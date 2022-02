Convocan a la empresa privada a defender la constitución frente al populismo

Este miércoles, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), llevó a cabo su evento anual “Libertad Económica y Empresarial”, donde su oradora de fondo la política, periodista e intelectual española, Cayetana Álvarez de Toledo hizo un llamado a la empresa privada a que sin ser políticos defiendan la constitucionalidad frente al populismo disfrazado.

Álvarez de Toledo de ascendencia argentina y francesa, compartió virtualmente la conferencia denominada "Fortalecimiento de la constitucionalidad y los principios democráticos, para combatir el populismo en defensa de las libertades empresariales e individuales", donde primaron ejemplos de países de Latinoamérica y Europa, donde movimientos rupturistas han impulsado reformas en la constitución.

Para la experta los grupos rupturistas tienen un nuevo disfraz y emplean una desgravación de las palabras, la cancelación que daña la democracia, la libertad, la moral.

Indicó que estos grupos rupturistas a través del populismo siempre figuran más que los demócratas ante la imagen del pueblo, debido a que están en los extremos de un tablero inclinado, es decir, que el grupo de arriba, el populista, solo pierde visibilidad cuando empieza a trabajar mal y allí entonces el otro grupo sobresale un poco, pero una vez el otro agarra fuerza vuelve el segundo a estar abajo.

No obstante, consideró que en un país en democracia o neutral, los empresarios intervienen, ya que es el juego del orden democrático. "En México, su presidente cambio el orden constitucional, en Venezuela no quedan empresas o las que están controladas por el régimen, y en Cataluña producto del movimiento separatista unas 5,000 empresas retiraron sus sedes y no regresaron. Es una crisis en espiral, que puede suceder en cualquier país ", detalló.

"Nunca se debe forjar la negociación de cambios en la constitución, no es sano. La constitución no suele ser el problema y su reforma no es la solución", expresó la experta en su primera presentación en Panamá al tiempo que hizo referencia a la situación de Chile, donde la constitución no puede nacer de la violencia, sino que la transición debe ser voluntaria, sincera de todas las partes; así como en Venezuela hicieron lo propio para extender el gobierno.

La también historiadora y miembro del conservador Partido Popular considera que la libertad no exclusiva de los países de primer mundo, "tampoco se trata de tener empatía, sino que es tiempo de dejar de elegir a los políticos mediocres, vulgares, no se puede dejar la democracia en manos de lo peor, pues la mala imagen afecta a todos".

Y agregó: "Ya nadie quiere este oficio de la política, porque terminan expuestos en redes y les arrastran en el lodo junto a sus familias". "Los demócratas no somos idealistas, sino que somos optimistas".

Al ser cuestionada sobre la posición de Panamá que ha logrado su mayor crecimiento económico y estabilidad social y política en medio del populismo y con una constitución que debe ser parcialmente modificada, la parlamentaria respondió que el riesgo que debe evitar el país al modificar su constitución, es replicar lo que paso en otros países con los grupos rupturistas o izquierda disolvente.

Sugirió que Panamá al igual que todos los países deben invertir en la democracia, enseñarle al pueblo que el populismo no es democracia, a la empresa privada sin ser política alzar su voz y dar el mensaje, donde no importen los insultos y las cancelaciones y que las cúpulas de los partidos políticos —al que calificó un mal necesario— seleccionar a los mejores hombres y mujer para el país.