Ilya Espino de Marotta:'Hemos llegado a los tamaños de buques que se habían acordado que eran seguros'

Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá

Ilya Espino de Marotta, quien lideró el proyecto de Ampliación del Canal de Panamá y es subadministradora de la empresa, abrió un espacio a su agenda para responder acerca de las restricciones que se han impuesto en el Pacífico para el paso de buques de distintos tamaños.

La medida está causando la pérdida de movimientos de barcos que se van a puertos de otros países, según la industria naviera. La ingeniera explicó que existe una limitante en el área que es el Puente de Las Américas que se convierte en un embudo que obligó a restringir el paso de dos buques de grandes dimensiones por seguridad. El tema, según la subadministradora, es que la industria naviera lo que busca es que sean más buques y más grandes.

Y, aseguró que aunque no es tan sencillo tomar la decisión de aumentar los encuentros de buques de grandes dimensiones en el área, estos han ido en aumento. Es un tema que hay que analizarlo y seguir haciendo pruebas y no tomarlo a la ligera.

Las restricciones en el acceso al cauce del Pacífico han estado en la agenda de discusiones de la Cámara Marítima de Panamá (CMP) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). ¿Por qué no se ha logrado darle una respuesta final al tema?

El tema de la entrada al Pacífico es de vieja data. No es nada nuevo, es algo que siempre ha existido. Y, precisamente con esas conversaciones que hemos tenido con la CMP, de toda la vida, porque nos reunimos cuatro veces al año y yo, personalmente, participo de dos.

En 2019, a raíz del aumento de los buques por la ampliación y los puertos, iniciamos pruebas de encuentros en la entrada del Pacífico. Esas pruebas se separaron en tres etapas. Y, hubo que hacer pruebas antes de iniciar los encuentros para garantizar que se podían hacer (los encuentros). Por eso lo hicimos en tres etapas, aumentando el tamaño del buque en un periodo de tiempo.

Desde mayo de 2019, todo el 2020 y 2021, se han hecho encuentros con las mangas (ancho) que se con sideran seguras para la navegación porque parte de nuestro mandato constitucional es mantener la seguridad del Canal de Panamá.

Y…. ¿cuál ha sido el resultado?

Hemos llegado a los tamaños de buques que se habían acordado que eran seguros según el nivel de señalización que existe, las corrientes y el tamaño del cauce. Hemos visto que desde el 2015 hasta el momento, el aumento de las recaladas de los buques a los puertos ha crecido significativamente y parte de eso es gracias a la ampliación del Canal de Panamá.

Nos fuimos de 768 movimientos de puertos en el 2015 a 1,628 en 2021. Esos encuentros que hicimos por dos años y medio ahora parecieran insuficientes para las necesidades de la CMP. Pero, eso no es tan sencillo como que ahora vamos aumentar encuentros de noches de buques más grandes. Eso hay que analizarlo, como hemos venido haciendo hasta el momento. Pero, no es que no se hacen, incluso han ido en aumento. Empezamos con 90 encuentros en el 2019 y llegamos a 157 en el 2020 y ya después dejamos de contabilizar.

¿Esa sería una prueba que nos permita establecer que estos encuentros son posibles?

Si se están haciendo. Venimos haciendo encuentros. No hemos parado de hacerlos desde 2019. El problema de la CMP es que quieren que sean más y tamaños más grandes. Pero, desde 2019, cuando empezamos hacer encuentros nunca hemos parado de hacerlos.

¿Hay alguna posibilidad de ampliar más el canal de acceso al Pacífico?

Tienes el Puente de Las Américas que es la mayor limitante. Es un embudo. Es como cuando vas hacia Arraiján o regresas y llegas al Puente de Las Américas. Es un embudo, aunque tengas cuatro carriles en una sola dirección quedas algo que te lo limita a tres. Es lo mismo. Están las pilastras del Puente de Las Américas que es una restricción que siempre va estar.

¿Quién establece las restricciones para el cauce del Pacífico: la Autoridad Marítima de Panamá o el Canal de Panamá?

