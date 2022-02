Padres de familia y docentes defienden el uso del uniforme escolar

El uso del uniforme es práctico y ahorra tiempo. Meduca

Los padres de familia y los educadores han coincidido en que el uso del uniforme es más económico y formal que un vestuario particular para iniciar el proceso de retorno a clases presenciales a partir del 7 de marzo de 2022.

El Decreto 27 del 20 de diciembre de 2021, firmado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, establece que los estudiantes no estarán en la obligación de usar uniforme, en caso de que los padres de familia establezcan la falta de recursos económicos para adquirirlos.

Ángel Raúl Mitre, miembro de la Asociación de Educadores Herreranos, señaló que el decreto deja en las manos de los padres de familia la decisión de cómo van asistir a las escuelas.

“Es el acudiente quien va a determinar en gran medida el vestuario cuando debe ser el Ministerio de Educación quien debe hacerlo”, advirtió el docente.

En la opinión del educador herrerano, la asistencia a clases en ropa particular es mucho más costoso que usando un uniforme. Y, propone que para aquellas regiones del país de alta incidencia de pobreza, el ente rector de la educación promueva una ayuda para conseguir los uniformes de los estudiantes. “Hay que invertir en educación, uniformes, alimentos y textos” para garantizar la educación a los niños, niñas y jóvenes del país, concluyó Mitre.

Ariel Hughes, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de Centro Oficiales y Particulares, coincide con el docente. En su criterio, los uniformes escolares deben ser subsidiados.

“Se podría conseguir una exoneración en los costos de los uniformes en las empresas para que sean más baratos”, sugirió Hughes.

Entre las opciones que plantea el representante de los padres de familia de escuelas oficiales y particulares, para reducir la carga económica que representa para las familias la compra de uniformes, está otorgar un “alivio financiero” para estos fines.

Hughes recordó que muchas instituciones educativas particulares aprovechan la oportunidad para vender uniformes a costos más elevados lo que es ilegal.

Humberto Montero, miembro de la Asociación de Maestros Veragüenses (Amave), es de la opinión que no tiene que haber una unificación del atuendo escolar, es decir, uniformes o ropa particular, pero no las dos opciones.

Montero recomienda al Meduca tomar una decisión salomónica, en las 16 regiones educativas, unificar el atuendo escolar mediante circular general y evitar que los directores regionales decidan qué escuelas usarán uniformes y cuál vestuario particular.

“Que todos los niños y niñas vayan al colegio vestidos de la misma manera es fundamental para que no se creen desigualdades”. EDUCO.ORG ORGANIZACIÓN QUE TRABAJA POR LA INFANCIA Y LA NIÑEZ.

El uso de ropa particular para el retorno a clases presenciales se propuso como una medida para paliar el aumento del desempleo y los contratos suspendidos por la pandemia de la covid-19, que obligó al cierre de la economía panameña.

“Esto afectaría la compra de los uniformes a los chicos y el material didáctico para recibir clases”, apuntó Montero.

Aunque, los estudiantes reciben una beca académica, los recursos no son suficientes para enfrentar gastos de la educación de los niños y niñas de padres que están desempleados, admite Montero.

Muchos de los padres defienden el uso de uniformes y otros las critican. Pero, vamos a establecer las ventajas y desventajas, según Educo.org, una organización que trabaja por la infancia y la niñez.

Ventajas

De acuerdo a la organización, el uso de uniforme puede resultar elevado, pero sus ventajas pueden ser superiores. El uniforme genera igualdad y elimina desigualdades socio-económicas en los niños y niñas.

“Que todos los niños y niñas vayan al colegio vestidos de la misma manera es fundamental para que no se creen desigualdades”, apunta la organización en una publicación que hizo en septiembre de 2020, en medio de un año escolar atípico debido a la pandemia.

Además, favorece la autoestima de los niños y niñas. El hecho de vestirse iguales ayuda a que no se sientan diferentes.

Al mismo tiempo, el uso del uniforme impulsa el aprendizaje. “Favorece que los niños y niñas aprendan valores fundamentales como el respeto o la solidaridad puesto que se sentirán iguales y que pertenecen a un grupo”, detalla Educo.org.

Además, crea un sentido de pertenencia, es práctico, ahorra tiempo y dinero, impulsa la disciplina, contribuye a la sostenibilidad y ayuda a la concentración.

Desventajas

A pesar de todas las ventajas, el uso de uniformes tiene ciertas desventajas que pasamos a establecer. Entre ellas, está que no da a los alumnos la oportunidad de mostrarse como son. También puede suponer un peligro para niños y niños cuando usan corbatas. Además, los uniformes escolares suelen imponer el uso de falda a niñas y pantalones a niños por lo que los padres y madres que están en contra del mismo sostienen que son estereotipados.