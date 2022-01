Las pruebas de antígenos detectan más rápido la variante ómicron, asegura el director de la Senacyt

Frente al temor de la cuarta ola de covid-19 que registra el país y la afluencia de personas con síntomas de gripe, acudiendo a los centros hospitalarios para hacerse una prueba y descartar si tienen el coronavirus muchos se preguntan ¿cuál es el mejor test para detectar el ómicron: el PCR o antígeno?

Una mujer se realiza una prueba de antígeno para determinar si es portadora del nuevo coronavirus. EFE

En ese sentido, el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y miembro del consorcio de investigación de vacunas, Eduardo Ortega, abogó por las pruebas de antígenos para detectar de manera más rápida la infección por coronavirus en esta cuarta ola que azota el país, lo que a su vez le permitiría al paciente salir más rápido de la cuarentena o el aislamiento.

“Creo que la mejor prueba para definir hoy en Panamá si tu sales de cuarentena al quinto día o no es una prueba de antígeno, no es el PCR”, sostuvo Ortega en declaraciones a Mesa de Periodistas, afirmando que “con la ómicron son importantes las pruebas de antígeno".

Indicó que esta es su "recomendación personal" y está consciente de que ese es un tema que se tiene que seguir analizando con el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Salud en términos de uso de las vacunas y prueba de antígenos.

Y aunque consideró que todavía es temprano para saber qué pasará en Panamá, debido a que apenas se está entrando a la tercera semana con la ómicron y aún circula la variante delta, le preocupa que la situación vaya a "empeorar" porque aún no se ha llegado al pico máximo de esta variante, cuando se podrían alcanzar hasta los 8,000 casos diarios.

Indicó que esto significa que se tendrá a un gran número de personas inhabilitadas, ya sea por aislamiento o en cuarentena y hay que tomar las medidas necesarias porque el virus se está transmitiendo de manera muy rápida. En Estados Unidos, por ejemplo, están incrementando de manera importante los hospitalizados, citó.

“En el escenario de ómicron creo que va ser muy difícil que nosotros mantengamos el control de cómo se está transmitiendo este virus porque va demasiado rápido", expresó Ortega, quien reiteró la importancia de la aplicación de dosis de refuerzo de vacunas anti-covid.

Insistió en que como país se debería ir en la dirección de "facilitar el acceso a las pruebas de antígenos de una manera más amplia". Aunque reconoce que el temor que existe en las autoridades de Salud ante sus recomendaciones, y lo entiende perfectamente por la gran responsabilidad que conlleva, es que “se pierda la trazabilidad y que al perderse, perdamos el control de la pandemia”.

No obstante, dijo que hay países como Inglaterra en donde la persona recibe gratuitamente la prueba de antígeno (y en Panamá se hace gratuitamente), se hace la prueba y la reporta.

Por lo tanto, cree que aquí Panamá debe de ampliarse y darse acceso al mayor número posible de pruebas para que las personas se puedan hacer las pruebas de antígenos y la reporten. "Nosotros no tenemos esa cultura social de reportar las pruebas que nos hacemos, pero eso sería importante y hay mecanismos que uno puede tener para intentar que las personas hagan el reporte”, manifestó Ortega.

Respecto al PCR, dijo que “es una prueba muy cara, muy lenta (te demora 2 y 3 días para darte el resultado), y detecta el virus vivo o muerto. Por el contrario, la prueba de antígeno da positivo cuando la carga viral es más alta.

“El PCR es tan sensible que te detecta el cadáver del virus y eso a mi no me sirve para tomar medidas en el brote pandémico causado por ómicron. Tengo que actuar rápido y en ese caso la mejor prueba es la de antígenos”, sostuvo Ortega.

De acuerdo con una publicación de ABC, los test de antígenos se han convertido en la principal vía para detectar la infección por coronavirus porque tienen varias ventajas: son más rápidas, más baratas, se pueden hacer en casa; sin embargo, un negativo no asegura que se esté libre de la enfermedad y conviene repetir la prueba si hay sospecha de contagio.

La publicación añade que una novedad con la variante ómicron es que los síntomas pueden aparecer antes que el positivo, cuando la carga viral es baja. Tras un brote en Noruega se descubrió que la mayoría de los infectados comenzaron a tener signos de la enfermedad (tos, dolor de garganta, fiebre…) entre tres y cuatro días después del contacto.

“La relación entre inicio de síntomas y pico de carga viral ha cambiado", dijo el epidemiólogo Michael Mina en la nota. Eso puede deberse a las características de la variante o al hecho de que cause más reinfecciones y que nuestro organismo reaccione de manera diferente a estas.

Por lo tanto, recomendó que ante la sospecha de contagio, conviene hacer más de una prueba, ya que es posible que en los primeros días, el test todavía no detecte el virus y sí lo haga conforme avanza la infección.

La Organización Mundial de Salud (OMS), por su parte, indicó que aunque la última variante ómicron parece ser menos agresiva, los países no deben bajar la guardia. En su último recuento, la entidad, registró un aumento del 71% en los contagios por coronavirus a nivel mundial.

"Si bien ómicron parece ser menos severa en comparación con delta, especialmente en los vacunados, no significa que deba clasificarse como leve", dijo el director general de la entidad mundial de salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la sesión informativa de este jueves, 6 de enero.

El funcionario llamó a la cautela a pesar de que, hasta el momento, varios estudios realizados en Reino Unido y Sudáfrica indican que ómicron tiene un menor riesgo de hospitalización que delta.

También habría menores riesgos tanto en personas jóvenes como en adultos mayores, según indicó Janet Díaz, líder de manejo clínico de la OMS. No obstante, las cifras de contagios de la entidad revelan que la mayor propagación de la variante de podría comportar muchas más complicaciones para sistemas sanitarios de todo el mundo, que ya enfrentan también el crecimiento en el número de hospitalizaciones por la covid-19.