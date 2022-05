Panamá obtiene una alta puntuación en opacidad financiera

Panamá es responsable del 1,4% de los riesgos de secreto financiero de todo el mundo. Así lo establece el Índice del Secreto Financiero (IFS, por sus siglas en inglés), que es elaborado por Tax Justice Network, una red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres, que revela la medida en la que los países pueden ocultar y blanquear dinero.

La medición establece que el país centroamericano tiene un puntaje de opacidad de 73/100, en una escala donde cero significa que las leyes de la jurisdicción no dejan margen para el secreto financiero y 100 significa que permite un margen ilimitado.

El FSI mide 20 indicadores para determinar el puntaje de opacidad de 141 regiones evaluadas.

Los indicadores analizan el cumplimiento de una serie de leyes, políticas y prácticas, como el secreto bancario, las garantías para evitar el lavado de dinero y el registro de los propietarios de bienes inmuebles, establece el informe.

Tax Justice Network, en su índice, establece que nuestro país tiene márgenes ilimitados en 11 de las 20 actividades que evalúa para determinar el grado de opacidad.

Panamá obtuvo en registro de titularidad (44), registro de fideicomisos y fundaciones (100), registro de titularidad y beneficiarios finales de las sociedades de capital (100), registro de propiedad de otro tipo de activos (100), transparencia de las sociedades (100), transparencia de la titularidad de la empresa (100), publicación de estados contables de las sociedades de capital (100), informes públicos país por país (100), declaraciones de impuestos de las sociedades (100), identificador de la entidad jurídica (100), recursos de la administración tributaria (75), consistencia del impuesto a la ganancia (75), evita promover la evasión fiscal (100), secreto en el tribunal fiscal (100), vehículos jurídicos perjudiciales (50), estadísticas públicas (50), prevención del lavado de dinero (33), intercambio automático de información (7), intercambio de información previa solicitud (0), cooperación legal internacional (21) (ver gráfica).

En su investigación, la organización determinó que existen algunos problemas para obtener y proporcionar información bancaria.

Sobre el registro de titularidad y beneficiarios finales de las sociedades de capital, Tax Justice cuestiona que si bien es cierto que los agentes residentes deben recopilar y registrar información sobre el beneficiario final, no se establece una fecha límite para hacerlo.

En este mismo sentido, la organización aclaró que no se puede garantizar la actualización de la información de propiedad legal debido a la circulación de acciones al portador. “A septiembre de 2021, no hay indicios de que algo haya cambiado en este sentido”, detalló la organización.

Otra de las cosas a las que hace referencia este capítulo es que a noviembre de 2021, aún no se ha establecido el registro de beneficiarios finales y no hay cronograma claro de cuándo se hará. “Le damos a la jurisdicción el beneficio de la duda dado que no hay más legislación”, señaló el índice en su explicación de la evaluación de este segmento.

Identificar y registrar a los beneficiarios finales es fundamental para combatir la opacidad financiera, advierte la organización. “Un beneficiario final es una persona real, de carne y hueso, que, en última instancia, posee, controla o recibe beneficios de una empresa o vehículo jurídico”, explicó .

Tax Justice también estableció que no todas las sentencias del tribunal fiscal son publicadas, mientras que otras se publican en forma resumida. Y las decisiones emitidas por tribunales inferiores no están disponibles.

El índice argumenta la puntuación colocada a cada una de las variables del país y a las que puede acceder a través del siguiente link: https://fsi.taxjustice.net/es/country-detail/#country=PA&period=22.

El economista Ernesto Bazán explicó que el índice busca medir el grado de protección a los usuarios de los servicios bancarios, principalmente los no residentes y, sobre todo, la confidencialidad bancaria.

“Panamá tiene un alto grado de confidencialidad bancaria y de servicios financieros a no residentes, por eso no debe extrañarnos que salga con un puntaje alto”, agregó el economista.

En el análisis del economista, la opacidad es una condición necesaria más no suficiente para el lavado de activos.

“Difícilmente a un lavador de activos se le ocurriría ir a lavar dinero a Estados Unidos por mucha opacidad que haya”, indicó.

En Estados Unidos a diferencia de Panamá, existe seguridad del castigo para delitos de lavado de dinero porque las instituciones son robustas y permiten identificar la procedencia y origen de los capitales, dijo.

“Para comenzar tienen una gran capacidad del conocimiento del cliente. Además, tiene una cultura de prevención, una gran capacidad de identificar el origen de los fondos, sistemas de vigilancia cruzada. Es difícil que pasen fondos por allí sin que tengan origen ilícito y que pasen desapercibidos. Es imposible. Y tienen una gran capacidad de investigar y una justicia que funciona”, concluyó Bazán.

El IFS

Desde 2009, Tax Justice Network publica el Índice de Secreto Financiero cada dos años.

Además de contar con una amplia cobertura en los medios internacionales, lo citan cada vez más investigaciones académicas y políticas.

Se utiliza en numerosos índices importantes más generales, como el Índice de Compromiso con el Desarrollo del Centro para el Desarrollo Global y el Índice antiblanqueo de dinero de Basilea, publicado por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos.

Además, múltiples consultorías privadas y al menos dos bancos centrales utilizan el índice para el análisis de riesgos.