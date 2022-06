Inflación de abril alcanzó 3,7% en comparación con 2021

El precio de las frutas y el pescado varió en un 2,4% y 1,2%, respectivamente, en comparación con 2021. Archivo | La Estrella de Panamá

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril de 2022 fue de 3,7%, en comparación con el mismo mes de 2021, 5 décimas superior a la del mes febrero de este año. La cifra, aunque comparada a la de otros países que sufren porcentajes superiores al 5%, para Panamá es una cifra superior a años anteriores cuando se registró una variación promedio anual en un rango de entre 1,7% y 2% de los últimos cinco años.

No obstante, economistas estiman que al finalizar el año “llegaremos a un 5% de inflación”, porque en esta ocasión se trata de una inflación importada. La situación en Ucrania que ha desembocado en la veda a la adquisición de petróleo ruso por parte de Europa, la escasez de insumos agrícolas y cereales, están golpeando las economías y los sectores de producción de alimentos.

Este impacto del 5% al final de año, “se traducirá en un aumento de precios de los alimentos, materiales de construcción, transporte, exceptuando los derivados del cobre”, analizó el economista Adolfo Quintero, expresidente del Colegio Nacional de Economistas. El costo de la vida va a aumentar, advirtió.

Por ahora el mercado anticipa que el petróleo seguirá caro. Especialmente después de la imposición de un sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, en el que plantea una prohibición progresiva de las importaciones de petróleo ruso y un embargo de los productos refinados. Lo que obliga al viejo continente a mirar al medio oriente para sustituir el crudo ruso, aunque implique más costos de logística. En América, Venezuela, Ecuador y Colombia tomarán un rol importante en la oferta de petróleo.

Por otro lado, “se prevé que los países exportadores de petróleo suban la oferta para controlar el precio”, observa el economista Adolfo Quintero. Todo esto deriva en un nuevo orden mundial en materia económica.

Aunque se solucione el conflicto militar en Ucrania, que no se ve pronto, el precio del oro negro no se verá impactado a la baja significativamente o de forma inmediata.

En Panamá, la medida del gobierno de congelar el precio de la gasolina en $3.95 para el transporte de carga y de pasajeros, “podría generar un mercado negro si no se tiene un control adecuado de los vehículos; la mejor forma es generalizar a todos los usuarios, ya que a su vez bajaría la tasa de inflación o evitaría que siga creciendo y una mayor especulación en el mercado”, advirtió Quintero.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, los grupos que registraron aumentos en abril fueron el transporte (2,4%); restaurantes y hoteles (0,9%); bebidas alcohólicas y tabaco (0,4%); alimentos y bebidas no alcohólicas (café, té y cacao en 5,1%; frutas 2,4% y pescado 1,2%) y vivienda, agua, electricidad y gas (0,2%). Mientras que el entretenimiento y la cultura registraron una disminución en 0,2%.

En gran parte el alza responde al precio del combustible para automóvil y el precio del pasaje en avión, que presentaron variaciones del 6,1% y 8,6%, respectivamente.

El IPC Nacional Urbano registró una variación interanual de 3,7%. Los grupos que mostraron incrementos fueron: transporte en 13,7%; testaurantes y hoteles 3,5%; alimentos y bebidas no alcohólicas 3,0%; educación 2,5%; vivienda, agua, electricidad y gas 1,8%; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 1,3%; bienes y servicios diversos 1,2%; salud 0,9%; y bebidas alcohólicas y tabaco en 0,6%.

Entre enero y diciembre de 2021, el país registró una inflación de 1,6%. Pero la evolución en los próximos años, según el portal Statista, es que en 2023 alcance 3,42% y de ahí, en 2024 baje a 2,47% y se estabilice en 2% por los tres años siguientes (2025, 2026 y 2027).

Quintero añadió que existe la posibilidad de que en Panamá aumenten las tasas de préstamos bancarios. Sin embargo, a su criterio no es justo hacer la comparación con el aumento de las tasas bancarias efectuado en Estados Unidos. La razón es que en este último país hay un aumento de empleo, oportunidades de inversión y se vio la necesidad de subir las tasas de interés bancarias para evitar un recalentamiento de la economía. “Este no es el caso de Panamá, hay un gran desempleo y la dinámica de la economía no invita a la inversión”, señala Quintero. En este sentido, añade, “un aumento en la tasa de interés puede ser especulación debido al ritmo de crecimiento en Panamá”. Los economistas prevén que el crecimiento económico para este año oscile en un 5%. No obstante, esta cifra no obedece a la bonanza del mercado interno, sino a las exportaciones de cobre, el movimiento en el Canal de Panamá y el comercio marítimo.