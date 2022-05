“La infraestructura importa, pero no podemos ignorar la calidad de la educación”

La ministra Gorday de Villalobos espera dejar como uno de sus legados , una Política Pública de Desarrollo de Material Educativo. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La pandemia de la covid-19 ha afectado todos los planes de diversos sectores gubernamentales y el educativo no ha sido la excepción. Sin embargo, la vida continúa y la educación no se puede volver a detener. En eso está enfocada la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos quien habla de los proyectos actuales y planes futuros para mejorar el sistema educativo a dos años de culminar su gestión.

¿Qué avances considera se han logrado en materia educativa en tres años de gestión?

Uno de los logros de esta administración es todo el andaminaje y lo relacionado al Plan Nacional de Lectura y el Programa Aprendamos Todos a Leer. Para nosotros como país luego de las Pruebas Crecer, del resultado del estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 y las pruebas PISA, era sumamente importante iniciar un proceso de mejora educativa, sobre todo en la población de primaria y educación básica general tendiente a mejorar las competencias en la comprensión lectora y en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y, obviamente, generar una serie de procesos y de recursos educativos para que los estudiantes pudieran tener un apoyo material al igual que los docentes, en donde el niño del área metropolitana, el de la comarca y de un área rural, puede estar recibiendo el mismo contenido y el mismo material, eso es una gran ganancia. Hablando de temas cualitativos se ha tenido un avance con el tema de la educación intercultural bilingüe, sobre todo en la comarca Guna Yala. También el haber creado en medio de la pandemia la plataforma Esther que se convierte en ese recurso de apoyo valioso para generar un aprendizaje de forma más interactiva y significativa. Además aún en medio de la pandemia de 2019 a la fecha, se han entregado 155 obras de infraestructura, incluyendo alrededor de 50 en el área de la comarca Ngäbe Bugle, y las cuales han arrojado ya un pago de esta administración de 235 millones de dólares.

¿Cree que el sector docente ha significado un obstáculo para su gestión?

Nosotros no hemos tenido al personal docente obstaculizando, yo creo que si vamos a hablar de las acciones que hay que hacer para mejorar la educción de un país todo inicia con la educación, para lo cual desde hace dos años tenemos un equipo trabajando en una propuesta que deber ir el próximo periodo legislativo que es sobre la transformación del Instituto Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena. Lo que tenemos que hacer como país es fortalecer esas competencias de los docentes.

¿Sigue siendo la educación la estrella del gobierno?

La educación es la estrella porque un país que no tenga a la educación como norte, es un país que no va a generar desarrollo ni oportunidades para los estudiantes. Nosotros sabemos que el tema del agua potable por ejemplo, no es un tema de esta administración, es un tema de país. Definitivamente habían planes muy ambiciosos que se mantienen. Quizás tuviéramos en estos momentos 1,000 escuelas con mejores condiciones, pero hemos bajado a 200 o 300, por que hay un factor muy importante que es el ingreso económico que ha impactado el presupuesto del Estado, incluyendo el presupuesto de educación. La fórmula es cómo hacer eficientes los recursos y nos hemos enfocado en temas puntuales. Uno de los temas más significativos de nosotros en pandemia es haber generado 68 complejos didácticos en donde todas las asignaturas de primaria y pre media fueron revisadas, actualizadas y los estudiantes y docentes reciben el material. Eso genera muchas oportunidades sobre todo para niños en las áreas de extrema pobreza que no tienen las posibilidades de comprar un libro de Matemáticas o de Español. Tenemos además una ley sancionada por el presidente de política de equidad digital para la transformación de la educación y, obviamente, esa sería como la pista para nosotros dejar instalada esa digitalización como otros países la tienen. Igualmente el programa Home school que genera otro tipo de modalidad de atención, la creación de un Instituto de Perfeccionamiento Docente, todo el tema de Steam y robótica. Allí vamos entrando en el tema de la calidad; la infraestructura es importante, pero no podemos dejar de lado la calidad de la educación.

¿Le faltan dos años de gestión, cuál cree que será su principal legado?

Tenemos pendiente culminar las obras de infraestructura, conseguir los recursos para recibir alrededor de 50 obras de infraestructura más y esto nos puede ayudar mucho para el inicio del próximo año lectivo. Poder dejar instalada una Política Pública de Desarrollo de Material Educativo que se está haciendo ya y que iniciamos en la pandemia y que se ha consolidado este año, a través de la entrega de material que inició en la pandemia y que se ha consolidado este año y obviamente el pilotaje de nuestra plataforma multimodal de país y que ya está en una fase bastante avanzada y que tiene un impacto del 35% de la población. La idea es poder escalar en el tema de la conectividad de las escuelas, quizás no lleguemos a un 100%, pero sí a un 70%; además de la erradicación de las escuelas rancho a un 70% en la comarca Ngäbe Bugle y a un 100 % en la comarca Guna Yala.