Judicial fija para enero de 2024 audiencia oral en el caso de explosión en Costa Mare

La noche del 31 de mayo de 2019 una explosión en la torre 7 del conjunto habitacional dejó con graves quemaduras a una madre y a sus dos hijos. Archivo | La Estrella de Panamá

El juicio oral del caso de la explosión de gas en Costa Mare, que provocó la muerte de un menor de edad, empezará el 2 de enero de 2024, casi cinco años después de ocurridos los hechos y bajo las normas del Sistema Penal Acusatorio.

La jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luzmila Jaramillo, dictó auto de apertura a juicio en contra de tres ciudadanos (dos hombres y una mujer), acusados por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal (homicidio culposo) y lesiones culposas agravadas.

La jueza Jaramillo dictó el auto de apertura a juicio contra MTS Administración Total S.A., representada por Yeim Holguín, además de las personas naturales Heriberto Garzón y Abraham Pinto.

Previo a dictar el auto de apertura a juicio, la jueza de Garantías admitió al fiscal de Homicidio y Feminicidio, Julio Campines, un total de 44 pruebas entre testimoniales, periciales y documentales.

La explosión de gas ocurrió en el PH Costa Mare, Costa Sur, apartamento No. 2, piso 2, de la torre No. 7, en la provincia y distrito de Panamá, el 31 de mayo de 2019, corregimiento de Don Bosco. El bebé, que presentaba quemaduras en un 86% del cuerpo, no logró sobrevivir al accidente. La madre (Karina Lima) y su hijo de cinco años que tuvieron quemaduras en un 90% y un 70%, fueron ingresados en hospitales estadounidenses para una mejor atención de salud.

El Ministerio Público explicó, en una nota de prensa, que “se dio una deflagración producto de un escape de gas, a consecuencia que ese mismo día, la administración del complejo departamental abrió la llave de gas del apartamento en mención para que su propietario lo habitara nuevamente, tarea que realizó sin guardar las medidas o protocolos de seguridad que debe caracterizar dicho procedimiento, aunado a que no contaban con la idoneidad necesaria para dicha labor”.

La audiencia de fase intermedia duró dos días y culminó el miércoles 5 de enero de 2021.

El Órgano Judicial detalló que a la querella representada por Markel Mora, quien se adhirió al Ministerio Público, también le fueron admitidas un total de seis pruebas periciales.

En tanto, a los defensores técnicos particulares Abilio Batista, Jerónimo Mejía y Yoseline Levy le fueron admitidas 15 pruebas testimoniales, tres periciales y 10 pruebas documentales.

La fecha del juicio oral quedó agendada para el 2 de enero de 2024, a las 9:00 de la mañana, en la sala N°2, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en plaza Ágora.