El 71% de los panameños rechaza la decisión del TE sobre fuero de Martinelli, según encuesta

La decisión que tomaron los magistrados del Tribunal Electoral sobre mantener el fuero electoral al expresidente de la República Ricardo Martinelli, no es bien vista por la ciudadanía.

El 71% de los panameños preguntados por la encuesta de Gismo Services, S.A., preparada para La Estrella de Panamá, está en desacuerdo con esta decisión.

La encuesta tomó una muestra de 1.800 panameños en todas las provincias más la comarca Ngäbe Buglé, y se realizó entre el 6 y el 10 de abril.

Los magistrados del TE revocaron en todas sus partes la Resolución número 2 del 23 de febrero de 2022 con la cual la jueza administrativa electoral, Edmara Jaén, había decidido levantarle el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli.

Los magistrados Heriberto Araúz (ponente) y Alfredo Juncá avalaron esta decisión argumentando la existencia del principio de especialidad, por el cual el exgobernante fue extraditado desde Estados Unidos, para no ser investigado por otros delitos que no fuera por el caso de los pinchazos, en el que fue declarado no culpable.

En tanto, sobre la aprobación de la ley que declara el 20 de diciembre como día de duelo nacional por la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, el 55% de los entrevistados está de acuerdo con esta decisión.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la ley “que adopta medidas de concienciación nacional sobre el 20 de diciembre de 1989”.

La norma establece esa fecha como día de duelo nacional y descanso obligatorio, como un reconocimiento a las víctimas, heridos y familiares.

Por otro lado, los entrevistados consideran que el gobierno deberá mejorar sus programas orientados a construcción de viviendas y mejoramiento de las carreteras del país.

El turismo debe recibir un mayor respaldo, ya que solo 3 de cada 10 panameños consideran que está bien manejado.

El combate a la corrupción es bien visto por el 43% de los entrevistados. Sobre el reapaldo al agro, un poco más de 6 de cada 10 panameños consideran que el mismo está bien apoyado por el gobierno.

En cuanto a la ayuda al deporte, un poco más de cinco de cada 10 panameños son de la opinión que está bien respaldado por el gobierno.

Aunque la percepción de seguridad disminuye, el 58% es de la opinión que la seguridad del país está en buenas manos, debido principalmente al desarrollo de estrategias que sirven para contrarrestar la delincuencia que azota al país.

En lo referente al manejo de los programas sociales, un 65% considera que están bien manejados.

Sobre el desarrollo de las infraestructuras del país, solo 3 de cada 10 panameños son de la opinión que estos programas están bien administrados.

En cuanto a la situación general del país, un 38% de las personas opina que está entre muy buena y buena, mientras que un 37% piensa que es peor o mucho peor, y un 27% señala que todo sigue igual.

Esto indica que la población tiene tres visiones distintas del curso que lleva el país.

Por su parte, el presidente Cortizo mantiene la misma percepción de las últimas tres muestras realizadas, donde un 48% de los encuestados da como muy buena y buena su gestión como presidente.

Una gran mayoría de los panameños está satisfecho con el manejo de la campaña de vacunación PANAVAC 19 (82%), revelan los datos de la encuesta.