Es el Canal de Panamá viendo las reglas de seguridad, el nivel de señalización, las corrientes, la profundidad y los anchos. Así se determina cuál es el paso seguro. Un ejemplo sencillo es el Corte Culebra, que ha existido toda la vida, que es un área angosta y, por ende, allí tampoco se hacen encuentros de ciertos tamaños de buques, solo se hacen los que se permiten. Lo que vendría ahora es analizar estos dos años y medio de encuentros de buques de cierto tamaño y si consideramos si se puede hacer algunas simulaciones de buques un poquito más anchos o algo nocturno. Entonces, esas son cosas que hay que analizarlas. Hay que hacer las pruebas para asegurarnos que puede hacerse.

Las restricciones requieren de acuerdos con los prácticos del Canal de Panamá?

Cualquier regla de navegación incluye a los prácticos. Para poder hacer los encuentros que iniciamos en el 2019, por seguridad, fue discutido con los prácticos. Acordamos los tamaños de los buques que consideramos que eran adecuados para la ubicación. Tenemos dos áreas de entrenamiento y un simulador virtual con los capitanes de nuestro cuerpo de entrenamiento para ver si hay alguna maniobra que se pueda hacer en el centro de escala.

¿Las restricciones al Pacífico necesitan regularización, lo están?

Está todo regularizado por el Canal de Panamá. Estos son cauces de acceso que nosotros dragamos, que mantenemos, que profundizamos y de eso se benefician los puertos porque la inversión de todos esos dragados del cauce de navegación para entrar a los puertos la lleva el Canal de Panamá.

¿Por qué no hubo un representante del Canal de Panamá en la exposición del tema en la conferencia anual de la CMP?

No estuvimos, teníamos un compromiso y no podíamos participar. Sin embargo, el 27 de diciembre me reuní con la CMP y conversamos sobre el tema de las entradas del Pacífico. Del 27 de diciembre al día de la conferencia (18 de enero) no había mayor cosa que reportar de lo que se había hecho anteriormente.

La administración se ha referido a un incremento en su competitividad, especialmente del Canal de Panamá y de los puertos. No obstante, desde la ampliación han pasado seis años y el Canal de Panamá se enfrenta a nuevos retos. ¿Le resta competitividad las restricciones del Pacífico?

Yo diría que al contrario. Si te pones a pensar que antes de la ampliación no más recalaban 768 buques en los puertos del Pacífico y hoy en día son 1,628 entonces el Canal le ha dado competitividad a los puertos Pacífico, aun cuando los encuentros no son permanentes en el cauce de acceso. Pienso que al contrario, ha sido una gran contribución a los puertos del Pacífico.

¿Cómo intentar llegar a un consenso entre la CMP y el Canal de Panamá para que este tema no siga proyectándose como un problema que está impactando a la industria naviera?

Yo lo que siento es que nos hemos enfocado en el cauce de acceso en el Pacífico y no en la eficiencia de los puertos. Yo pienso que hay que ver el conjunto de todo. No pienso que le restan competitividad a los puertos. Al contrario, el Canal de Panamá siempre ha respondido a las necesidades... Y, así como iniciamos encuentros en el 2019 y hemos llegado a lo que considero seguro pues seguiremos analizando el tema para ver si se puede de alguna manera aumentar un poquito más esa capacidad, ya sea con extensión de horarios o manga de buques. Pero, eso tiene que ser como hacemos nosotros siempre. Las cosas las hacemos bien con mucho análisis, estudio y evaluación. Así que hay que tener paciencia. Nada más tenemos dos años y medio haciendo encuentros. Las estadísticas indican que estamos haciendo bastante más de lo que se hacía en el 2019. Todo el mundo tiene que poner su grano de arena.

Sus reflexiones finales sobre esta conversación.

Dejar bien claro que la CMP y el Canal de Panamá están en constante comunicación. Nosotros tenemos cuatro reuniones anuales y así como empezamos hacer los encuentros en el 2019 para solventar una situación que ellos tenían, seguiremos trabajando en conjunto, siempre dando soluciones dentro del marco constitucional que nos compete y la seguridad operacional del Canal, que es nuestra prioridad.