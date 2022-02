Panamá rechazó a Salmerón; AMLO designa a Jesusa Rodríguez

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El historiador, Pedro Salmerón no será el embajador de México en Panamá. “La ministra de Panamá (Erika Mouynes) nos pidió que no enviaramos la solicitud (del nombramiento) porque no iban a dar el beneplácito”, aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

“Como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó porque estaba en desacuerdo con el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) ”, agregó el mandatario mexicano.

AMLO había recomendado a la canciller un libro de Grahan Greene, Descubriendo al general, que hace referencia a Omar Torrijos. “Hay una parte en la que habla de eso, se convierten en inquisidores periodistas y otras personas...”, ha dicho sobre el líder panameño. “Se lo recomiendo con todo respeto a la canciller”, dijo el mandatario mexicano.

Salmerón decidió desistir del nombramiento. El historiador renunció mediante una carta fechada el pasado domingo, 30 de enero de 2022, en la que rechaza acusaciones de acoso sexual y en la que establece que empezará a escribir sobre temas que afectan a su dignidad. En la misiva, el académico califica la polémica que ha surgido en su contra - debido a las acusaciones de acoso sexual- como linchamientos.

“Muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo lo de septiembre de 2019 cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar linchamiento mediático contra mi persona, similar en intensidad aunque inferior en vileza al que desató la propuesta que hizo usted al designarme como embajador de México en Panamá”, cita un extracto de la carta de Salmerón a AMLO, que publica la revista Forbes.

La misiva, que fue leída públicamente por Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la presidencia, establece que “el actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina”.

Salmerón renunció al ITAM y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por los señalamientos de una alumna de acoso sexual. AMLO, sin embargo, cerró filas con el historiador con el argumento de que no existía denuncia en su contra. “Lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país” después de la lluvia de críticas que recibió su designación como embajador, indicó el mandatario.

Antes de realizar la nueva designación del embajador de México en Panamá, AMLO volvió a lanzar sus dardos contra la canciller panameño. “Vamos a presentar una propuesta, a ver si acepta el gobierno de Panamá… No creo que el Presidente esté enterado, creo que tiene más que ver con la canciller”, dijo.

AMLO propuso para el cargo a la senadora suplente y activista, Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como “Jesusa Rodríguez”.

Rodríguez, nació en la Ciudad de México en 1955, estuvo en el Senado de la República entre 2018 y 2021, como suplente de Olga Sánchez Cordero, cuando ésta abandonó su cargo para estar al frente de la Secretaría de Gobernación.

En su paso por el Senado de la República, fue famosa por su perfomances y su defensa de temas como el aborto, las mujeres, los indígenas y la marihuana.

Desde esa tribuna se opuso a las corridas de toros y estuvo en contra de que fuera declarado patrimonio de la humanidad, para ello simuló una tortura, imitó colgarse de una rama y clavarse una varilla. Y llamó a “expulsar a la Coca-Cola de México” como parte de su combate a la comida chatarra, ha mencionado el diario El Universal.

Entre 1971 y 1973, Jesusa Rodríguez estudió en el Centro Universitario de Teatro. Ha sido directora de teatro, dramaturga, actriz y hasta cantante.

Rodríguez es miembro del Partido Morena. En 1979, conoció a su compañera de vida, la cantante y actriz argentina Liliana Felipe.