió que en Cambio Democrático “no hay espacio para aquellos que quieran dividir, negociar y entregar el partido a otras fuerzas políticas, con el único objetivo de ver “qué hay pa mí”. Las bases de nuestro partido no quieren eso ni lo van a permitir”.

Aseguró que están enfocados, como partido político, en prepararse no solo para ganar la elección, sino también para gobernar.

“El país no puede seguir como va. Tenemos que cambiar el rumbo, devolverle la esperanza a nuestro pueblo, crecer la economía, generar empleos, seguridad, medicinas baratas, agua potable, educación, y en general dar respuestas reales y permanentes a los problemas que afectan al país”, señaló.

Diputados de CD buscan alianza con RM

El grupo de 15 de los 18 diputados de CD incluso solicitaron la expulsión de Rómulo Roux y de 14 miembros de la directiva, por presuntos malos manejos de fondos del subsidio estatal electoral, y han dicho que están vigilantes de las decisiones políticas que tome Roux con respecto a las elecciones de 2024.

La diputada Ábrego denunció supuestas intenciones de Roux de aliarse con el Partido Panameñista, y sostuvo que ellos –los que ponen los votos– no permitirán esa alianza con el panameñismo. “Hemos sido claros con quién queremos ir de aliados (...), con Ricardo Martinelli, quien es la marca en las encuestas (...) porque lamentablemente nuestro presidente del partido no tiene liderazgo, no marca en las encuestas”, señaló.