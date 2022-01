Funsincopa cerró el 2021 con un segundo 'Emmy'

El Emmy fue otorgado en categoría composición/ arreglo musical Cedida

La Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (Funsincopa) logró otro premio Emmy en 2021, gracias a una colaboración con el maestro Alberto Bade, profesor y director orquestal en el Miami Dade College y algunos miembros y amigos de la fundación, según informó Isaac Casal, presidente de la fundación.

Anteriormente se había premiado el trabajo de los jóvenes estudiantes de Funsincopa Adan Caldera (violoncello), Azucena Pineda (violìn), Dylan Pineda (percusión), Edith Mata (viola) y Roberto Quintero (violoncello), y la profesora de las Filarmónicas Alby Sánchez (violín) por su participación en el proyecto musical “Musically United, específicamente en la obra Concertante.

Este año, lograron el Emmy en la categoría de Composición / Arreglo Musical con la obra “River of the last Valley”. Esta obra, del compositor de cine italiano “Michele Josia” fue grabada virtualmente con músicos de todo el mundo. Participaron en ella los hermanos Isaac y Luis Casal y algunos invitados amigos de la fundación, como Carlos Camacho, Ricardo Zúñiga, Sofía Almanza, el uruguayo Nicolas Giordano (Universidad de Montevideo – Orquesta Estable del Teatro Colón y de Puerto Rico) y Joshua Pantoja (Sinfónica de Puerto Rico).

La pieza fue parte de un proyecto más grande titulado “United We Stand: (Unidos nos paramos)” que se emitió en MDC TV. El proyecto, una vez más, se enfocó en cómo mantener la música sonando en medio de una crisis de salud mundial en curso, se puede ver en el canal MDC TV en Youtube: https://youtu.be/8oWRGh6XmUk

Nueve estudiantes de la fundación compiten por una beca Cedida

“Estamos agradecidos con cada músico, ingeniero, estudiante intérprete y editor que contribuyó a este increíble proyecto. Logros como este no son el trabajo de un puñado de personas, sino de todo un equipo de profesionales que son excelentes en lo que hacen”, aseguró el Maestro Bade.

“Agradecemos al equipo de MDCTV apoyar a este proyecto y capturar la magia y al maestro Alberto Bade por invitarnos y darnos la oportunidad de participar por segunda vez”, resaltó Casal.

Otros proyectos de la fundación

Durante el Concierto de Navidad de las Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá, realizado el 9 de diciembre en la Iglesia San José (altar de oro) se anunció que nueve miembros de Funsincopa (estudiantes y profesores), han pasado a la ronda final para recibir las becas completas para participar en el Summer Music Institute (Washington DC) y en el Festival de Verano de la Universidad de Sewanee (Tennessee).

Estas becas se lograron gracias a la colaboración que mantiene Funsincopa con Sound Impact.

También se anunció que para el mes de febrero 2022, Funsincopa estará desarrollando el Campamento Musical de las Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamà dirigido a niños y jóvenes de 5 a 25 años de edad que ya son miembros, pero también se abrirán algunos cupos para nuevo ingreso. El Campamento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales y nuevamente Sound Impact forma parte de los aliados.

El campamento, además de ofrecer una oferta académica de alto nivel en el verano para niños y jóvenes también es un puntapié para el programa regular de las Filarmónicas. “ La experiencia indica que los niños y jóvenes que asisten al campamento quedan altamente motivados para continuar en las Filarmónicas durante sus actividades regulares”, asegura la fundación.

Durante el Campamento se espera impartir 146 horas de talleres y clases maestras y realizar unas 5 presentaciones (recitales de profesores, recitales de estudiantes, conciertos orquestales). Una de las novedades de esta VI edición es que la Maestra Jessica Sammis, especialista en ukelele, entrenará a profesores de Funsincopa para incluir este instrumento como parte del Programa de Iniciación Musical a partir del 2022.