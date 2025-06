Abogados presentan acción de inconstitucionalidad contra decreto que suspende garantías constitucionales en Bocas del Toro

Los abogados Félix Paz, Emanuel Castro y Carlos Bichet presentaron este martes 24 de junio una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto de Gabinete de 2025, que suspende las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro.

Los abogados fundamentan su acción en la suspensión del artículo 23 de la Constitución que contiene la acción de habeas corpus.

“Si bien es cierto, el artículo 55 de la Constitución permite la suspensión del habeas corpus. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho una opinión consultiva, la 8 de 87, y en diversos casos ante la Corte que los Estados no pueden suspender el habeas corpus porque sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó Bichet a La Estrella de Panamá.

El estado de urgencia decretado por el Ejecutivo que suspende las garantías constitucionales vence este miércoles 25 de junio. Aún si se extiende, probablemente sería por 5 días más (el máximo permitido por la Constitución sin la autorización de la Asamblea Nacional). Esto quiere decir la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre esta acción de inconstitucionalidad probablemente llegaría cuando ya no esté vigente.

“La Corte ya ha fallado en normas que se han considerado derogadas o que no están válidas. Casualmente en un fallo sobre la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y la derogación de una norma que establecía la suspensión de comunicaciones en Horconcitos y en las protestas de 2012. A pesar de que esa norma fue derogada por la misma ASEP, la Corte falló en el 2015 diciendo que lo que habían hecho era inconstitucional y se tenía que decir porque violentaba las garantías fundamentales”, destacó el abogado. “Es importante meter la acción sienta un precedente en este país que el habeas corpus no puede ser suspendido y sienta un precedente de que nuestro país no puede actuar solamente en virtud del derecho doméstico, sino que también tiene que respetar los estándares interamericanos, los estándares convencionales sobre la protección de derechos humanos”, enfatizó Bichet.